Mapy od Seznamu: Zpřístupňuje se funkce HorizontAR i neplatícím aktualizováno

Aktualizováno 26. 1.
Před půl rokem jsme se dočkali funkce HorizontAR v Mapách od Seznamu, ale do této chvíle si ji mohli zkoušet a používat jen platící uživatelé. Společnost nyní aktualizuje dostupnost a nově si ji mohou vyzkoušet i neplatící. Stačí být jen přihlášený v aplikaci a můžete ji zdarma použít až 5x.
Původní článek 24. 7.
Seznam se skutečně snaží pracovat na své službě a aplikaci Mapy. Dá se říci, že patří i mezi unikáty, jelikož nabízí i placenou verzi, která naštěstí není drahá. Dnes zde máme další vylepšení, které asi nebudete využívat každý den, ale rozhodně ukazuje, že si vývojáři umí pohrávat i s netradičními technologiemi.
Mapy od Seznamu vylepšují zobrazení a rozeslaly samolepky
HorizontAR
Novinka se jmenuje HorizontAR a je založená právě na rozšířené realitě (AR). Možná jste už byli na nějako rozhledně nebo vyvýšeném bodu, kde byl popsán horizont a mohli jste se takto dozvědět, co je v dáli. Právě toto nabízí funkce HorizontAR. Stačí ji zapnout a pak zamířit mobilem na horizont. Uvidíte jednotlivé popisky hor a jejich výšky. Sami se podívejte na ukázku, která byla zveřejněna.
Jak to už ale bývá zvykem u Seznamu, moc podrobností jsme se nedozvěděli, jako je třeba informace o tom, kde všude jde tuto novinku používat. Zřejmě si vývojáři testují i AI schopnosti a případně jiné pokročilejší technologie.
Tato novinka ale není pro každého. K dispozici je jen pro platící uživatele. Jestli se někdy dostane, byť v upravené verzi, i k neplatícím, nevíme, ale asi se jen tak nedočkáme.
Komentáře
Jan Krouzek29. 7. 2025, 10:35
Zkusil jsem to v rámci týdenního zkušebního provozu „Premium“ zdarma. Je to v plenkách a nepoužitelné. Pohled z vyhlídky na známé a opravdu velké kopce. Některé to ani neoznačilo a jiné ukazovalo úplně jinde. Nešlo to srovnat s horizontem, aby to sedělo.
Roman Senkyr26. 7. 2025, 13:36
PeakFinder i na Androidu, bezplatně…
Honza Brandejs26. 7. 2025, 7:18
iOS-PeakFinder. Jednorázová malá platba a máte to také. Jen tip…