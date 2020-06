Snapdragon 690 je novinka s 5G pro masy

Zdroj: Qualcomm

Pokud si dnes chcete vybrat levnější smartphone s podporou 5G sítí a procesor od společnosti Qulcomm, měli byste se dívat po procesorech Snapdragon 765 a 765G. I tak se stále jedná o dražší modely, ale to se zřejmě brzy změní, jelikož firma představila novinku v podobě Snapdragon 690 s podporou sítí páté generace.

Snapdragon 690

Je to vlastně poprvé, co série 600 nabídne podporu 5G. Nejde zde ale jen o nové sítě, procesor je dle parametrů tím nejlepším, co byste našli v této sérii. Nedošlo jen na lehké vylepšení oproti Snapdragonu 675 z roku 2018. Snapdragon 690 je například vyráběn 8nm technologií, což je slušný skok z 11nm. V základu má novinka integrovaný modem Snapdragon X51 a může teoreticky dosáhnout na 2,5 Gbps při stahování.

O zpracování fotografií se postará Spectra 355L, kde se nabízí podpora až 192MPx senzoru. Grafiku zde má na starost Adreno 619L, která je výkonnější o 60 % v porovnání s Adreno 612 ze Snapdragonu 675. Model 690 má k dispozici dva clustery, kde výkonnější obsahuje dvě jádra Kryo 560 založených na Cortex A77. Druhý cluster se šesti jádry má taktéž Kryo 560, ale v tomto případě jde o Cortex A55.

Snapdragon 690 je připraven i na herní scénu, jelikož podporuje 120Hz displeje. Nechybí zde podpora pro Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 (ax), GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC a SBAS.

Novinka se objeví prvně u mobilů v druhé polovině tohoto roku, přičemž Qualcomm uvádí, že první smartphony budou od firem jako HMD Global, LG Electronics, Motorola, SHARP, TCL a Wingtech. Jde tak vlastně do souboje s procesory Dimensity 820.

