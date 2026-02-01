O2 slaví dvacet let: Od NMT sítě pro pár vyvolených až po postkvantovou kryptografii

O2 si letos připomíná 20 let působení na českém trhu. Operátor O2 byl založen 1. července 2006 jako společnost Telefónica O2 Czech Republic sloučením společností Eurotel a Český Telecom. Zahájení slavnostního roku proběhlo na prvním pražském vysílači na Žižkovské věži, kde se operátor kromě zahájení oslav radoval ze získání nejlepší mobilní sítě i nejrychlejší 5G v Česku. Nezávislé měření provedla společnost Ookla.
Vývoj mobilní sítě a boom SMS
Počátky sítě sahají do roku 1991, kdy byla spuštěna NMT síť. O dva roky dříve s ní začali ve Finsku, Česko tak nebylo tolik let pozadu. První telefony neměly SIM karty, telefonní čísla byla integrovaná přímo do zařízení. Maximálně jeden vysílač pokryl 64 hovorů v jednu chvíli. První byl umístěn na Žižkovské věži. Pokrytá byla postupně celá Praha a střední Čechy přibližně 500 vysílači. Dnes stejné území pokrývá 3 000 vysílačů.
První SMS přišly společně s druhou generací mobilní sítě GSM. Prodeje telefonů vzrostly raketově a také se objevily zařízení, které nevážily několik kilogramů a měly displej s na dva řádky SMS. V roce 1999 mělo telefon v Česku 11 % populace, o dva roky později to bylo již 44 %. Česko tak bylo zemí s největším zastoupením telefonů na populaci. Velice tomu přispělo výrazné zlevnění telefonů na přelomu tisíciletí a jejich následné zmenšení. Například příchod ikonické Nokia 3310.
Nepředpokládalo se, že SMS budou dominovat, staly se však velice populární. Vrchol zaznamenaly o Vánocích 2013, kdy bylo odesláno 28 milionů zpráv během jednoho dne. Od té doby využívání SMS klesá, nahrazují je postupně chatovací platformy a narůstá tak spotřeba mobilních dat.
Vznik O2 TV
V roce 2006 se spojil Eurotel s Českým Telecomem, což položilo základ dnešnímu O2. Ve stejném roce byla spuštěna služba O2 TV. V lednu 2026 O2 TV, nově přejmenovaná na OnePlay, zaznamenala největší návštěvnost ve své historii – během jedné chvíle bylo připojeno rekordních 798 000 zařízení sledujících fotbalový zápas FC Barcelony proti Slavii Praha.
Nebývale rychlý internet
První neomezené tarify síť nabídla v roce 2013. V roce 2013 začal přerod O2 pod firmu PPF, která si ponechala původní název operátora O2, který vlastní společnost Telefónica. Licenci na používání názvu mají zaplacenou na dekádu dopředu.
V roce 2015 se od O2 oddělila firma CETIN, která se stará o budování datové infrastruktury v Česku, stále však spadá pod PPF. Díky technologickému pokroku je CETIN nově schopen zajistit vysokorychlostní internet GPON s rychlostí až 10 Gb/s existuje. Takové rychlosti jsou však zatím dostupné jen interně, nikoli komerčně.
Nová 5G+SIM karta chrání proti útokům z budoucnosti
Rok 2009 přinesl technologii 4G a s ní karty USIM. Rok 2020 znamenal příchod ISIM karet s možností vzdálené šifrované správy. Letošní rok 2026 se pyšní plným pokrytím 5G sítí a uvedením SIM karet s postkvantovou kryptografií, dostupných ve formě fyzických i eSIM kart. Aktuálně jsou dostupné pouze jako eSIM, během roku budou postupně implementovány i do plastových nosičů.
Roman Bacík z O2 vysvětluje, že nové šifrování funguje na pozadí se zpětnou kompatibilitou, není tedy problém, že například při připojení v zahraničí, kde tato technologie ještě není dostupná, by nastal jakýkoli problém s připojením. Opatření slouží jako prevence proti budoucím útokům, kdy by útočníci mohli nyní sbírat data a za 10-15 let je rozšifrovat. Nové bezpečnostní prvky nejen že zamezují tomu, aby se SIM karta připojila například k falešné BTS, ale lépe šifrují metadata a je obtížnější provést odposlech takových dat. Zákazník musí přechod na novou technologii zabezpečení provést sám. Všichni zákazníci O2 si již nyní mohou nově zabezpečenou SIM kartu stáhnout v podobě eSIM skrze MojeO2.
Nové zabezpečení znemožňuje například připojení SIM k falešné základnové stanici. Probíhá oboustranné ověřování mezi SIM kartou a základnovou stanicí. Systém obsahuje desítky bezpečnostních prvků plně využitelných pouze v 5G síti. O2 nevyvinulo vlastní šifrování, ale zvolilo jedno z existujících řešení postkvantové kryptografie. Společnost zatím nezaznamenala žádné útoky spojené s touto technologií, očekává však, že ochrana je přípravou na budoucnost. Nedobří aktéři již nyní mohou sbírat data, které zatím není možné rozšifrovat, za deset let tomu tak ale nebude. A právě na takové situace se O2 díky 5G+SIM připravuje.
20 let, 20 překvapení v aplikaci
Od 2. února (symbolicky dle zápisu data 02.02) se v aplikaci Moje O2 spouští dárkový kalendář se slevovými kupóny na příslušenství O2 nebo zvýhodněné nabídky do O2 Knihovny.
Otevřením okének může zákazník vyhrát například iPhone 17 256 GB. Každé otevřené políčko přinese jeden dukátek, který slouží jako vstupenka do soutěže o 5G telefony značek Apple, Xiaomi nebo Honor.
