Apple představil AirTag 2. generace, cena je 790 Kč

První generace vyhledávacího zařízení AirTag od Applu byla představena v roce 2021. Až nyní jsme se dočkali oznámení o příchodu druhé generace, přičemž začal i samotný prodej.
AirTag 2. generace
Apple z ničeho nic představil novinku skrze jednoduchou tiskovou zprávu. Očekávali jsme spíše uvedení v rámci většího představování, ale asi společnost nechtěla čekat, když je druhá generace nachystána. Mezi hlavní novinky, které Apple zmiňuje, je použití modernějšího UWB čipu druhé generace se zlepšeným dosahem a přesností. Jde o ten samý čip, který je použit v iPhonu 17.
To samé se odehrálo i u Bluetooth, takže i lokalizace na delší vzdálenosti je přesnější. Aby toho nebylo málo, tak integrovaný reproduktor byl značně zesílen, má o 50 % větší hlasitost než první generace. Došlo i k prodloužení doby navádění, také o 50 %. Bonusem navíc je i nově navigace pomocí Apple Watch.
Nový AirTag vyžaduje, aby na připojeném zařízení byl minimálně systém iOS 26 nebo iPadOS 26. Cena je nastavena u jednoho kusu na 790 Kč, což je o 100 Kč méně než v případě první generace. Při koupi čtyř kusů pak sada vyjde na 2 690 Kč, původní stále 2990 Kč. Novinka je již nyní k dispozici v oficiálním obchodu Applu.
