Recenze Nothing Phone (3) – futuristický a lepší

Dva roky jsme si museli počkat na další nejvyšší model od relativně nové společnosti Nothing. Nyní zde máme Nothing Phone (3), který se měl stát top modelem, ale je otázkou, jestli bude hardware stačit a jestli změny obstojí.

Netradiční a i zábavný

Nothing je více designová společnost než jen další výrobce na trhu. Svými produkty vystupuje z řady, což někteří ocení, ale na druhou stranu se tato extravagance nemusí líbit každému. Nothing Phone (3) rozhodně není běžný mobil, který by jen tak zapadl. Zadní strana je až futuristická a hlavně nabízí něco navíc, ale k tomu se vyjádřím níže, jelikož to tentokrát není jen o LED světýlkách. Zde podotknu, že záda jsou ze skla.

Konstrukčně je na tom mobil opravdu dobře, zejména se mi líbí matné provedení kovového rámu. Ten přechází plynule do dalších částí mobilu. Nic není úplně ostré a i při delším držení je v dlani pohodlný, zejména když sledujete třeba videa na sociálních sítích. Jen tedy tlačítka mají ostré provedení hran, což je ale dobře, jelikož je jednoduše najdete pohmatu. Jen jedno je zaoblené.

Tzv. Essential Key, tedy tlačítko pro inteligentnější poznámkovač. Ten zatím slouží na vytváření snímků obrazovky a hlasové záznamy. Vše je navíc doplněno o AI funkce pro přepis a podobně. Jen tedy s češtinou si stále nerozumí úplně dobře. Bohužel ho nelze přemapovat. Na levé straně jsou oddělená tlačítka pro ovládání hlasitosti, což asi není moc časté a chce to trochu zvyku. Na pravé straně je pak tlačítko pro vypínání a již zmíněné Essential Key.

Displej a zvuk

Rámečky kolem displeje jsou napohled rovnoměrné a celkově displej nejen vypadá dobře, ale také umí být značně jasný při HDR obsahu. Při standardním obsahu jsem ale neměl problém se čtením i na přímém slunečním světle. Vše je krásně čitelné a musím ocenit práci s jasem, jelikož je vše plynulé a žádné velké skoky se nedějí, a to ani v noci. Vyšší rozlišení panelu je rozhodně potěšující, jen je tedy škoda, že nedošlo na použití variabilní obnovovací frekvence, tedy s rozsahem 1-120 Hz, nabízí se zde jen dva režimy, 60 a 120 Hz.

Když se použije dobrý displej, tak očekávám, že mobil nabídne kvalitní stereo reproduktory. A to se v tomto případě stalo. Ani když jsem dal hlasitost na maximum, tak se neozvaly nějaké neduhy. Mobil umí hrát hlasitě a potěšily mě basy. Ty nejenže jsou slyšet, ale jdou i cítit. Z tvoru proudí vzduch, když to rozpálíte. Ale to je jen drobnost. Oceňuji, že je stereo vyvážené.

Nothing Phone (3) je vhodný na sledování multimediálního obsahu a pokud máte kvalitní zvukovou stopu, vychutnáte si i audio výstup. Za mě dostává výrobce plus za tuto kombinaci.

Glyph displej

Nothing oslovil trh svými Glyph světly na zadní straně mobilů. Na můj vkus trochu chaotické, extravagantní a nepřehlédnutelné, ale o to zajímavější vychytávka. Říkal jsem tomu „notifikační dioda na steroidech“. Nothing Phone (3) má stále systém Glyph, jen to již nejsou LED pásky na zadní straně mobilu. Tentokrát zde máme malý displej tvořený LED světly v matici, současně je to kruhový jednoduchý displej.

Už jsem zaslechl názory, že je moc malý. To je ale o vkusu. Nothing se snažilo udělat něco víc než jen pasivní systém nějakého zobrazování. Glyph tentokrát jde přímo ovládat skrze jedno nenápadné tlačítko na zadní straně. Ostatně i oficiální obal má speciální výřez. Není fyzické, ale nemusíte se obávat, že jen lehkým dotknutím něco spustíte. Reaguje spíše na tlak.

Jedno stisknutí přepnete mini aplikaci na Glyph displej, při podržení se pak provede nějaká akce na zvolené aplikaci, tedy pokud je zde nějaká možnost. Kromě zobrazení času a stavu baterie se nabízí například i mini hra „flaška“ nebo zrcátko. Ano, skutečně se na tomto displeji s nízkým rozlišením zobrazí vaše podoba. Ale nejde ani tak o zrcátko jako spíše o možnost vyfotit se. Delším podržením tlačítka totiž pořídíte fotku.

Mini aplikace nebo notifikační LED na steroidech?

