Na veřejnost se dostávají detaily Galaxy S26 Ultra od Samsungu

Samsung Galaxy S26 Ultra | Zdroj: AndroidHeadlines
Konec února přinese novou generaci řady Galaxy S, kam společnost Samsung také zařadí model Galaxy S26 Ultra. Tento model je aktuálně předmětem rozsáhlého úniku, který odhaluje konečnou podobu telefonu a seznam specifikací. Jihokorejský gigant oproti předchůdci hodlá nasadit větší displej, výkonnější hardware, vylepšený fotoaparát nebo rychlejší nabíjení.
Velká očekávání
Zařízení má získat 6,9palcový AMOLED panel s QHD+ rozlišením a až 120Hz obnovovací frekvencí. Nový typ displeje, tzv. Privacy Display přinese horší viditelnost při jeho sledování zboku. Vnitřní výbava nabídne čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 od Qualcommu či interní úložiště v rozmezí od 256 GB do 1 TB.
Bateriový článek o velikosti 5 000 mAh dostane rychlejší 60W nabíjecí technologii. Sestavu zadních fotoaparátů složí z hlavního 200MPx snímače ISOCELL HP2 a dalších tří objektivů (50 + 50 + 12 MPx). Mezi ostatní prvky lze ještě zařadit 12MPx selfie kamerku, podporu dotykového pera S Pen nebo minimálně dvě barevné možnosti (černá, fialová).
Tradiční akce Galaxy Unpacked proběhne ve středu 25. února a předprodej odstartuje ve čtvrtek 5. března. Volný prodej spustí až ve středu 11. března. Každopádně nejpozději na konci února bychom měli znát zbytek informací včetně prodejních cen.
Zdroje: androidheadlines.com, gsmarena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře