Proslavil Pixely, nyní přechází k Adobe

Zdroj: Google

Google se v minulosti snažil produkovat smartphony ve spolupráci s jinými výrobci pod značkou Nexus. Považovali jsme je za referenční mobily s čistým systémem Android. Následně jsme se dočkali velkého kroku, kdy Google odkoupil část divize od HTC, ale to již byly na světě první modely mobilů Pixel. U nich nekladl takový důraz na čistý systém, spíše se zaměřil na fotografické schopnosti. To se prokázalo v recenzích i hodnocení nezávislými společnostmi. Jednoduše Google ukázal, co dokáže software s jedním senzorem na zádech. Jiné společnosti potřebovaly na podobné fotografické výsledky několik senzorů. Právě za těmito technologiemi stál mimo jiné i Marc Levoy, která nedávno odešel z Googlu po neshodách.

Od Googlu k Adobe

Marc Levoy je výzkumník v oblasti „computational photography“, která se zabývá využíváním softwaru k vylepšení fotografických schopností, zejména u mobilních telefonů. Marc stojí za funkcemi jako HDR+, která pracuje na principu vylepšení dynamického rozsahu fotografie. Dále pracoval na Portrait Mode, tedy možnosti pořídit fotografii s bokeh efektem bez nutnosti mít data z druhého senzoru při absenci dostatečné optiky. Mezi jeho nejvýznamnější počiny můžeme zařadit Night Sight režim pro focení za zhoršených světelných podmínek. Právě tento režim v podstatě odstartoval hon za co nejlepšími nočními snímky.

Samozřejmě bylo jen otázkou času, než se dozvíme, která společnost najme tohoto výzkumníka. Nyní zde máme oficiální zprávu, která uvádí, že Marc Levoy se připojuje k týmům v Adobe. Většinou se u takových zpráv neuvádí, na čemu bude konkrétně pracovat, ale zde se společnost chlubí, že jeho schopnosti a znalosti najdou v uplatnění v univerzální aplikaci na focení pro každého.

Můžeme tedy říci, že Adobe společně Marcem bude pracovat na aplikaci pro focení, která vymáčkne z každého senzoru maximum. Adobe již nyní má takovou aplikaci (Photoshop Camera), takže lze očekávat, že postupem času dojde k vylepšení a hlavně v kvalitě snímků. Otázkou je, co nyní bude s Pixel mobily, když odešla tak významná osobnost. Už nyní lze pozorovat, že Pixel mobily projdou značnou změnou, ale na co budou cílit, není jasné.

Zdroje: theverge.com, droid-life.com



Domů » Články » Proslavil Pixely, nyní přechází k Adobe

reklama reklama