Dimensity 1000 Plus je nový procesor pro top modely

Společnost Mediatek se věnuje procesorům pro mobilní telefony velmi dlouho, ale poměrně nedávno došlo ke změně strategie, což se odrazilo například v názvech. Dočkali jsme se série Helio a nově i Dimensity. Právě poslední zmíněná je určena pro vyšší střední třídu a nově také pro top modely, byť na nejlepší Snapdragony stále nemají. Nyní jsme se dočkali oznámení další novinky pod názvem Dimensity 1000 Plus.

Jen drobná vylepšení

Dalo by se říci, že Mediatek nyní okopíroval Qualcomm, který má na svém kontě plus verzi procesoru pro top modely, kde nedošlo k drastickým změnám, které by nutily uživatele koupit nové zařízení. Již nyní Mediatek nabízí Dimensity 1000 a podtaktovanou verzi Dimensity 1000L. Možná byste naopak čekali, že Dimensity 1000 Plus bude přetaktovaná varianta, ale ve skutečnosti to tak nebude.

Nový procesor láká spíše na vylepšení v oblasti optimalizace a na zakomponování nových funkcí. Například byla přidána podpora pro 144Hz displeje s Full HD+ rozlišením. V této oblasti byla MiraVision Engine obohacena o AI-PQ pro vylepšení dynamického rozsahu, ostrosti a barev pro 4K video. Kromě toho Dimensity disponuje MiraVision Enhanced HDR10+, což má být vylepšená verze HDR10+, případně se nabízí konverze SDR do HDR.

HyperEngine 2.0 nabízí další optimalizační prvky pro hraní her, které mají přinést lepší odezvu a snížení spotřeby energie. V oblasti konektivity najdeme 5G UltraSave Technology, která má snížit spotřebu energie na nové generaci sítě.

Zásadních novinek zde není mnoho a můžeme očekávat více méně stejný výkon jako u původního Dimensity 1000. Mediatek uvedl, že v dohledné době dojde na trh několik nových top modelů s tímto procesorem. Prvním takovým smartphonem má být iQOO Neo 3.

