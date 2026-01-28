Nové Motoroly Moto G77 a G67: Stejné displeje, rozdílné procesory a fotoaparáty

Po uvedení Motorola Signature jsme se dočkali doplnění střední třídy o dva modely, které nesou označení Moto G77 a Moto G67. Už jen podle čísel byste řekli, že ve všech ohledech bude G77 vybavenější novinka, ale ve své podstatě toho oba kousky sdílí poměrně dost.

Moto G77 a Moto G67

Moto G77 a Moto G67 mají například stejné Full HD+ AMOLED displeje s maximálním jasem 6000 nitů. Dokonce i baterie jsou stejné, ale nedočkali jsme se nějaké nadstandardní kapacity. V útrobách mají mobily 5200 mAh a podporou 30W nabíjení. Ačkoliv Motorola prezentuje tyto kousky jako odolné, čemuž nasvědčuje vojenský standard MIL-STD 810H, tak je zde jen IP64. Na ponoření do vody to prostě není.

moto g67 Nile PDP Hero 800x800x moto g67 Arctic Seal PDP Hero 800x800x

Moto G67; Zdroj: Motorola

Kde se mobily začínají rozcházet, jsou například procesory. Moto G67 má základní Dimensity 6300, Moto G77 se pak může pochlubit modernějším Dimensity 6400. V případě foťáků se nabízí více megapixelů právě u Moto G77. Zde má hlavní senzor 108 MPx, zatímco Moto G67 je vybaven 50MPx foťákem.

moto g77 Black Olive FrontView 800x800x moto g77 Shaded Spruce 800x800x

Moto G77; Zdroj: Motorola

I přes doplněk v podobě stereo reproduktorů a AI možností se spíše jedná o základní mobily, byť mají své přednosti. Za pozornost například stojí tloušťka mobilů, jelikož mají 7,33 mm, což je dost málo na takovou výbavu a třídu.

Cena a dostupnost

Stejně jako základní modely, i tyto budou v Česku dostupné od konce března. Moto G77 bude s cenou začínat na částce 6 799 Kč, Moto G67 bude o něco levnější a začne na 5 799 Kč.

Specifikace

Model moto g67 moto g77
displej 6,78 palců, Extreme AMOLED, 120 Hz, Corning Gorilla Glass 7i, až 5000 nitů 6,78 palců, Extreme AMOLED, 120 Hz, Corning Gorilla Glass 7i, až 5000 nitů
procesor MediaTek Dimensity 6300 (6nm), 8jádrový (2,4 GHz), GPU Arm Mali-G57 MC2 MediaTek Dimensity 6400 (6nm), 8jádrový (2,5 GHz), GPU Arm Mali-G57 MC2
RAM 4/8 GB 8/12 GB
úložiště 128/256 GB UFS 2.2 256/512 GB
Operační systém Android 16, Hello UX
Dual SIM Hybridní Dual SIM (2x Nano SIM / 1x Nano SIM + microSD) nebo Dual SIM (1x Nano SIM + eSIM + microSD)
Foťáky
  • zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony LYTIA 600, f/1.8, 0,8 μm, Quad Pixel 1,6 μm, PDAF)
    • 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.2, 1,12 μm)
    • Senzor okolního světla
  • přední: 32 Mpx
  • zadní: 108 Mpx (hlavní, f/1.7, 0,64 μm, 9 in 1 pixel-binning 1,92 μm, PDAF, 3x bezztrátový zoom)
    • 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.2, 1,12 μm)
    • Senzor okolního světla
  • přední: 32 Mpx
odolnost IP64, MIL-STD 810H
zabezpečení čtečka otisků prstů
zvuk stereo reproduktory, Dolby Atmos, 2 mikrofony
Konektivita 5G, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz & 5 GHz), Bluetooth 5.4, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Beidou, USB-C
rozměry a hmotnost 167,18 x 77,37 x 7,33 mm, 182 gramů
baterie a nabíjení 5200 mAh, 30W nabíjení

Zdroj: Tisková zpráva