Výrobce mini aplikace a hry nazývá Hračky Glyph a nabízí se kromě výše jmenovaných také stopky, vodováha, sluneční hodiny, „kámen, nůžky papír“ a věštecká koule. Lze si je uspořádat, přeskládat a podobně. Současně umí fungovat jako běžné světlo nebo místo pro notifikace. Nastavení je relativně dobré. Ještě dodám, že speciální tlačítko na zádech má i slušnou hmatovou zpětnou vazbu, ale nečekejte simulaci kliknutí, mobil jednoduše zavibruje.

I přes nové možnosti, design, použití, ovládání považuji tuto funkci jako něco navíc, bez čehož se klidně obejdete. Asi bych více ocenil propracovanější původní LED pásky na zadní straně než menší displej navíc s tlačítkem pro ovládání. Pokud bude Nothing postupně přidávat funkce, asi si najde své využití. Novinku nehodnotím kladně ani negativně. Je to něco nového a v některých případech se nabízí i praktické možnosti, jen tedy jsou všechny nahraditelné nějakou aplikací.

Čtečka otisků…

Dnešní čtečky otisků prstů u dražších mobilů zpravidla fungují dobře a spolehlivě. Nothing Phone (3) není výjimkou, ale co musím u takto velký mobilů vytknout, je samotné umístění. Na můj vkus je čtečka až příliš u spodní strany mobilu. Ocenil bych ji více nahoře, tak třeba dva až tři centimetry. Takto bych nemusel dávat palec do nepřirozené polohy, případně přechytávat mobil. Ale není to problém jen této firmy, vidím to i u jiných výrobců.

Celkově pracuje spolehlivě a rychle. I tak jsem si nastavil odemykání obličejem. Není zde nějaká sofistikovaná technologie, jen jsem chtěl pohodlněji používat mobil během dne.

Nothing OS jako lehký „skin“

Oceňuji hlavně čistou podobu systému Android, ale to dnes v podstatě nenabízí ani Google. Někteří si hrají s designem drasticky, jiní jen přidávají funkce navíc. Nothing OS má od všeho něco, ale můžete si vybrat, jestli necháte aplikovat podobu od výrobce, nebo zachováte běžné zobrazení, což rozhodně oceňuji.

Firma si lehce hraje s notifikační lištou, respektive panelem rychlého ovládání. Přidává také funkce jako mini zobrazení aplikace a některé další možnosti jsou v nastavení. Vše je tvořeno s lehkostí a nic nevybočuje. Celkově hodnotím Nothing OS za zdařilejší. Systém je postaven na Androidu 15. Mobil má garantovaných 5 let aktualizací systému a co se týče bezpečnostních záplat, tak ty bude dostávat po dobu 7 let.

I vyladěnost je dobrá. Nic se neseká, nikde jsem nenarazil na podivné chování a aplikace běží velmi dobře. Přecházel jsem z Pixelu a zvykl jsem si rychle. Zde asi bude spokojený každý majitel.

Hardware stačí na vše

Očekávali jsme top model a ve své podstatě jsme ho dostali, jen tedy ne v globálním měřítku. Nothing Phone (3) je nejlépe vybavený mobil tohoto výrobce, takže to je top model, ale pokud jej srovnáte s jinými od dalších výrobců, tak lehce strádá. Jde to vidět například u procesoru. Místo nejrychlejšího Snapdragonu 8 Elite je zde použit novější Snapdragon 8s Gen 4, jen tedy není nejvýkonnější. Nenechte se odradit, je to rychlý procesor a umí zabrat, takže nebudete mít problémy i s velmi náročnými aplikacemi a hrami.

U konektivity se nabízí standardy jako u top modelu, takže můžete využít například WiFi 7, pakliže máte k dispozici takovou síť. U Bluetooth je rovnou verze 6.0 a poziční systémy umí využívat duální frekvence. Zaměření mobilu je velmi přesné a rychlé. Nothing Phone (3) splňuje i certifikaci IP68, takže ponoření do vody není problém. Podpora eSIM jen potvrzuje, že společnost nešetřila na špatných místech.

Specifikace Nothing Phone (3)

displej: 6,67 palců, 2800 x 1260 pixelů, AMOLED, až 4500 nitů, 120 Hz

procesor: Snapdragon 8s Gen 4

RAM: 12/16 GB

úložiště: 256/512 GB

eSIM/Dual SIM

Android 15 + Nothing OS 3.5

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 50 MPx, 114° 50 MPx, 3x zoom, periskopický, OIS přední – 50 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

stereo

IP68

5G, WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC, L1+L5 dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC and SBAS

rozměry: 160,6 x 75,59 x 8,99 mm; 218 gramů

baterie: 5150 mAh + 65W USB C, 15 W bezdrátově

Jeden a půl dne

V dnešní době některé firmy začínají nabízet opravdu štědré kapacity baterií, klidně i přes sedm tisíc mAh. Nothing Phone (3) mezi takové nepatří. Zde se nabízí 5150 mAh, což je spíše takový standard. Zajímavé je, že baterie využívá novou technologii – Si/C Li-Ion, tedy křemíkovo-uhlíková. Je škoda, že výrobce nenasadil vyšší kapacitu. Takových 6500 mAh by nejen vypadalo lépe, ale třeba se dočkáme u další generace. Zde asi Nothing hrál na jistotu.

