Google asi zneužívá data o aplikacích třetích stran

Společnosti stojící za vývojem operační systémů sbírají anonymizovaná data o používání. Všeobecně se takovým datům říká telemetrická a svého času to byl problém u Windws 10, kde docházelo k odesílání velkého množství takových informací. Data jsou ale anonymizovaná a nelze podle nich vystopovat uživatele. I tak se nejrůznější organizace a regulátoři snaží omezit sběr takových dat, případně zvýšit transparentnost. Google ale nyní čelí obvinění, že nasbíraná data na Androidu zneužívá k vylepšení svých produktů.

Google a sběr dat

S používáním Androidu i aplikací samotných většinou odsouhlasíte podmínky a necháváte odesílat anonymizovaná data. Ty společnosti používání k zjištění, jak je software používán a většinou díky tomu mohou firmy jednoduše upravovat software, aby se vylepšilo UX, kupříkladu. Google v tomto ohledu má projekt Android Lockbox, který sbírá citlivá data uživatele, ale i v tomto případě dochází k anonymizaci.

Společnost ale nyní čelí obvinění, že tato data, kde se nachází informace o používání aplikací třetích stran, se používají zřejmě způsobem, kterému by nemělo docházet. V Android Lockbox se například sbírají data o klávesnicích pro Android, přičemž Google má mít k nim přístup a používat je k analýze a vylepšování vlastní klávesnice Gboard. V tuto chvíli dokonce nejmenovaný zdroj uvedl, že Google zneužil data aplikace TikTok, aby vylepšil konkurenční službu v Indii.

Google již stihl reagovat na obvinění a uvedl, že v rámci projektu Android Lockbox existuje veřejné API, ke kterému mají přístup i samotní vývojáři od roku 2014. Vývojáři ale mají přístup k jen nepatrné části dat, ale sám Google má mít dostupná všechna data.

Kromě využívání dat pro vylepšování svých aplikací je má také využívat ke srovnávání a analýze. Jedná se o poměrně silné obvinění, zejména v době, kdy se vlády a organizace soustřeďují na velké společnosti a jejich postaveni v oblasti sběru dat. Například EU ztěžuje Googlu koupit společnosti FitBit kvůli hrozbě zneužívání dat uživatelů chytrých náramků k vlastním potřebám v oblasti reklamy.

Nyní je otázkou, jestli se odstartuje vyšetřování a jestli dospěje k nějakým výsledkům. Pakliže by nakonec došlo ke sporu a bylo by dokázání zneužívání postavení na trhu, Google by čelil obrovským pokutám.

