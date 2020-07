Google chce vylepšit připojování k veřejným WiFi sítím

Grafika: Dotekomanie.cz

Veřejné WiFi sítě jsou poměrně běžné. Nachází se v kavárnách, dopravních prostředcích a různých lokacích. Pravděpodobně jste již narazili na takové, kde je nutné si nechat zobrazit speciální stránku a po potvrzení používání konkrétní WiFi sítě, s čímž mnohdy souvisí třeba podmínky, tak můžete přistoupit na síť a používat připojení k internetu. Android již od páté verze obsahuje velmi strohou implementaci, která celý proces zjednodušuje, ale nyní Google chce zavést standard, který by byl praktičtější a pravděpodobně i bezpečnější.

Připojení k veřejné WiFi síti

Pokud se se svým smartphonem se systémem Android připojíte k veřejné WiFi síti, pokusí se systém odeslat jednoduchý HTTP požadavek ve formě adresy connectivitycheck.google.com. Pakliže dojde k přesměrování, zaregistruje, že daná WiFi síť má automatickou uvítací webovou stránku. U velmi jednoduché formy dojde k opětovnému přesměrování na connectivitycheck.google.com, díky čemuž Android automatické připojení. Pakliže nedojde ke zpětnému přesměrování systém zobrazí uživateli uvítací stránku. Zde je zpravidla nutné potvrdit podmínky používání.

Celý proces je velmi náchylný na chyby a není nijak standardizovaný. Proto Google chce vytvořit API pro takové veřejné sítě, aby komunikace byla unifikovaná, dodržovala určitá pravidla a mohlo by například dojít k zpětné komunikaci se serverem. Tento proces ale bude záležet také na dodavatelích softwaru pro veřejné WiFi sítě. Na druhou stranu by bylo možné celý proces zefektivnit a nabídnout dodatečné možnosti. Například by přímo WiFi síť mohla odesílat na toto speciální API určité informace, třeba o účtování. Hlavní výhodou ale bude stabilní systém přihlášení k WiFi.

Google uvádí, že na novince bude pracovat postupně a pokusí se spolupracovat s mnohými firmami. I proto bude následně docházet k aktualizaci skrze Google Play Služby. Už nyní ale jde pozorovat určité změny v Androidu 11, aby celý proces přihlášení k veřejné WiFi síti byl jednodušší. Například v detailech o WiFi síti bude nově odkaz na uvítací webovou stránku, abyste jej nemuseli složitě hledat, nebo se odpojovat a znovu připojovat, abyste něco potvrdili.

