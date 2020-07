To nej z uplynulého týdne #28 – Gmail, Huawei, Seznam.cz, 5G

Zdroj: Google

iQOO představilo 120W nabíjení pro mobily

Každý rok se výrobci soustředí na jednu technologii, v rámci které se chtějí trumfovat. Letos to opět vypadá na rychlé nabíjení, jelikož několik výrobců chce pokořit 100 W. Sice k představení nebo k ukázání nové technologie došlo již minulý rok, ale zatím není na trhu ani jeden mobil, který by něco takového podporoval. Například bychom se měli dočkat 120W technologie od společnosti Realme. Nyní ale představila své řešené jiná firma. [pokračování článku]

Seznam.cz nahradí Google na telefonech Huawei

Situace kolem společnosti Huawei je stále nepříznivá a firma se musí velmi snažit, aby dokázala nějakým způsobem nahradit dřívější spolupráci s Googlem. Investuje nemalé prostředky do HMS, což je náhrada za Google Play služby. Také se snaží nalákat vývojáře, aby umisťovali své výtvory do AppGallery, alternativu Obchodu Play. Hlavně musí řešit absenci populárních služeb, které již nejsou běžně dostupné na Huawei mobilech. I z těchto důvodů Huawei podepsal smlouvu o spolupráci s českou společností Seznam.cz. [pokračování článku]

Google Fotky v novém na webu

Poměrně nedávno jste si u nás mohli přečíst, že služba Google Fotky dostává nové logo a mobilní aplikace nabízí nový vzhled. Ten se sice začal šířit krátce po oznámení, ale na několika redakčních telefonech jsme se dočkali návratu k původnímu vzhledu, i staré logo se vrátilo. Zřejmě se jedná o dočasnou situaci a Google opět zapne vzdáleně nový vzhled. Mezitím společnost ale aktualizuje webovou verzi. [pokračování článku]

Huawei přežilo první půlrok, budoucnost je nejistá

Huawei se v poslední době nacházelo a stále nachází ve velmi složité situaci. Nejprve společnost dostala „banána“ od americké vlády, čímž nemůže používat Google služby ve svých nových zařízeních, a k tomu se ve světě objevila pandemie COVID-19. Jak se tedy s tímto obdobím dokázala firma popasovat? [pokračování článku]

Xiaomi Mi Band 5 přichází pod označením Mi Smart Band 5

Před měsícem došlo na představení nového chytrého náramku Xiaomi Mi Band 5, který také uveden pro globální trh pod označením Xiaomi Mi Smart Band 5. Ten se začíná oficiálně prodávat v Česku za doporučenou cenu 1490 Kč. Bohužel nedisponuje NFC technologií. [pokračování článku]

Android 11 Beta 2 nově i pro OnePlus 8 a 8 Pro

Přibližně týden po vydání druhé veřejné beta verze Androidu 11 pro Pixely přichází společnost OnePlus a uvolňuje novinku pro modely OnePlus 8 a OnePlus 8 Pro. K dispozici jsou odkazy ke stažení, i tak nedoporučujeme instalovat, pokud nepatříte ke zkušeným uživatelům. Nová verze navíc není zcela stabilní a dokonce některé funkce foťáku nejsou dostupné. [pokračování článku]

Gmail projde zásadní proměnou pro G Suite uživetele

Gmail nedávno získal podporu Google Meet, tedy hlubší integraci videokonferencí. To jsme ale nečekali, co se chystá. Google oficiálně oznámil, že služba a aplikace projde poměrně zásadní proměnou, která rozšíří funkce Gmailu a v podstatě se z něj stane komplexní pracovní prostředí, díky kterému nebude potřeba používat několik aplikací a služeb. [pokračování článku]

Oppo představilo 125W adaptér, který dobije zařízení do 20 minut

Společnost Oppo právě představila nové 125W adaptéry s pokročilým šifrovacím algoritmem a regulátory teploty. Dále jsme se dočkali 65W bezdrátové nabíječky AirVOOC, 50W mini SuperVOOC velmi malé nabíječky s výkonem 110 W. [pokračování článku]

