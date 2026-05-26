Alza Dny se slevami až 67 %: Vybavení pro zábavu, PC i hry

Internetový obchod Alza spouští oblíbenou slevovou akci Alza dny, která tentokrát přináší mimořádné cenové propady zaměřené nejen na mladší publikum a děti, ale na všechny nadšence do moderních technologií a digitální zábavy. V bohaté nabídce se nachází špičkový herní hardware, propracované periferie s bleskovou odezvou, herní nábytek pro zdravé sezení i konzolové tituly. Akce představuje ideální příležitost pro modernizaci herního koutku nebo nákup dárků za zlomek původní ceny, přičemž nabídka je limitována skladovými zásobami.
Notebooky a výpočetní technika
Kategorie přenosných počítačů v rámci Alza dnů uspokojí jak náročné hráče vyžadující nekompromisní grafický výkon a pokročilé chlazení, tak studenty či uživatele hledající spolehlivého společníka pro každodenní práci. K dispozici jsou stroje s robustním kovovým šasi, moderními procesory a displeji s vysokou obnovovací frekvencí, které zajistí plynulý chod všech aplikací i nejnovějších herních titulů.
- ASUS TUF Gaming A18 FA808UH-S8013W Jaeger Gray kovový (-23 %)
- ASUS ROG Strix G18 G814FM-S9006W Eclipse Gray kovový (-14 %)
- Acer Aspire Go 16 Pure Silver (AG16-71P-54KA) (-13 %)
- ASUS Vivobook 16 Flip TP3607SH-OLED032X Matte Gray kovový (-11 %)
- Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Eclipse Black kovový (-8 %)
- ASUS TUF Gaming A15 FA506NCG-HN188W Graphite Black (-7 %)
- Acer Nitro V 15 Black (ANV15-52-53NF) (-10 %)
- ASUS Vivobook Gaming V16 V3607VH-RP116 Matte Black (-10 %)
- Acer Aspire Go 15 Pure Silver (AG15-72P-53SS) (-10 %)
- Acer Nitro V 15 AI Black (ANV15-42-R3BW) (-10 %)
Mechanické klávesnice
Pro precizní ovládání a maximální rychlost při psaní i hraní jsou klíčové kvalitní mechanické spínače. Slevy zasáhly pokročilé herní klávesnice osazené moderními spínači Gateron Dual-Rail a Kailh Mistral, které vynikají vysokou životností a specifickou hmatovou odezvou. Tyto modely nabízejí robustní konstrukci, vyměnitelné spínače a přizpůsobitelné podsvícení pro optimální přehled za jakýchkoliv světelných podmínek.
- Rapture KILO V2 HE, Gateron Dual-Rail White, černá – CZ/SK (-65 %)
- Rapture VICTOR HE, Kailh Mistral, černá – CZ/SK (-62 %)
- Rapture CHARLIE V2 HE, Gateron Dual-Rail White, černá – CZ/SK (-62 %)
- Trust GXT872 XYRA TKL Mechanical Swappable Padded Gaming Keyboard – US (-15 %)
Herní myši
Přesnost senzoru a ergonomie jsou rozhodujícími faktory pro úspěch v každé digitální bitvě. V nabídce se nacházejí ultralehké bezdrátové i drátové myši s citlivostí dosahující až 26 000 DPI. Vybrané modely disponují ergonomickým tvarováním vhodným for dlouhé herní seance, spolehlivým bezdrátovým přenosem bez znatelného zpoždění a nízkou hmotností, kterou ocení zejména mladší hráči pro snadnou manipulaci.
