Corning představil odolné sklo Gorilla Glass Victus, první použije Samsung

Společnost Corning je známá svými odolnými skly Gorilla Glass, přičemž aktuální šestá generace byla představena před dvěma lety. Očekávali jsme, že bychom mohli v tomto roce dočkat Gorilla Glass 7, ale nic takového se nestane, tedy v případě názvu. Společnost se rozhodla z nějakého důvodu ke změně značení a představila Gorilla Glass Victus.

Gorilla Glass Victus

Jak se dá předpokládat, nové sklo má nabídnout lepší vlastnosti než předešlá generace, ale v tomto ohledu musíme brát jakákoliv čísla trochu s rezervou. Už nejednou se prokázalo, že odolnost nejde vždy nahoru a někdy je sklo méně odolné než předchozí generace.

U Gorilla Glass Victus slibuje společnost Coring značné vylepšení. Dle jejího vyjádření sklo má odolat pádu z výšky z dvou metrů, což je posun, jelikož předešlá generace byla testována na 1,6 metrů. Samozřejmě bude nutné otestovat, jestli je to pravda.

Co se týče odolnosti vůči poškrábání, tak sklo Victus je dvakrát odolnější než Gorilla Glass 6, dokonce čtyřikrát než konkurenční skla. To je v podstatě vše, co se týče oficiálních parametrů. Zde ale bude nutné počkat na první testy v reálném prostředí. První mobil se sklem Gorilla Glass Victus bude od Samsungu, pravděpodobně se bude jednat o Galaxy Note 20 Ultra, tedy dle našeho odhadu.

