Apple představil AirTag 2. generace, cena je 790 Kč

• 26. 1. 2026#iOS #Příslušenství

Zdroj: Apple

První generace vyhledávacího zařízení AirTag od Applu byla představena v roce 2021. Až nyní jsme se dočkali oznámení o příchodu druhé generace, přičemž začal i samotný prodej.

AirTag 2. generace

Apple z ničeho nic představil novinku skrze jednoduchou tiskovou zprávu. Očekávali jsme spíše uvedení v rámci většího představování, ale asi společnost nechtěla čekat, když je druhá generace nachystána. Mezi hlavní novinky, které Apple zmiňuje, je použití modernějšího UWB čipu druhé generace se zlepšeným dosahem a přesností. Jde o ten samý čip, který je použit v iPhonu 17.

airtag unselect 202601 GEO EMEA 890x505x

Zdroj: Apple

To samé se odehrálo i u Bluetooth, takže i lokalizace na delší vzdálenosti je přesnější. Aby toho nebylo málo, tak integrovaný reproduktor byl značně zesílen, má o 50 % větší hlasitost než první generace. Došlo i k prodloužení doby navádění, také o 50 %. Bonusem navíc je i nově navigace pomocí Apple Watch.

Apple AirTag Find My Precision Finding 01 inlinejpglarge 653x795x

Zdroj: Apple

Nový AirTag vyžaduje, aby na připojeném zařízení byl minimálně systém iOS 26 nebo iPadOS 26. Cena je nastavena u jednoho kusu na 790 Kč, což je o 100 Kč méně než v případě první generace. Při koupi čtyř kusů pak sada vyjde na 2 690 Kč, původní stále 2990 Kč. Novinka je již nyní k dispozici v oficiálním obchodu Applu.

Zdroj: 9to5mac.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Siri dostává mozek Gemini 🧠 | Revolut vs. Šmejdi | Chaos v českém 5G

💡ANKETA: Který vedlejší fotoaparát na mobilu je pro vás nejdůležitější?

