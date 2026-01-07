Motorola Signature: Tenký mobil s 7 lety aktualizací a dobrou výbavou představen

Zdroj: Motorola1
Motorola tak nějak už vynechala standardní top modely, respektive tuto kategorii zastupují ohebné skládačky, zatímco běžné mobily spíše jdou maximálně do vyšší střední třídy. Takovým pomyslným vrcholem je série Edge 70. Dnes zde máme ale novinku, která vybočuje z řady nejen svým názvem.
7 let aktualizací
Mobil se jmenuje Motorola Signature a ačkoliv má velmi dobré specifikace, nejedná se zcela o top model v pravém smyslu, ale moc nechybí. Tedy jen samotný procesor není ten nejlepší od Qualcommu, ale druhý. Pokud si na toto nepotrpíte, je Motorola Signature top model. Co je ale velmi dobrou vlastností, jsou samotné aktualizace, jelikož Motorola poprvé naskakuje na trend 7 let plnohodnotných aktualizací, včetně bezpečnostních.
Kromě toho displej může dosahovat na jas až 6200 nitů, přičemž maximální obnovovací frekvence je 165 Hz. Fotografická výbava čítá jen 50Mpx senzory, a to všude. Na zadní straně je i periskopický snímač s 3,5násobným zoomem. Nechybí stereo reproduktory, odolnost a například i bezdrátové nabíjení, a ne pomalé.
Samotná baterie má kapacitu 5200 mAh a jedná se o typ založený na křemíkovo-uhlíkové technologii. Ostatně asi i díky tomu má mobil tloušťku jen 6,99 mm a hmotnost je 186 gramů. Celkově Motorola Signature vypadá na podařený a relativně zajímavý mobil, ale o úspěchu rozhodne cena. Ta zatím nebyla stanovena pro český trh, ale mobil se k nám dostane v prvním čtvrtletí tohoto roku.
Specifikace Motorola Signature
- displej: 6.8 palců Extreme AMOLED, 165 Hz, 6200 nitů
- procesor: Snapdragon 8 Gen 5
- RAM: 12/16 GB LPDDDR5X
- úložiště: 256/512 GB / 1 TB UFS 4.1
- Operační systém: Android 16
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx Sony LYTIA (hlavní, f/1.6, OIS)
- 50 Mpx (ultraširokoúhlý, 122°, f/2.0, makro)
- 50 Mpx (periskopický teleobjektiv, 3× optický zoom, OIS)
- přední: 50 Mpx (f/2.0, AF)
- IP68/IP69, MIL-STD-810H
- stereo reproduktory (Sound by Bose)
- čtečka otisků prstů v displeji
- Konektivita: 5G, 4G LTE, GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo, USB-C
- rozměry a hmotnost: 162.1 × 76.4 × 6.99 mm, 186 gramů
- baterie a nabíjení: 5200 mAh, 90W drátové, 50W bezdrátové, 10W reverzní bezdrátové
Zdroj: Tisková zpráva
Komentáře
Michal Krajči7. 1. 2026, 11:04
MIL-STD-810H pekne… vyzerá to byť zaujímavý telefón, len sa bojím tej ceny.