Na veřejnost se dostávají detaily Galaxy S26 Ultra od Samsungu

• 1. 2. 2026

Samsung Galaxy S26 Ultra

Konec února přinese novou generaci řady Galaxy S, kam společnost Samsung také zařadí model Galaxy S26 Ultra. Tento model je aktuálně předmětem rozsáhlého úniku, který odhaluje konečnou podobu telefonu a seznam specifikací. Jihokorejský gigant oproti předchůdci hodlá nasadit větší displej, výkonnější hardware, vylepšený fotoaparát nebo rychlejší nabíjení.

Velká očekávání

Zařízení má získat 6,9palcový AMOLED panel s QHD+ rozlišením a až 120Hz obnovovací frekvencí. Nový typ displeje, tzv. Privacy Display přinese horší viditelnost při jeho sledování zboku. Vnitřní výbava nabídne čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 od Qualcommu či interní úložiště v rozmezí od 256 GB do 1 TB.

Samsung Galaxy S26 Ultra

samsung galaxy s26 ultra 1 1340x641x samsung galaxy s26 ultra 2 1340x641x

Samsung Galaxy S26 Ultra

Bateriový článek o velikosti 5 000 mAh dostane rychlejší 60W nabíjecí technologii. Sestavu zadních fotoaparátů složí z hlavního 200MPx snímače ISOCELL HP2 a dalších tří objektivů (50 + 50 + 12 MPx). Mezi ostatní prvky lze ještě zařadit 12MPx selfie kamerku, podporu dotykového pera S Pen nebo minimálně dvě barevné možnosti (černá, fialová).

Tradiční akce Galaxy Unpacked proběhne ve středu 25. února a předprodej odstartuje ve čtvrtek 5. března. Volný prodej spustí až ve středu 11. března. Každopádně nejpozději na konci února bychom měli znát zbytek informací včetně prodejních cen.

samsung galaxy s26 ultra 7 1340x893x samsung galaxy s26 ultra 5 1340x766x samsung galaxy s26 ultra 8 1340x766x

Samsung Galaxy S26 Ultra

Zdroje: androidheadlines.com, gsmarena.com

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