- Rapoo VT1Air MAX (-39 %)
- HyperX Pulsefire Haste 2 Pro (-26 %)
- CANYON Gaming Mouse Haster GMW-18 Black (-20 %)
- CANYON Gaming Mouse Fortnax GM-636 Black (-20 %)
- Genesis ZIRCON 660 PRO, 26 000 DPI, černá (-35 %)
- Genesis ZIRCON 660, 12 000DPI, bílá (-35 %)
- Rapture BLITZ, černá (-25 %)
- Rapture HARBINGER, černá (-25 %)
- Dell Alienware Pro Wireless Gaming Mouse, Dark Side of the Moon (-30 %)
Gamepady a herní ovladače
Konzolové hraní i arkádové tituly na PC vyžadují pohodlné a přesné ovladače, které ideálně padnou i do menších dětských rukou. Výrazné slevy postihly bezdrátové gamepady pro konzoli Nintendo Switch a její nadcházející generaci, stylové limitované edice s herními motivy a ergonomicky vylepšené ovladače s programovatelnými tlačítky a RGB podsvícením, jež umocňují vizuální zážitek z hraní.
- PowerA Enhanced Wireless Controller for Nintendo Switch with Lumectra Ghost – Peek-a-Boo (-58 %)
- HORIPAD bezdrátový – Teal – Nintendo Switch (-37 %)
- GameSir X5 Lite Wasabi Green (-36 %)
- HORIPAD Turbo – Levander – Nintendo Switch 2 (-33 %)
- iPega SW2123 Wireless RGB Gamepad pro Nintendo Switch/Nintendo Switch 2 Black (-10 %)
- GameSir Nova Lite 2 Champions Edition – Nintendo Switch 2 (-20 %)
- Nintendo Switch 2 Pro Controller – Resident Evil Requiem (-20 %)
Volanty a simulační doplňky
Pro mladé závodníky i starší fanoušky motoristických simulací je připraven výběr herních volantů a pedálových sad. Tato zařízení umožňují autentický zážitek z jízdy díky integrovaným systémům zpětné vazby, sekvenčním řadicím pákám a stabilnímu uchycení k desce stolu, což zaručuje přesné vedení stopy a sropocentní kontrolu nad vozidlem v každé zatáčce.
- SUPERDRIVE 270 GT (-10 %)
- SUPERDRIVE 220 RS-5 (-10 %)
- Yenkee VORTEX Volant s pedály a řadící pákou YRP 01 (-10 %)
Herní nábytek a stoly
Ergonomie a správné držení těla jsou při delším pobytu u počítače prioritou, obzvláště u vyvíjejících se dětí. Slevová kampaň zahrnuje stabilní modulární stoly s dostatečnou plochou pro monitor i periferie a pokročilá herní křesla s oporou páteře, prodyšným síťováním nebo nastavitelnými loketními opěrkami. Stylový design doplňují integrované systémy RGB LED osvětlení.
- Rapture AURORA 310, 136x66cm, černý (-30 %)
- Trust GXT716 RIZZA RGB LED Gaming Chair (-39 %)
- Cougar ARGO One (-27 %)
- Genesis HOLM MODULAR 140, RGB (-15 %)
Herní tituly
Zábavu pro různé věkové kategorie zajišťuje pestrý výběr softwarových titulů pro herní konzole současné i nastupující generace. V nabídce se nacházejí animovaná detektivní dobrodružství ideální pro mladší publikum, propracovaná akční RPG ze sci-fi či fantasy prostředí i nejnovější ročníky celosvětově populárních sportovních simulátorů s vylepšenou fyzikou a grafikou.
- Totally Spies! Cyber Mission – PS5 (-67 %)
- Flintlock: The Siege of Dawn – Xbox Series X (-60 %)
- EA Sports FC 26 – Nintendo Switch 2 (-5 %)
- EA Sports FC 26 – PS4 (-39 %)
Další zajímavé výběry
Mimo standardní kategorie přináší kampaň výhodné nabídky i na doplňkový sortiment pro konzolové hráče a technologické hračky. Příkladem je multifunkční příslušenství v podobě chladicího a nabíjecího stojanu s RGB podsvícením CANYON CS-51 chladící stojan pro PS5 s RGB, Slim/DE nabíjecí, Black (-10 %), který zajišťuje bezpečné provozní teploty herní konzole.
Pro aktivní zábavu mimo obrazovky je k dispozici výkonný dálkově ovládaný RC model Overmax X-Clash (-10 %), který vyniká vysokou odolností proti nárazům a skvělou průchodností terénem, což z něj činí ideální dárek pro starší děti i dospělé.
