Apple s AI odznáčkem, RedMagic 11 Air a ChatGPT s pamětí: To nej z týdne #4

2026-01-25
#iOS #Příslušenství

Vizualizace redakce; Zdroj: dotekomanie.cz

Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.

RedMagic 11 Air oficiálně: Tloušťka 7,85 mm a baterie 7000 mAh

V dubnu minulého roku byl uveden herní mobil RedMagic 10 Air a nyní zde máme nástupce v podobě RedMagic 11 Air. Zachovává si stejnou tloušťku, i tak se podařilo vměstnat větší kapacitu baterie. [pokračování článku]

Nova Launcher neumírá, ujal se ho nový majitel

V září minulého roku jsme vás informovali, že Nova Launcher ve své podstatě končí a bude následovat pomalá smrt. Nakonec se tak nestane, jelikož se této populární aplikace ujal nový majitel. [pokračování článku]

TikTok zpřísňuje ověřování věku napříč Evropou, cílem je lepší ochrana dětí

TikTok zavádí přísnější opatření pro ověřování věku uživatelů v celé Evropě. Nová technologie pro detekci věku bude spuštěna v následujících týdnech v rámci EU, ve Spojeném království a ve Švýcarsku. Cílem je omezit přístup dětí mladších 13 let na platformu. [pokračování článku]

ChatGPT nově odhaduje věk uživatele, aby mohl zapnout ochranné opatření

Do dnešního dne je ověření věku uživatele na internetu poměrně sporné. Sice by se mohla zavést metoda s využitím ověření za pomoci státu nebo úřadů, ale moc společností a zemí se k tomuto kroku neodhodlalo. I tak se třeba připravuje jedna taková možnost v EU, ale její zavedení nebude jednoduché a rozhodně nebude plynulé. Proto společnosti vyvíjí nejrůznější metody, jak určit věk uživatele. Mezi nováčky na tomto poli je nově OpenAI. [pokračování článku]

Apple zřejmě připravuje vlastní AI odznáček na oblečení

Některé projekty vypadají velmi dobře na videích, ale v praxi se ukáží jako slepá ulička, nebo nedotažená myšlenka. Něco takového jsme mohli vidět v nedávné době u společnosti Humane. Ta přišla s chytrým zařízením AI Pin, které mělo působit jako osobní asistent, přičemž se nabízel i projektor pro zobrazení informací na ruce. Celý projekt ale skončil dříve než se čekalo. Zařízení bylo nedotažené, schopnosti omezené a celkově zklamalo zájemce. Nyní se má o podobný produkt pokusit sám Apple. [pokračování článku]

Realme Neo8 přichází s 8000mAh baterií a dobrou výbavou

Čím dál více se objevují novinky s pořádnými kapacitami baterií. Bohužel v této oblasti kralují jen někteří výrobci a ti velcí se zatím drží zpátky. Dnes zde ale máme další novinku, která se může chlubit nejen kapacitou. Jmenuje se Realme Neo8. [pokračování článku]

Podcast: Čalamáda týdne – Oficiální sňatek Siri s Gemini a velký test české 5G

V dnešním díle pod zlatou lampou nás čeká pořádná technologická čalamáda! Podíváme se na to, který český operátor skutečně kraluje v rychlosti sítě a jak se Revolut rozhodl zatočit s telefonními šmejdy. Probereme také velký „výměnný obchod“ mezi Googlem a Applem, díky kterému se Gemini stěhuje do iPhonů, a proč se Apple konečně odhodlal k integraci chytrých AI modelů do své Siri. [pokračování článku]

Waze informuje o novinkách, ale některé už můžete mít

Někdy je trochu komplikované sledovat všechny novinky u některých služeb. Jednou o nich informují společnosti skrze tiskové zprávy, jindy se z ničeho nic objeví. Sem tam dojde k zapnutí na nějakou chvílí a záhy se zapnou, aby se po delší době mohly znovu představit. Waze rozhodně nepatří mezi konzervativní služby a novinky zavádí poměrně často, ale tentokrát informuje, co přijde v následujících týdnech do aplikace. [pokračování článku]

Google Vyhledávání dostane pokročilejší AI režim

Nedávno jsme se dočkali představení rozšíření pro Gemini, které spočívá v propojení samotného AI s obsahem dalších služeb, které máte u svého účtu. Google tuto novinku nazývá jako Personální Inteligence a jedná se o možnost, tedy musíte si ji sami zapnout, pokud chcete používat více osobních dat. Nyní Google oznámil rozšíření, ale trochu jiné, než jsme čekali. [pokračování článku]

ChatGPT si nově pamatuje, co jste se ho ptali před rokem. A umí vám to přesně ukázat

OpenAI přináší zásadní vylepšení své umělé inteligence ChatGPT. Uživatelé tarifů Plus a Pro nyní mohou znovu otevřít přesně ty konverzace, které vedli před týdny, měsíci nebo dokonce i před rokem. Tato nová funkce proměňuje běžný chat v chytrý archiv s vyhledáváním, který může být překvapivě užitečný. [pokračování článku]

Google Keep přichází o upozornění na hodinkách

V tomto týdnu jsme vás informovali, že je zde možnost ztráty jedné z klíčových funkcí v aplikaci Google Keep. Asi si nějakou chvíli počkáme, ale jak se ukazuje, odebrání možnosti upozornění se nyní týká Google Keep na chytrých hodinkách. [pokračování článku]

Xiaomi se chystá vstoupit do světa chytrých „Tagů“: Nové sledovací zařízení odhaleno v kódu

V oblasti příslušenství pro mobilní telefony se nabízí i sledovací zařízení, která nesou zpravidla označení Tag. Sice tyto produkty zpopularizoval Apple, ale samotný segment obsahuje mnoho výrobců. Dokonce i takové české O2 nabízí takový produkt s podporou Androidu a iOS. Xiaomi zatím nic takového nenabídlo, ale asi se to rychle změní. [pokračování článku]

Google ukončí podporu Chrome pro systém macOS 12 Monterey

Žádná aplikace nemůže fungovat věčně. Technologie se posouvají a uživatelé kupují novější hardware. Tím se snižuje základna u některých verzí aplikace, takže už ani není rentabilní, aby firma držela podporu. To se nyní děje u Chromu a starších verzí systému macOS. [pokračování článku]

Předchozí týden: Siri s Google Gemini, operátoři ve světě, Redmi Note 15: To nej z týdne #3

