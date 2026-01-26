Mapy od Seznamu: Zpřístupňuje se funkce HorizontAR i neplatícím aktualizováno

Mapy od Seznamu: Zpřístupňuje se funkce HorizontAR i neplatícím [aktualizováno]2026-01-26T20:00:39+01:00
• 26. 1. 2026#Android #Aplikace

Zdroj: Mapy.cz

3

Aktualizováno 26. 1.

Před půl rokem jsme se dočkali funkce HorizontAR v Mapách od Seznamu, ale do této chvíle si ji mohli zkoušet a používat jen platící uživatelé. Společnost nyní aktualizuje dostupnost a nově si ji mohou vyzkoušet i neplatící. Stačí být jen přihlášený v aplikaci a můžete ji zdarma použít až 5x.

vychytavka 800x453x

Zdroj: Mapy

Původní článek 24. 7.

Seznam se skutečně snaží pracovat na své službě a aplikaci Mapy. Dá se říci, že patří i mezi unikáty, jelikož nabízí i placenou verzi, která naštěstí není drahá. Dnes zde máme další vylepšení, které asi nebudete využívat každý den, ale rozhodně ukazuje, že si vývojáři umí pohrávat i s netradičními technologiemi.

Mapy od Seznamu vylepšují zobrazení a rozeslaly samolepky

HorizontAR

Novinka se jmenuje HorizontAR a je založená právě na rozšířené realitě (AR). Možná jste už byli na nějako rozhledně nebo vyvýšeném bodu, kde byl popsán horizont a mohli jste se takto dozvědět, co je v dáli. Právě toto nabízí funkce HorizontAR. Stačí ji zapnout a pak zamířit mobilem na horizont. Uvidíte jednotlivé popisky hor a jejich výšky. Sami se podívejte na ukázku, která byla zveřejněna.

Jak to už ale bývá zvykem u Seznamu, moc podrobností jsme se nedozvěděli, jako je třeba informace o tom, kde všude jde tuto novinku používat. Zřejmě si vývojáři testují i AI schopnosti a případně jiné pokročilejší technologie.

Tato novinka ale není pro každého. K dispozici je jen pro platící uživatele. Jestli se někdy dostane, byť v upravené verzi, i k neplatícím, nevíme, ale asi se jen tak nedočkáme.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Siri dostává mozek Gemini 🧠 | Revolut vs. Šmejdi | Chaos v českém 5G

💡ANKETA: Který vedlejší fotoaparát na mobilu je pro vás nejdůležitější?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Jan Krouzek

29. 7. 2025, 10:35

Zkusil jsem to v rámci týdenního zkušebního provozu „Premium“ zdarma. Je to v plenkách a nepoužitelné. Pohled z vyhlídky na známé a opravdu velké kopce. Některé to ani neoznačilo a jiné ukazovalo úplně jinde. Nešlo to srovnat s horizontem, aby to sedělo.

Roman Senkyr

26. 7. 2025, 13:36

PeakFinder i na Androidu, bezplatně…

Honza Brandejs

26. 7. 2025, 7:18

iOS-PeakFinder. Jednorázová malá platba a máte to také. Jen tip…

Reklama

nejpripojeni
Dotekomanie Premium
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat