Google Pay se možná razantně promění

Služba Google Pay se více prosazuje jako nástroj pro placení, přičemž je k dispozici i jednoduchý způsob placení skrze platební brány na webových stránkách, byť podpora ještě není tak moc rozšířená. Služba dokonce začíná podporovat studentské ID karty a je zde podpora pro palubní lístky. Měli bychom se dočkat i rozšíření o účty. Poslední novinku najdeme v Androidu 11, kde došlo na hlubší integraci. Nyní se ale proslýchá, že se dočkáme poměrně větší proměny služby jako takové.

Google Pay nejen pro placení

Web The Information získal informace od zdrojů obeznámených se situací, že aplikace Google Pay nebude sloužit jen pro placení. V tuto chvíli se připravuje rozšíření, pomocí kterého bychom aplikaci mohli používat i pro objednání služeb a produktů, samozřejmostí by bylo i následné zaplacení.

Takový popis vypadá celkem jednoduše a skoro by to vypadalo, že Google jednoduše integruje službu Nákupy Google přímo do aplikace, ale v tomto případě by mělo jít o jinou možnost. Novinka bude například fungovat v restauraci tak, že se v aplikaci objeví přímo nabídka daného podniku. Provedete objednávku a vyplníte nějaké dodatečné informace. Následně zaplatíte a obsluha vám donese objednané jídlo.

V tuto chvíli se na projektu začíná pracovat, a pakliže Google dá zelenou takovému projektu, rozhodně se nebude jednat o jednoduchou službu. Bude zapotřebí vytvořit jednotný systém, do kterého se budou moci společnosti zapojit. Dle dostupných informací to vypadá, že celá myšlenka vznikla kvůli pandemii.

Dnes již některé firmy nabízí podobnou službu skrze své nebo speciální aplikace, ale v tomto případě by se nabídlo unifikované řešení, díky kterému byste si nemuseli kvůli každé firmě instalovat samostatnou aplikaci. Jestliže dojde k uvedení novinky, předpokládáme, že dostupnost bude omezena na několik firem a případně na USA. Až později by došlo k rozšíření. Navíc zde bude muset být iniciativa i firem, které se budou chtít zapojit. Také budou muset přizpůsobit své systémy.

