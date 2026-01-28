Motorola představuje Moto G17 Power a Moto G17

Motorola představuje Moto G17 Power a Moto G172026-01-28T15:00:42+01:00
• 28. 1. 2026#Android #Smartphony

Zdroj: Motorola

Nedávno jsme se dočkali několika novinek od společnosti Motorola a dnes zde máme další nášup, konkrétně jde o mobily Moto G17 Power a Moto G17, ale ty jsou si celkem dost podobné. Liší se jen v některých parametrech.

Moto G17 Power a Moto G17

Pokud byste vzali oba mobily do rukou, asi byste nepoznali rozdíl, jelikož rozměry, hmotnost i počet foťáků jsou stejné. I displeje jsou identické. Při bližším pohledu na specifikace byste asi řekli, že se jedná o stejné mobily, ale i tak se liší v jednom zásadním parametru. Moto G17 Power má v útrobách baterii o kapacitě 6000 mAh a má rychlejší nabíjení, zatímco Moto G17 je vybaveno 5200 mAh a 18W nabíjením. Vzhledem k tomu, že je u obou mobilů stejná hmotnost, tak soudíme, že si Motorola pohrála s novou technologií baterií (křemíkovo-uhlíkové).

moto g17 power EVENING BLUE PDP HERO 800x800x moto g17 power ALASKAN BLUE PDP HERO (1) 800x800x

Moto G17 Power a Moto G17; Zdroj: Motorola

Oba mobily jsou i tak poměrně základní mobily a nabízí jen LTE, modernější technologii zde nehledejte. Základem je zde 6,72palcový LCD displej a procesor Helio G81 Extreme. Fotografická výbava je více méně základní. Kromě hlavního 50MPx snímače se na zádech nabízí jen slabý ultra širokoúhlý snímač.

Nové Motoroly Moto G77 a G67: Stejné displeje, rozdílné procesory a fotoaparáty

Novinky mají ještě konektor pro sluchátka a také stereo reproduktory. Nikde v oficiálních materiálech není ani jedna zmínka o odolnosti vůči vodě a prachu, takže soudíme, že zde bude maximálně P2i, což je hydrofobní úprava.

Cena a dostupnost

Do České republiky se novinky dostanou koncem března. Model Moto G17 bude začínat na ceně 4 799 Kč a Moto G17 Power pak na 5 799 Kč.

Specifikace

Model moto g17 power moto g17
displej 6,72 palců, FHD+ LCD, 20:9, 60 Hz, Corning Gorilla Glass 3 6,72 palců, FHD+ LCD, 20:9, 60 Hz, Corning Gorilla Glass 3
procesor MediaTek Helio G81 Extreme, 8jádrový (2x A75 2,0 GHz + 6x A55 1,7 GHz), GPU Arm Mali-G52 MC2
RAM 4/8 GB
úložiště 128/256 GB
Operační systém Android 15, Hello UX
Dual SIM 2x Nano SIM + 1x microSD
Foťáky
  • zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony LYTIA 600, f/1.8, 0,8 μm)
    • 5 Mpx (ultraširokoúhlý, f/1.88, 0,8 μm)
  • přední: 32 Mpx (f/2.2, 0,7 μm)
Konektivita 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz & 5 GHz), Bluetooth 5.4, NFC, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, USB-C, 3,5mm jack
rozměry a hmotnost 165,67 x 75,98 x 8,17 mm, 189,9 gramů
baterie a nabíjení 6000 mAh, 30W TurboPower nabíjení 5200 mAh, 18W TurboPower nabíjení

Zdroj: Tisková zpráva

