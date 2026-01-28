Nové Motoroly Moto G77 a G67: Stejné displeje, rozdílné procesory a fotoaparáty

Zdroj: Motorola
Po uvedení Motorola Signature jsme se dočkali doplnění střední třídy o dva modely, které nesou označení Moto G77 a Moto G67. Už jen podle čísel byste řekli, že ve všech ohledech bude G77 vybavenější novinka, ale ve své podstatě toho oba kousky sdílí poměrně dost.
Moto G77 a Moto G67
Moto G77 a Moto G67 mají například stejné Full HD+ AMOLED displeje s maximálním jasem 6000 nitů. Dokonce i baterie jsou stejné, ale nedočkali jsme se nějaké nadstandardní kapacity. V útrobách mají mobily 5200 mAh a podporou 30W nabíjení. Ačkoliv Motorola prezentuje tyto kousky jako odolné, čemuž nasvědčuje vojenský standard MIL-STD 810H, tak je zde jen IP64. Na ponoření do vody to prostě není.
Kde se mobily začínají rozcházet, jsou například procesory. Moto G67 má základní Dimensity 6300, Moto G77 se pak může pochlubit modernějším Dimensity 6400. V případě foťáků se nabízí více megapixelů právě u Moto G77. Zde má hlavní senzor 108 MPx, zatímco Moto G67 je vybaven 50MPx foťákem.
I přes doplněk v podobě stereo reproduktorů a AI možností se spíše jedná o základní mobily, byť mají své přednosti. Za pozornost například stojí tloušťka mobilů, jelikož mají 7,33 mm, což je dost málo na takovou výbavu a třídu.
Cena a dostupnost
Stejně jako základní modely, i tyto budou v Česku dostupné od konce března. Moto G77 bude s cenou začínat na částce 6 799 Kč, Moto G67 bude o něco levnější a začne na 5 799 Kč.
Specifikace
|Model
|moto g67
|moto g77
|displej
|6,78 palců, Extreme AMOLED, 120 Hz, Corning Gorilla Glass 7i, až 5000 nitů
|6,78 palců, Extreme AMOLED, 120 Hz, Corning Gorilla Glass 7i, až 5000 nitů
|procesor
|MediaTek Dimensity 6300 (6nm), 8jádrový (2,4 GHz), GPU Arm Mali-G57 MC2
|MediaTek Dimensity 6400 (6nm), 8jádrový (2,5 GHz), GPU Arm Mali-G57 MC2
|RAM
|4/8 GB
|8/12 GB
|úložiště
|128/256 GB UFS 2.2
|256/512 GB
|Operační systém
|Android 16, Hello UX
|Dual SIM
|Hybridní Dual SIM (2x Nano SIM / 1x Nano SIM + microSD) nebo Dual SIM (1x Nano SIM + eSIM + microSD)
|Foťáky
|
|
|odolnost
|IP64, MIL-STD 810H
|zabezpečení
|čtečka otisků prstů
|zvuk
|stereo reproduktory, Dolby Atmos, 2 mikrofony
|Konektivita
|5G, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz & 5 GHz), Bluetooth 5.4, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Beidou, USB-C
|rozměry a hmotnost
|167,18 x 77,37 x 7,33 mm, 182 gramů
|baterie a nabíjení
|5200 mAh, 30W nabíjení
Zdroj: Tisková zpráva