Messenger nově podporuje sdílení obrazovky

Sdílení obrazovky na mobilních telefonech je poměrně žádanou funkcí, jelikož se dá využít například i při pomoci nastavování čehokoliv na mobilním telefonu někoho známého nebo člena rodiny. Do této chvíle bylo nutné sáhnout po specializovaných aplikacích, které jsou někdy komplikovanější. Delší dobu se spekuluje, že by Google měl tuto funkci zakomponovat do Google Duo, ale zatím se tak nestalo. Místo toho se sdílení obrazovky dostává prvně do Messengeru od Facebooku. [pokračování článku]

EU si posvítí nejen na chytré asistenty, hrozí miliardové pokuty

V posledních několika letech se úřady, organizace a jiné instituce zaměřují na ochranu osobních údajů a snaží se zabránit zneužívání. Například Google má problém s koupí společnosti Fitbit, kde EU se obává využívání dat z chytrých náramků k reklamním účelům. Vypadá to, že se Google bude muset zaručit, že data nebude používat pro jakékoliv další účely. Nyní ale EU oznámila, že se podívá blíž na chytré asistenty a také zařízení spadající do kategorie Internet věcí. [pokračování článku]

Do Česka zamíří Xiaomi Mi TV Stick

Xiaomi v tomto týdnu znovu představilo některé produkty pro globální trh. Objevila se i novinka v podobě Xiaomi Mi TV Stick, což je malé zařízení, které se zapojí přes HDMI konektor do televize. V podstatě díky tomu můžete mít z jakékoliv televize chytrou s Android TV. [pokračování článku]

Google Shoploop si na nic nehraje, sociální síť o prodeji produktů

Sociální sítě zpravidla fungují díky reklamě, kterou nabízí uživatelům, ale je zde ještě jedna forma výdělku. Samotní uživatelé s větším počtem sledujících zveřejňují sponzorované příspěvky. V této oblasti nejsou nějak velké regulace, nebo se ne vždy dodržuje označení placeného příspěvku. Kromě toho ale musí neustále zveřejňovat i běžné příspěvky pro zachování nějakého toku obsahu. V této oblasti musí být tak trochu opatrní a mixovat příspěvky, aby nebyl každý placený. Google ale vytváří sociální síť pro „influencery“, kde jde jen o prodej produktů. Novinka se jmenuje Shoploop. [pokračování článku]

VŠB získává kampusovou síť připravenou na 5G od T-Mobile

V Česku se začínají pomalinku řešit 5G sítě, přičemž jich najdeme již několik. V první fázi jsme se dočkali stacionárního řešení, kde je využívána na připojení domácností. Druhá fáze je zaměřena na testování a pilotní projekty. Například klienti operátora O2 již mohou testovat novou síť na omezeném počtu zařízení a omezeném území. Další operátoři se připravují k testování. Například Vodafone začíná s úpravou své sítě, zřejmě pro potřeby 5G. T-Mobile v této oblasti jde trochu jinou cestou a představuje kampusovou síť, která bude fungovat na 5G technologii. [pokračování článku]

Dropbox představil cenu Family verze

Dropbox představil nedávno novinky, mezi kterými je například správce hesel, ale ten není zadarmo. Kromě toho jsme se dočkali představení také rodinné tarifu, který se bude snažit nalákat uživatele. Zatím ale nedošlo na plošné spuštění. Dropbox jde cestou pozvánek, takže pokud vás tato novinka zajímá, musíte si počkat, až vám bude nabídnuta. Někteří ale již dostali pozvánky, díky čemuž se dozvídáme, kolik bude tato služba stát. [pokračování článku]

Huawei přichází o TSMC, možná ztratí i SMIC

Obchodní válka mezi USA a Čínou nejvíce postihuje Huawei, který takto musí řešit absenci například Google služeb. V této oblasti se čínský gigant musel rozhodnout pro nemalé investice v oblasti softwaru pro své mobily. Nějakou dobu se hovoří o přiostření vztahů s dalšími společnostmi, které dodávají například hardware. Mluvilo se například o omezení spolupráce s tchajwanskou společností TSMC, která vyrábí a dodává polovodičové součástky. [pokračování článku]

