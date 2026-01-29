EU vyšetřuje X kvůli šíření sexuálně explicitního AI obsahu

Zdroj: GPT
Evropská komise zahájila nové vyšetřování sítě X. Důvodem je podezření, že nedostatečně zasáhla proti šíření sexuálně explicitních obrázků generovaných umělou inteligencí, včetně obsahu, který může spadat do kategorie dětského sexuálního zneužívání (CSAM). Vyšetřování může vést k dalším sankcím podle evropského Aktu o digitálních službách (DSA).
Síť X čelí dalšímu vyšetřování ohledně nelegálního obsahu
Podle Evropské komise síť X nezajistila dostatečná opatření ke snížení rizik spojených s nelegálním obsahem v okamžiku, kdy na platformu integrovala AI model Grok. Regulátoři upozorňují zejména na sexuálně explicitní obrázky, včetně deepfake obsahu zobrazujícího ženy a děti.
„Sexuální deepfaky žen a dětí jsou násilnou a nepřijatelnou formou degradace. V rámci tohoto vyšetřování určíme, zda X splnila své zákonné povinnosti podle DSA, nebo zda považovala práva evropských občanů včetně žen a dětí za vedlejší škody svého podnikání,“ uvedla výkonná místopředsedkyně Evropské komise Henna Virkkunenová. Evropská komise zároveň uvedla, že rizika spojená s šířením takového obsahu se podle všeho již naplnila a vystavila občany EU vážné újmě.
Rozšíření stávajícího vyšetřování a napjaté vztahy s Muskem
Nové šetření navazuje na probíhající vyšetřování z roku 2023, které se týká algoritmu X pro doporučování obsahu a nástrojů určených k potlačování nelegálního obsahu. Evropská unie tak výrazně rozšiřuje svůj dohled nad fungováním platformy. Případ přichází krátce poté, co EU udělila síti X pokutu 120 milionů eur za porušení pravidel DSA. Elon Musk na tuto sankci reagoval velmi ostře. Evropskou unii označil za čtvrtou říši a vyzval k jejímu zrušení.
Celá situace je o to citlivější, že EU se již delší dobu nachází pod tlakem americké administrativy kvůli přísné regulaci amerických technologických firem. Tentokrát se však Brusel pouští přímo do konfliktu s jednou z nejviditelnějších osobností technologického světa.
Grok prý stále dokáže generovat problematický obsah
Další komplikací pro X je zjištění serveru CBS News, podle kterého byl AI model Grok ještě nedávno schopen generovat obrázky svlečených osob, a to navzdory dřívějším tvrzením společnosti, že tato funkce byla odstraněna jak pro bezplatné, tak placené uživatele. To vyvolává otázky, zda jsou ochranná opatření skutečně funkční, nebo zda jde spíše o formální prohlášení bez reálného dopadu.
Společnost X na dotazy médií reagovala opakováním svého oficiálního postoje. „Zůstáváme plně odhodláni udržovat platformu X bezpečnou pro všechny. Máme nulovou toleranci vůči jakýmkoli formám dětského sexuálního zneužívání, nedobrovolné nahoty a nevyžádaného sexuálního obsahu,“ uvedl mluvčí společnosti.
Evropská komise nyní posoudí, zda tato prohlášení odpovídají skutečnosti. Pokud dospěje k závěru, že X své povinnosti podle DSA porušila, mohou následovat další donucovací kroky a nové pokuty.
