Huawei chystá TalkBand B6 se zakřiveným displejem

Společnost Huawei kromě mobilů nabízí v rámci příslušenství i chytré náramky. Aktuální model je Huawei Band 4 Pro, případně Huawei Band 4. Očekáváme, že za dva měsíce se dočkáme další generace, která bude doplněna o vylepšenou verzi ke konci roku. Kromě této série firma prodávala také TalkBand B5 z roku 2018. Náramek byl výjimečný tím, že šlo vyjmout hlavní část a použít ji jako sluchátka, tedy handsfree. Podařilo se zachytit, že se chystá nástupce.

TalkBand B6

Po dvou letech byste asi očekávali nějaký dramatičtější posun a zřejmě se tak stane. Hlavní a nejviditelnější změnou bude samotný displej. U něj narostla úhlopříčka na 1,53 palců a bude se jednat o flexibilní AMOLED panel, který nabídne minimální rámečky. I tentokrát bude možné tělo použít jako sluchátka pro telefonování.

Co se týče konstrukce, měla by být tenčí a také kovová. S tím budou souviset o řemínky, které budou také z kovu, aspoň některé z nich. O nabíjení by se měl starat USB C konektor, což je rozhodně povzbudivá zpráva. O výkon se bude starat procesor Kirin A1 s podporou Bluetoth 5.2. Nebude chybět odolnost vůči vodě, sportovní funkce, měření kalorií, spánku a srdečního tepu. Dokonce se máme dočkat podpory chytrého asistenta.

Mimo jiné se proslýchá, že k dispozici bude několik verzí, například sportovní, byznys i dámská. Očekává se, že by k představení mělo dojít v srpnu společně s dalšími produkty. Novinka první zamíří na asijské trhy, pak by se mohla objevit i v Evropě, případně v České republice.

