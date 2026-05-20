Google předělal nabídku AI předplatného: Nové tarify i ceny s bonusem YouTube Premium

• 20. 5. 2026#AI
Zdroj: Google

V rámci vývojářské konference Google představil mnoho novinek, zejména v oblasti umělé inteligence. Dočkali jsme se nových modelů, možností a také agentů. Společnost ale také v relativní tichosti aktualizovala i samotné možnosti předplatného.

Google AI v mnoha variantách

Není to tak dávno, co Google nabízel jen dvě verze předplatného. Google AI Pro byla ta cenově dostupnější verze za cca 500 Kč a pak zde byla verze AI Ultra, která atakovala hranici sedmi tisíc korun. Sice firma informovala o nějaké nové verzi Ultra, ale až nyní se novinky propisují na stránce pro Česko.

V první řadě zde máme novou cenu pro nejvyšší tarif Ultra s 30 TB prostoru v cloudu. Nově přijde na 5500 Kč měsíčně. Nově je zde ale 20TB verze za 2999,99 Kč. Oba plány mají nově na českém trhu zahrnutou službu Youtube Premium v ceně, což je sice chvályhodné, ale ostatní nižší plány nic takového nemají, byť v zahraničí se aspoň nabízí Youtube Premium Lite.

Zdroj: Google

Také je zde nový 10TB plán AI Pro za 1499,99 Kč měsíčně. Novinkou je i verze AI Plus s 2TB prostorem pro data. Google tak značně pozměnil svou nabídku tarifů a nyní si lze z čeho vybírat. I tak nejlevnější AI verze přijde na 220 Kč měsíčně, což je relativně stejná cena jako u konkurenčních AI služeb, jenže zde je navíc i prostor v cloudu.

  • Basic (100 GB)
    • Cena: 59,99 Kč/měsíc
    • Výhody:
      • 100 GB úložného prostoru (společné pro Disk, Fotky a Gmail)
      • Možnost sdílet úložiště až s pěti dalšími lidmi
  • Standard (200 GB)
    • Cena: 79,99 Kč/měsíc
    • Výhody:
      • 200 GB úložného prostoru (společné pro Disk, Fotky a Gmail)
      • Možnost sdílet úložiště až s pěti dalšími lidmi
  • Google AI Plus (200 GB)
    • Cena: 220 Kč/měsíc
    • Výhody:
      • 200 GB úložného prostoru (společné pro Disk, Fotky a Gmail)
      • Možnost sdílet úložiště až s pěti dalšími lidmi
      • Gemini v Gmailu
  • Google AI Plus (2 TB)
    • Cena: 299,99 Kč/měsíc
    • Výhody:
      • 2 TB úložného prostoru (společné pro Disk, Fotky a Gmail)
      • Možnost sdílet úložiště až s pěti dalšími lidmi
      • Gemini v Gmailu
  • Google AI Pro (5 TB)Aktuální tarif
    • Cena: 549,99 Kč/měsíc
    • Výhody:
      • 5 TB úložného prostoru (společné pro Disk, Fotky a Gmail)
      • Možnost sdílet úložiště až s pěti dalšími lidmi
  • Google AI Pro (10 TB)
    • Cena: 1 499,99 Kč/měsíc
    • Výhody:
      • 10 TB úložného prostoru (společné pro Disk, Fotky a Gmail)
      • Možnost sdílet úložiště až s pěti dalšími lidmi
  • Google AI Ultra (20 TB)
    • Cena: 2 999,99 Kč/měsíc
    • Výhody:
      • 20 TB úložného prostoru (společné pro Disk, Fotky a Gmail)
      • Možnost sdílet úložiště až s pěti dalšími lidmi
  • Google AI Ultra (30 TB)
    • Cena: 5 500 Kč/měsíc
    • Výhody:
      • 30 TB úložného prostoru (společné pro Disk, Fotky a Gmail)
      • Možnost sdílet úložiště až s pěti dalšími lidmi

Zdroj: tisková zpráva

