Motorola představuje Moto G17 Power a Moto G17

Zdroj: Motorola
Nedávno jsme se dočkali několika novinek od společnosti Motorola a dnes zde máme další nášup, konkrétně jde o mobily Moto G17 Power a Moto G17, ale ty jsou si celkem dost podobné. Liší se jen v některých parametrech.
Moto G17 Power a Moto G17
Pokud byste vzali oba mobily do rukou, asi byste nepoznali rozdíl, jelikož rozměry, hmotnost i počet foťáků jsou stejné. I displeje jsou identické. Při bližším pohledu na specifikace byste asi řekli, že se jedná o stejné mobily, ale i tak se liší v jednom zásadním parametru. Moto G17 Power má v útrobách baterii o kapacitě 6000 mAh a má rychlejší nabíjení, zatímco Moto G17 je vybaveno 5200 mAh a 18W nabíjením. Vzhledem k tomu, že je u obou mobilů stejná hmotnost, tak soudíme, že si Motorola pohrála s novou technologií baterií (křemíkovo-uhlíkové).
Oba mobily jsou i tak poměrně základní mobily a nabízí jen LTE, modernější technologii zde nehledejte. Základem je zde 6,72palcový LCD displej a procesor Helio G81 Extreme. Fotografická výbava je více méně základní. Kromě hlavního 50MPx snímače se na zádech nabízí jen slabý ultra širokoúhlý snímač.
Novinky mají ještě konektor pro sluchátka a také stereo reproduktory. Nikde v oficiálních materiálech není ani jedna zmínka o odolnosti vůči vodě a prachu, takže soudíme, že zde bude maximálně P2i, což je hydrofobní úprava.
Cena a dostupnost
Do České republiky se novinky dostanou koncem března. Model Moto G17 bude začínat na ceně 4 799 Kč a Moto G17 Power pak na 5 799 Kč.
Specifikace
|Model
|moto g17 power
|moto g17
|displej
|6,72 palců, FHD+ LCD, 20:9, 60 Hz, Corning Gorilla Glass 3
|6,72 palců, FHD+ LCD, 20:9, 60 Hz, Corning Gorilla Glass 3
|procesor
|MediaTek Helio G81 Extreme, 8jádrový (2x A75 2,0 GHz + 6x A55 1,7 GHz), GPU Arm Mali-G52 MC2
|RAM
|4/8 GB
|úložiště
|128/256 GB
|Operační systém
|Android 15, Hello UX
|Dual SIM
|2x Nano SIM + 1x microSD
|Foťáky
|
|Konektivita
|4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz & 5 GHz), Bluetooth 5.4, NFC, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, USB-C, 3,5mm jack
|rozměry a hmotnost
|165,67 x 75,98 x 8,17 mm, 189,9 gramů
|baterie a nabíjení
|6000 mAh, 30W TurboPower nabíjení
|5200 mAh, 18W TurboPower nabíjení
Zdroj: Tisková zpráva
