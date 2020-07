OnePlus Nord oficiálně, cena začíná na 409 eurech

Zdroj: OnePlus

Společnost OnePlus se proslavila levnými top modely. Na svém počátku používala u svých smartphonů frázi „zabiják top modelů“, což do jisté míry platilo. První model byl vskutku zajímavý, ale tehdy neměl kompletní specifikace, v Česku například nepodporoval místní LTE frekvence. To se u dalších modelů změnilo. Mohli jsme pozorovat, že se OnePlus snaží vyrovnat jiným značkám, ale to taky zapříčinilo i rostoucí cenu. Dnes se již nejedná o příliš cenově dostupné modely. I proto se firma zaměřila na vytvoření mobilu střední třídy s bezkonkurenční výbavou a cenou. Nějakou dobu OnePlus masírovalo všechny kolem a lákalo na novinku OnePlus Nord. Dnes jsme se dočkali představení.

OnePlus Nord

Původně jsme očekávali mobil OnePlus Z, ale následně bylo zvoleno označení OnePlus Nord. Už od počátku bylo jasné, že novinka zapadne do vyšší střední třídy. Skoro by se dalo říci, že se jedná o odpověď na nový iPhone SE (recenze), který přišel s velmi lákavou cenou. Dnes není problém vytvořit mobil s úžasnými specifikacemi, podstatnější je cena. OnePlus slibovalo, že novinka nepřekročí hranici 500 dolarů, což je více méně polovina ceny aktuálního top modelu OnePlus 8 Pro.

Základní cena byla nastavena na 409 eur, což je v přepočtu přibližně 10 790 Kč. Za takovou cenu se nabízí verze s 8 GB RAM a 128GB úložištěm. Pokud zaplatíte 519 eur (cca 13 690 Kč), získáte verzi s 12 GB RAM a 256GB úložištěm. Prodej začne již 4. srpna.

Co se týče specifikací, základní údaje jsou dostatečné i pro náročnějšího uživatele. Nabízí se 90Hz displej, Snapdragon 765G s podporou 5G sítí a až 12 GB operační paměti. Samozřejmě se nezapomnělo na rychlé nabíjení. Nabízí se 30W technologie. Na zadní straně dominuje 48MPx foťák s optickou stabilizací obrazu. Na druhou stranu zde není voděodolnost, slot pro microSD kartu, ani běžná sluchátka s 3.5mm konektorem nepřipojíte. Bohužel zde není ani stereo.

Softwaru nabízí standardní výbavu s aktuálním stabilní systémem a nadstavbou OxygenOS. OnePlus uvedlo, že se zapracovalo ještě více na optimalizaci, ale daleko zajímavější novinkou je použití některých aplikací od Googlu. OnePlus Nord je první mobil, který disponuje aplikacemi Google Telefon a Zprávy.

Specifikace OnePlus Nord

displej: 6,4 palců, 2400 x 1080 pixelů (Full HD+), Fluid AMOLED, 90 Hz, Corning Gorilla Glass 5

procesor: Snapdragon 765G

RAM: 8/12 GB

úložiště: 128/256 GB

Android 10 + OxygenOS 10.0

Dual SIM

Foťáky: zadní – 48 MPx, OIS, f/1.75, PDAF+CAF 8 MPx, širokoúhlý, 119°, f/2.25 5 MPx, hloubka ostrosti, f/2.4 2 MPx, makro, f/2.4 přední – 32 MPx, f/2.45 8 MPx, širokoúhlý, f/2.45, 105°

čtečka otisků prstů v displeji

5G, LTE, USB C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, A-GPS, GLONASS, BDS, NavIC, NFC,

rozměry: 159,2 x 74 x 8,6mm, 185 gramů

baterie: 4115 mAh + 30W nabíjení

