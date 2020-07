Samsung chce vytvořit Exynos procesor pro počítače s Windows

Zdroj: Samsung

Skoro by se dalo říci, že Apple stojí za další evolucí, tentokrát ve světě počítačů. Jeho nová strategie využití ARM procesorů z iPhonů a iPadů ve světě počítačů je sice odvážná, ale není to první počin v tomto odvětví. Qualcomm již nějakou dobu spolupracuje s Microsoftem na počítačích s Windows. V tomto sektoru se totiž již nabízí tři procesory Snapdragon 7c, Snapdragon 8c a Snapdragon 8cx. Apple má ale větší výhodu v tom, že nemusí s nikým spolupracovat, vše si vytvoří tak, jak potřebuje. Do tohoto sektoru se chce vložit i Samsung se svým vlastním procesorem.

Exynos pro počítače

Samsung je jeden z mála výrobci mobilů, který si vytváří vlastní procesory, které nesou název Exynos. Ty se občas objeví i u mobilů jiných společností. Například u novinky Vivo Y51s najdeme Exynos 880, ale zatím se jedná spíše o výjimku. Samsung své procesory zpravidla nabízí jen u svých smartphonů. Brzy se ale asi dočkáme i počítače se systémem Windows, kde bude použit nový procesor Exynos.

Očekáváme, že v říjnu dojde na představení nového modelu Exynos 1000 pro nadcházející top modely. Ten bude obsahovat nové jádro Cortex X1. Spekuluje se, že by na základě tohoto procesoru vznikla upravená výkonnější verze, jež by mohla získat označení Exynos 1. V tuto chvíli není jasné, jestli má Samsung v plánu tento model dodávat i jiným výrobcům, případně si jej nechá jen pro svá zařízení.

Pakliže se spekulace potvrdí, bude se jednat o druhý pokus Samsungu s nasazením Exynos procesorů u běžných počítačů. Už v roce 2013 jsme se dočkali notebooku Samsung Chromebook se systémem ChromeOS, který byl poháněn procesorem Exynos 5. Tato strategie ale moc dlouho nevydržela, firma nakonec začala používat Intel procesory. S novým Exynos 1 procesory by se Samsung mohl znovu pokusit nabídnout počítače s vlastním procesorem, ale tentokrát se systémem Windws, možná opět i s ChromeOS

Zdroje: sammobile.com, ubergizmo.com



Domů » Články » Samsung chce vytvořit Exynos procesor pro počítače s Windows

reklama reklama