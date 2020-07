Dimensity 720 je nový procesor s 5G pro střední třídu

Zdroj: Mediatek

Pokud jde o procesory s podporou sítí páté generace, tak na výběr jich není zrovna příliš. V případě společnosti Qualcomm zpravidla najdete v útrobách Snapdragon 765 nebo dražší 865/865 Plus. Případně se nabízí novinka Snapdragon 690. Konkurenční Mediatek má poměrně širokou nabídku čipů Dimensity, kde jsou modely jako 1000, 1000L, 1000 Plus, 800 a 820. Spekulovalo se, že by společnost měla představit ještě levnější novinku a dnes se tak skutečně stalo. Dimensity 720 je nový procesor pro střední třídu s podporou sítí páté generace.

Dimensity 720

Mediatek je znám především svou nízkou cenou procesorů a nějakou dobu se ho držela pověst, že jeho produkty nedosahují dobrého výkonu. To již není problém řady Dimensity. Sice se nemůže rovnat s top modely jiných značek, i tak nabízí dostatečný výkon. Novinka Dimensity 720 je aktuálně nejnižším modelem tohoto výrobce s podporou sítí páté generace. Dle specifikací najdeme tento model u střední třídy.

O grafický výkon se stará Mali-G57 MC3, přičemž jsou podporovány displeje s rozlišením 2520 x 1080 pixelů a frekvencí maximálně 90 Hz. Výpočetní výkon je zajišťován osmi jádry ve dvou clusterech po čtyřech jádrech. Výkonnější nabízí Cortex-A76 s frekvencí 2 GHz, slabší pak Cortex-A55 o stejné frekvenci. V této oblasti se v podstatě jedná o Dimensity 800. U operačních pamětí lze použít LPDDR4x o velikosti až 12 GB.

V případě focení zvládá 64MPx senzor, případně duální sestavy 20+16 MPx. U videí lze pořídit rozlišení až 4K s 30 snímky za sekundu. Dimensity 720 podporuje v rámci konektivity Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.1, GPS, Glonass, Beidou a Galileo. Společnost uvádí, že procesor podporuje 5G sítě pro Evropu, USA a také pro Čínu. Již brzy bychom se měli dočkat mobilů s touto novinkou.

Zdroj: fonearena.com



