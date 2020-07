Android – 512 MB RAM odzvonilo a nová pravidla pro Android Go

Zdroj: Google

Google si stanovuje podmínky pro používání systému Android s Google Mobile Services, tedy se svými aplikacemi a službami. Pokud je výrobce nechce a stačí mu čistý systém, může si v podstatě dělat cokoliv. V opačném případě musí dodržovat stanovená pravidla. Google v rámci v nich definuje, jaké aplikace musí být použity, co má být dodrženo a podobně. Nyní zavádí jednu novinku, díky které se na trhu přestanou objevovat mobil s 512 MB RAM. Stále se jich na trhu pár najde, byť již nejsou tak obvyklé.

Android Go a podmínky na hardware

Systém Android má svou speciální verzi Go, která je upravena pro běh na zařízeních se slabším hardwarem. Cílem bylo přinést levné mobily pro rozvíjející se trhy. Výrobci zpravidla vytvořili mobil s 1 GB nebo 512 MB RAM a použili Android Go, aby bylo zařízení plynulejší. Nyní Google ale stanovil, že Android 11 ve verzi Go mohou výrobci použít jen na smartphonech minimálně s 1 GB RAM.

To znamená, že jakmile skončí certifikační proces pro Android 10 a výrobci budou muset představovat mobily minimálně s Androidem 11, nebudou moci vytvořit Go zařízení s menším operační pamětí než 1 GB. Pokud by se o něco takového pokusili, nedostali by certifikaci ke GMS pro dané zařízení, takže by chyběl Obchod Play a další aplikace a služby.

Novinka se netýká jen nových zařízení. Pokud by se nějaký výrobce „náhodou“ rozhodl aktualizovat smartphone s 512 MB RAM na Android 11 (Go), nebude mu to umožněno, respektive nedostane GMS.

Změna pro Go mobily

Původně mobily s operační pamětí o velikosti 1 GB byly zpravidla dodávány se systémem Android Go. Zde Google mění pravidlo a všechna zařízení, která budou mít 2 GB RAM a méně, musí mít systém Android Go. Tato novinka platí od posledního čtvrtletí tohoto roku pro všechny mobily minimálně se systémem Android 10. Pokud tedy nějaký výrobce vydá například v lednu 2022 mobil s 2 GB RAM, bude obsažen Android Go systém.

Jestli nyní máte mobil s 2 GB RAM a máte například běžnou verzi systému Android, nedostanete případnou aktualizaci na vyšší verzi ve variantě Go. Takové zařízení dostane plnohodnotnou aktualizaci na běžný systém.

Zdroj: xda-developers.com



