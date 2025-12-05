Realme P4x 5G je novinka se 7000mAh baterií a nízkou cenou

Zdroj: Realme
Po nějaké době zde máme novinku od Realme, která může zaujmout nejednoho uživatele, byť tedy jedna specifikace je poměrně netradiční.
Baterie skvělá, ale co ten displej?
Hned na začátek lze říci, že Realme P4x 5G je model střední třídy, i tak má některé specifikace na dobré úrovni. Asi nejvýraznější je zde baterie, která má kapacitu 7000 mAh, což je tedy úctyhodná kapacita, zejména když největší hráči ještě nenasazují novou technologii. Kromě toho je na zadní straně papírově velmi dobrá sestava.
Zde nenajdete zbytečné foťáky s nízkým rozlišením. Nabízí se kombinace 50+50+200 MPx, přičemž ten poslední je právě teleobjektiv. Ani na přední straně se nešetřilo a v displeji je 32MPx snímač. Procesor odpovídá cenovému zacílení a displej se chlubí 144Hz obnovovací frekvencí. Asi byste čekali AMOLED panel, ale zde byl použit LCD displej s Full HD+ rozlišením. To se jen tak nevidí, když tyto panely dnes v podstatě najdete jen u nejnižší třídy, tedy zpravidla.
Realme P4x 5G je tak trochu netradiční mobil z pohledu specifikací. Co se týče ceny, základní verze vychází v přepočtu přibližně na 3 700 Kč, což zní rozhodně dobře. Je otázkou, kdy se objeví na evropském trhu, případně za jakou cenu.
Specifikace Realme P4x 5G
- displej: 6,72 palců, LCD, 1080 × 2400 pixelů, 144 Hz
- procesor: Dimensity 7400 Ultra 5G
- RAM: 6/8 GB
- úložiště: 128/256 GB
- operační systém: Android 16 + realme UI 6.0
- Dual SIM: Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.8)
- 50 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.0)
- 200 Mpx (teleobjektiv, f/2.6)
- přední: 32 Mpx (f/2.4)
- konektivita: 5G, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, USB-C
- rozměry a hmotnost: 165,85 × 75,95 × 8,39 mm, 284 gramů
- baterie a nabíjení: 7000 mAh, 45 W
Zdroj: gizmochina.com