Bez nějakých větších problémů jsem se dostal na 1,5 dne používání se SoT přesahující 6 hodin. Samozřejmě záleží, co s mobilem děláte. Vyčerpat ho za pár hodin hraním jde, ale pokud nebudete na sociálních sítích, klidně se dostane na dva dny bez větších problémů. Nejsem zklamaný ani nějak nadšený. Nothing Phone (3) má solidní výdrž a neurazí.

V porovnání s některými top modely jiných výrobců nabízí rychlé nabíjení přes USB C. Zde lze využít až 65 W. Co mě ale potěšilo více, je integrovaná bezdrátová technologie. Sice je maximum na 15 W, ale nijak mi to nevadilo. V noci jsem dal mobil na stojánek, ráno bylo nabito.

50 MPx kam se podíváš

Firma si asi řekla, že nebude dělat cavyky se senzory a všude nasadí 50MPx rozlišení. Není to málo, není to moc. Ostatně dnes spíše záleží na softwaru, co zvládne vymáčknout maximum ze samotných dat. Při focení na všechny foťáky jde vidět lehká nekonzistence v podání barev nebo v dynamickém rozsahu. Sem tam každý senzor prezentuje barvy trochu jinak. Dost záleží na světelných podmínkách. Nejvíce to jde vidět za horšených nebo náročných podmínkách.

Periskopický foťák pracuje velmi dobře, jen tedy v jeho přirozeném trojnásobném přiblížení. U šestinásobku jsou výsledky ještě nějak použitelné, ale cokoliv dál jsou už jen omalovánky. Zde software nestačí.

Vyladění základního nastavení začíná mít specifický styl podání barev a práci s dynamickým rozsahem. Pro některé asi budou snímky tmavší. Na druhou stranu nejsou tak dramaticky přesvětlené, jak se snaží jiní výrobci. Systém i tak umí pracovat s fotkami pořízenými za zhoršených světelných podmínek. Jen je škoda, že zůstává dost šumu, ale ten uvidíte jen při přiblížení snímku.

Co oceňuji, je rozhodně možnost nastavení si vlastních profilů pro focení. Je zde i editor, takže pokud máte nějaké oblíbené předvolby pro foťák, hodí se.

Nothing Phone (3) nemohu řadit mezi fotomobily, rozhodně ne do nejvyšší kategorie. Má své přednosti a při troše cviku nebo zvyku lze pořídit dobré a zajímavé snímky.

Ukázkové fotografie

Zhodnocení Nothing Phone (3)

Asi mnohé zklame, že Nothing Phone (3) není plnokrevný top model, který by mohl konkurovat těm nejvybavenějším mobilům na trhu od jiných výrobců. Ani se nebude ucházet o místo foto mobil roku. I tak Nothing Phone (3) nezapadne v davu, a to doslovně. Takový mobil jednoduše nejde přehlédnout. Design zadní strany je i na dnešní dobu netradiční.

Nový Glyph displej na zadní straně je zcela něco jiného, než co firma doteď používala. Ocenil bych spíše pokračování v původním stylu. Displej Glyph na zadní straně nabízí zajímavé aplikace a možnosti, ale vše jde jednoduše nahraditelné aplikacemi, přičemž jde využít podstatně větší displej. I tak je to něco nového a celkem i líbivého. Jen se tedy Nothing musí starat a vydávat nové funkce nebo mini aplikace.

Nothing Phone (3) má svou osobnost, a to i v případě focení. Má takový svůj styl a podání barev. Rozhodně to stačí pro běžné focení. Musím pochválit operační systém a také reproduktory. Menší mínus připisuji umístění čtečky otisků prstů.

Celkově hodnotím tento mobil jako podařený a hlavně s osobností. Není to nudná šedivka, ani nezklame výkonem nebo výdrží. Má i něco navíc. Cena je ale na danou výbavu lehce vyšší. Spíše bych ji viděl tak o několik tisíc nižší, jen tedy zde platíte za design a Glyph navíc. Nothing Phone (3) je podařený, ale jak moc vsází na design, tak si najde i své odpůrce. Nesnaží se zavděčit každému, což je asi dobře. A komu ho doporučit? Tomu, co chce od všeho něco a nepotrpí si na excelentní jednu specifikaci.

Plusy

netradiční design

odladěný software

kvalitní stereo

Mínusy

nevyužitý potenciál tlačítek

umístění čtečky otisků prstů (příliš dole)

