To nej z uplynulého týdne #29 – Victus, Nord, Dimensity, Legion

Proslavil Pixely, nyní přechází k Adobe

Google se v minulosti snažil produkovat smartphony ve spolupráci s jinými výrobci pod značkou Nexus. Považovali jsme je za referenční mobily s čistým systémem Android. Následně jsme se dočkali velkého kroku, kdy Google odkoupil část divize od HTC, ale to již byly na světě první modely mobilů Pixel. U nich nekladl takový důraz na čistý systém, spíše se zaměřil na fotografické schopnosti. To se prokázalo v recenzích i hodnocení nezávislými společnostmi. Jednoduše Google ukázal, co dokáže software s jedním senzorem na zádech. Jiné společnosti potřebovaly na podobné fotografické výsledky několik senzorů. Právě za těmito technologiemi stál mimo jiné i Marc Levoy, která nedávno odešel z Googlu po neshodách. [pokračování článku]

Novinky TCL 10 Plus a TCL 10 SE zamíří na český trh

Před dvěma týdny společnost TCL v tichosti představila další dva modely série TCL 10, přičemž již nyní zaznamenáváme, že některé obchody zařazují pomalinku oba smartphony do své nabídky. České zastoupení společnost nyní potvrzuje příchod mobilů na český trh, ale oficiální start prodeje je plánován až na poslední čtvrtletí tohoto roku. [pokračování článku]

Android – 512 MB RAM odzvonilo a nová pravidla pro Android Go

Google si stanovuje podmínky pro používání systému Android s Google Mobile Services, tedy se svými aplikacemi a službami. Pokud je výrobce nechce a stačí mu čistý systém, může si v podstatě dělat cokoliv. V opačném případě musí dodržovat stanovená pravidla. Google v rámci v nich definuje, jaké aplikace musí být použity, co má být dodrženo a podobně. Nyní zavádí jednu novinku, díky které se na trhu přestanou objevovat mobil s 512 MB RAM. Stále se jich na trhu pár najde, byť již nejsou tak obvyklé. [pokračování článku]

Google chce vylepšit připojování k veřejným WiFi sítím

Veřejné WiFi sítě jsou poměrně běžné. Nachází se v kavárnách, dopravních prostředcích a různých lokacích. Pravděpodobně jste již narazili na takové, kde je nutné si nechat zobrazit speciální stránku a po potvrzení používání konkrétní WiFi sítě, s čímž mnohdy souvisí třeba podmínky, tak můžete přistoupit na síť a používat připojení k internetu. Android již od páté verze obsahuje velmi strohou implementaci, která celý proces zjednodušuje, ale nyní Google chce zavést standard, který by byl praktičtější a pravděpodobně i bezpečnější. [pokračování článku]

Lenovo Legion Phone Duel je nová herní bestie s unikátním umístění foťáků

Nějakou dobu se spekulovalo o chystaném herním smartphonu od společnosti Lenovo. Firma se nijak netajila a v podstatě některé specifikace uvedla ještě v předstihu, aby nalákala na nový smartphone, který se jmenuje Legion Phone Duel. V Číně bude znám pod označením Legion Phone Pro. [pokračování článku]

ASUS ROG Phone 3 oficiálně, cena začíná na 22 990 Kč

Dnes společnost Lenovo představila smartphone zaměřený na hráče a nyní zde máme další herní novinku, o které se nějakou dobu spekulovalo. Světlo světa spatřil model ROG Phone 3 od společnosti Asus. Tentokrát společnost uvedla dvě verze, ale ty se liší v podstatě procesorem a také velikostí operační paměti a úložiště. Jinak se jedná o identické mobily, jen ta cena je různá. [pokračování článku]

Google vydal Android 11 Beta 2.5

Letos je asi trendem vydávat opravné beta aktualizace. Google právě zveřejnil verzi Android 11 Beta 2.5, která opravuje několik nedostatků. Například se zaměřil na blikání displeje, pády grafického rozhraní, nahrávání VoIP hovorů, případně náhodné restarty. Také aplikace dostaly aktualizace. Například aplikace pro focení by měla být stabilnější, Telefon má stabilní používání a aplikace Zprávy má vylepšené připojování k serveru (RCS). [pokračování článku]

Dimensity 720 je nový procesor s 5G pro střední třídu

Pokud jde o procesory s podporou sítí páté generace, tak na výběr jich není zrovna příliš. V případě společnosti Qualcomm zpravidla najdete v útrobách Snapdragon 765 nebo dražší 865/865 Plus. Případně se nabízí novinka Snapdragon 690. Konkurenční Mediatek má poměrně širokou nabídku čipů Dimensity, kde jsou modely jako 1000, 1000L, 1000 Plus, 800 a 820. Spekulovalo se, že by společnost měla představit ještě levnější novinku a dnes se tak skutečně stalo. Dimensity 720 je nový procesor pro střední třídu s podporou sítí páté generace. [pokračování článku]

OnePlus Nord míří na český trh s cenou od 10 999 Kč

Tento týden jsme se dočkali představení smartphonu OnePlus Nord. Společnost v poslední době představovala mobily s vyšší cenou a fanoušci jí vyčítali, že se již nenabízí cenově dostupnější model. Nyní jsme se konečně dočkali, ale nelze hovořit o zabijákovi top modelů. I tak cenou může zaujmout. Navíc nyní míří oficiálně na český trh. [pokračování článku]

