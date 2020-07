Oppo chystá hodinky s Wear OS

Zdroj: Oppo

Oppo se opět stává pomalinku významnější značkou v Evropě. Už několik mobilů zamířil na starý kontinent, ale zatím se nedá hovořit o kompletní dostupnosti. Společnost se stále více zaměřuje na asijské trhy, ale to se začíná měnit. Mezi posledními novinkami najdeme například 125W nabíjení. Na první mobil s touto podporou si ještě chvíli počkáme. Mezitím se ale dočkáme první chytrých hodinek se systémem Wear OS od Googlu.

Oppo hodinky

Společnost poskytla webu Engadget poměrně velký animovaný GIF obrázek, který jsme si dovolili převést do úspornějšího formátu a umístit na Youtube. Tato ukázka chystaných hodinek poodhaluje design a vnitřní uspořádání hardware, kde si jde všimnout například senzoru srdečního tepu. Oppo na konci této upoutávky přímo uvádí, že hodinky budu obsahovat systém Wear OS od Googlu.

Nejsou k dispozici jakékoliv informace o specifikacích, ale to asi ani nevadí. S největší pravděpodobností se bude jednat po hardwarové a designové stránce o hodinky, které byly představeny v březnu tohoto roku. Ty jsou ale vybaveny upraveným systémem Android, respektive Wear OS bez Google služeb. Ostatně v Číně by to nemělo ani moc smysl.

Hodinky budou představeny 31. července. Cenově na tom mohou být podobně jako čínské modely, ale jedná se čistě o odhad. Menší varianta by mohla stát okolo 5000 Kč (bez daně), větší pak přibližně 5900 Kč (bez daně).

Očekávané Specifikace 41mm

displej: 1,6 palců, 320 x 360 pixelů, AMOLED

procesor: Qualcomm Snapdragon 2500 + Apollo 3 koprocesor

1GB RAM

8GB úložiště

senzor srdečního tepu

ColorOS Watch

3ATM 41mm

WiFi 802.11n 2,4 GHz, Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC

baterie: 300 mAh, 20 hodin používání, mód pro 14 dnů

Očekávané Specifikace 46mm

displej: 1,91 palců, 402 x 476 pixelů, AMOLED

procesor: Qualcomm Snapdragon 2500 + Apollo 3 koprocesor

1GB RAM

8GB úložiště

senzor srdečního tepu

ColorOS Watch

5ATM

WiFi 802.11n 2,4 GHz, Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC

baterie: 430 mAh, 40 hodin používání, mód pro 21 dnů

