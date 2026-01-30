Apple Watch a další chytré hodinky se staly předmětem vyšetřování kvůli patentu na detekci pádu

Apple Watch Series 10; zdroj: Dotekománie

Americká obchodní komise (ITC) zahájila nové vyšetřování proti společnosti Apple a dalším výrobcům chytrých hodinek kvůli podezření z porušení patentů na technologii detekce pádu. Stížnost podala texaská společnost UnaliWear, která tvrdí, že Apple, Samsung, Google i Garmin nelegálně používají její patentované řešení.

Apple a další výrobci mají problém v oblasti patentů pro chytré hodinky

Apple Watch se v posledních letech opakovaně ocitly v centru sporů kvůli zdravotním funkcím. Například kvůli měření srdeční aktivity nebo sledování okysličení krve. V případě sporu v rámci funkce pro sledování okysličení krve dokonce došlo k dočasnému zákazu distribuce Apple Watch v rámci USA, než jej Apple úspěšně zvrátil. Právní bitva ale pokračuje dál.

Nyní je tu další stížnost, tentokrát od méně známé firmy UnaliWear, která se zaměřuje na bezpečnostní technologie pro seniory a zranitelné skupiny. Společnost tvrdí, že chytré hodinky s funkcí detekce pádu porušují dvě její americké patenty: U.S. Patent No. 10,051,410 a U.S. Patent No. 10,687,193.

Vyšetřování se týká i Samsungu, Googlu a Garminu

Stížnost UnaliWear nesměřuje pouze proti Apple Watch, ale i proti jiným chytrým hodinkám schopným detekovat pád uživatele. To zahrnuje zařízení od Samsungu, Googlu a Garminu, které podobně jako Apple využívají senzory pro rozpoznání náhlého pádu a případné přivolání pomoci.

ios 16 iphone 14 pro watchos 9 series 8 crash detection 770x1204x

Zdroj: Apple

Podle oficiálního oznámení komise ITC se jedná o porušení tzv. sekce 337 amerického obchodního zákona, která se týká dovozu produktů porušujících patenty.

UnaliWear žádá ITC o dva hlavní kroky:

  • zákaz dovozu daných zařízení do USA
  • zákaz prodeje produktů, které už se na americkém trhu nachází

Pokud by komise stížnosti vyhověla, mohlo by dojít ke stejnému typu zákazu, jaký postihl Apple Watch v případu sporu o funkci měření okysličení krve. To by mohlo zásadně ovlivnit dostupnost chytrých hodinek na největším světovém trhu.

Výrobci mají 20 dnů na odpověď

ITC dává obviněným společnostem 20 dnů na podání odpovědi. Pokud tak neučiní, může Komise vydat tzv. výchozí rozsudek, který automaticky uzná tvrzení UnaliWear jako pravdivá a umožní vydání soudních příkazů bez dalšího projednání. „Nedodání odpovědi ve stanovené lhůtě může být považováno za vzdání se práva na obhajobu, což může vést k vydání zákazu dovozu nebo prodeje,“ uvádí se v oznámení ITC.

Zdroj: 9to5mac.com