Corning představil odolné sklo Gorilla Glass Victus, první použije Samsung

Společnost Corning je známá svými odolnými skly Gorilla Glass, přičemž aktuální šestá generace byla představena před dvěma lety. Očekávali jsme, že bychom mohli v tomto roce dočkat Gorilla Glass 7, ale nic takového se nestane, tedy v případě názvu. Společnost se rozhodla z nějakého důvodu ke změně značení a představila Gorilla Glass Victus. [pokračování článku]

Google „Palkia“ má dva displeje a ChromeOS

Google stále nezapomněl na svůj operační systémem ChromeOS. Postupem času dostává drobné vychytávky i poměrně zásadní funkce. Většinou tento systém najdeme na noteboocích s upravenými a mnohdy nižšími specifikacemi, byť se na trhu najdou i top modely. Google sám o sobě občas vydá zařízení pod vlastní značkou, přičemž ne vždy se nabízí běžný notebook. Už jsme zde měli tablet nebo konvertibilní zařízení. Nyní to vypadá na nový typ. [pokračování článku]

Messenger získává bezpečností vylepšení po vzoru WhatsApp

V říjnu minulého roku dostala aplikace WhatsApp další úroveň zabezpečení. V nastavení je možné aktivovat biometrické zabezpečení, kdy ke spuštění aplikace je nutné provést ověření pomocí čtečky otisků prstů. Takže ani když necháte mobil na stole a je stále odemknutý, nikdo se nedostane do konverzací bez otisku. Nyní se podobná funkce dostává do aplikace Messenger. [pokračování článku]

Galaxy A20s přichází do Česka s cenou 4 999 Kč

Minulý rok Samsung představil Galaxy A20s a skoro to vypadalo, že se oficiálně nedostane na náš trh. České zastoupení nás ale nyní informovalo, že smartphone bude možné zakoupit v rámci oficiální distribuce od srpna za cenu 4 999 Kč. K dispozici bude ve verzi s 3 GB RAM a 32GB úložištěm v černé barvě. [pokračování článku]

Huawei chystá TalkBand B6 se zakřiveným displejem

Společnost Huawei kromě mobilů nabízí v rámci příslušenství i chytré náramky. Aktuální model je Huawei Band 4 Pro, případně Huawei Band 4. Očekáváme, že za dva měsíce se dočkáme další generace, která bude doplněna o vylepšenou verzi ke konci roku. Kromě této série firma prodávala také TalkBand B5 z roku 2018. Náramek byl výjimečný tím, že šlo vyjmout hlavní část a použít ji jako sluchátka, tedy handsfree. Podařilo se zachytit, že se chystá nástupce. [pokračování článku]

Oppo chystá hodinky s Wear OS

Oppo se opět stává pomalinku významnější značkou v Evropě. Už několik mobilů zamířil na starý kontinent, ale zatím se nedá hovořit o kompletní dostupnosti. Společnost se stále více zaměřuje na asijské trhy, ale to se začíná měnit. Mezi posledními novinkami najdeme například 125W nabíjení. Na první mobil s touto podporou si ještě chvíli počkáme. Mezitím se ale dočkáme první chytrých hodinek se systémem Wear OS od Googlu. [pokračování článku]

Android 10 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

V úterý Google vydal stabilní systém Android 10 po sérii beta verzí. Během nich jsme bedlivě sledovali všechny novinky, které jsou obsaženy. Vše je popsáno v naší mini sérii. Nyní ale započal pomyslný závod, který výrobce dostane do svých mobilů aktualizaci na Android 10 mezi prvními. Již nyní víme o plánech u mobilů Nokia a Huawei. [pokračování článku]

Vivo Y51s přichází s procesorem Exynos od Samsungu

Společnost Vivo se pomalinku začíná roztahovat na další trhy, byť zatím hlavně směřuje své produkty na asijské trhy. I tak se několik modelů objevilo v Evropě a nyní zde máme další novinku, která by se teoreticky mohla objevit na starém kontinentu. Model Vivo Y51s je trochu raritou, jelikož jednou specifikací jde kupředu, druhou se vrací zpět. [pokračování článku]

Google asi zneužívá data o aplikacích třetích stran

Společnosti stojící za vývojem operační systémů sbírají anonymizovaná data o používání. Všeobecně se takovým datům říká telemetrická a svého času to byl problém u Windws 10, kde docházelo k odesílání velkého množství takových informací. Data jsou ale anonymizovaná a nelze podle nich vystopovat uživatele. I tak se nejrůznější organizace a regulátoři snaží omezit sběr takových dat, případně zvýšit transparentnost. Google ale nyní čelí obvinění, že nasbíraná data na Androidu zneužívá k vylepšení svých produktů. [pokračování článku]

Samsung Money je konkurencí pro Apple Card

Na současném trhu najdeme poměrně hodně služeb nabízejících platební možnosti a vedení účtů. Některé služby nabízejí i produkty v oblasti akcií, kryptoměn a podobně. Do tohoto sektoru vstoupila i společnost Apple se svým řešením a přičemž se nějakou dobu spekuluje i o řešení od Googlu. Bylo jen otázkou času, kdy se objeví další výrobce, přičemž nedávno vyplulo napovrch, že konkurenční službu nabídne Samsung. [pokračování článku]

