Nové čipy od Applu, propad trhu smartphonů a AI novinky od Googlu: To nej z týdne #35

Zdroj: Androidheadlines
I v uplynulých sedmi dnech se ve světě technologií udála spousta zásadních věcí. Pokud jste nestíhali sledovat dění den po dni, připravili jsme pro vás přehledný výběr toho nejdůležitějšího.
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Google tiše nasazuje aplikaci Android Pulse
Google zvládá přidávat novinky do všech mobilů skrze aktualizace z Obchodu Play, případně jako součást Google Play Služeb. Dokonce má cesty, jak aktualizovat některé kritické součásti systému bez nutnosti vydávání nové verze celého OS. V podstatě porcuje Android tak, aby bylo co nejjednodušší aktualizovat mobily. Někteří mohli zaznamenat, že v aktualizacích se objevila nová aplikace Android Pulse. [Přečíst celý článek ➔]
Evropský trh se smartphony zaznamenal pokles o 10 %. Apple a Samsung už ovládají dvě třetiny trhu
Evropský trh se smartphony má za sebou další slabé čtvrtletí. Podle Counterpoint Research se během druhého čtvrtletí letošního roku dodalo na evropský kontinent přibližně 35 milionů telefonů, což je meziročně o 10 % méně. Jde o druhé nejslabší čtvrtletí od roku 2023 a analytici čekají, že pokles bude i nadále pokračovat. [Přečíst celý článek ➔]
Hrobníkovy patálie: První český audio gamebook s hlasem Bohdana Tůmy
Zajímavých her je v dnešní době relativně málo. Dost často se stává, že jeden typ hry je k dispozici v desítkách variant od různých herních studií. Proto dnešní novinka vyčnívá z řady. Hra se jmenuje Hrobníkovy patálie a stojí za ním herní studio Play By Ears, které už můžete znát, jelikož má na svém kontě například audio hru Důkaz 111. [Přečíst celý článek ➔]
Apple představuje čipy M6 a M5 Ultra. První 2nm čip míří do Macu mini, nejvýkonnější M5 Ultra do Macu Studio
Apple představil novou generaci vlastních čipů pro Macy. Hlavní novinkou je M6, vůbec první 2nm čip Applu, který dostal 12jádrové CPU, 12jádrové GPU a dvojitý 16jádrový Neural Engine. Druhou novinkou je M5 Ultra, dosud nejvýkonnější čip řady M, který vůbec poprvé spojuje čtyři čipy do jediného systému. Oba čipy zároveň jsou součástí konkrétního hardwaru. M6 debutuje v novém Macu mini, zatímco M5 Ultra míří do nejvýkonnější konfigurace nového Macu Studio. Apple tentokrát klade velký důraz především na lokální zpracování AI, tedy bez nutnosti posílat data do cloudu. [Přečíst celý článek ➔]
RayNeo představuje trojici chytrých brýlí. Nejlehčí model nemá kameru a nabídne ChatGPT, Gemini i Claude
RayNeo před blížícím se veletrhem IFA představuje hned trojici nových chytrých brýlí. Nejzajímavější jsou RayNeo iO Smart Glasses, které se obejdou bez integrované kamery a místo fotografování sázejí na zobrazování informací přímo před očima a spolupráci s několika AI modely. Vedle nich firma uvádí také dvojici AR brýlí RayNeo GT a GT Max zaměřenou na sledování videa a hraní. [Přečíst celý článek ➔]
Apple odhalí novinky 9. září, hlavní pozornost patří modelu Ultra
Po nějaké době zde máme oznámení Applu kolem představení dalších novinek v oblasti mobilů a příslušenství. Jako obvykle toho moc neprozradil, ale spekulace kolují již nějakou dobu. [Přečíst celý článek ➔]
Podcast: Google Pixel 11 Pro pod drobnohledem aneb je HiLight takové terno?
Další pokračování podcastu je věnován nejnovějšímu top modelu od Googlu, tedy Pixel 11 Pro. Novinka přichází například s HiLight, ale je to funkce, kterou potřebujeme? O tom a ještě více v dnešním podcastu. [Přečíst celý článek ➔]
Ceny starších tarifů Vodafonu rostou: Přehled změn a tipy na výhodnější alternativy
Vodafone, stejně jako ostatní mobilní operátoři, má nové tarify, které mají doplňkové služby. Tedy nabízí je od října minulého roku, ale v ceníku měl do této chvíle starší tarify, které stále platí. I tak se operátor se rozhodl zdražit. [Přečíst celý článek ➔]
WhatsApp posiluje zabezpečení. Přístupové klíče používá přes miliardu lidí a PIN nahrazuje silnější heslo
WhatsApp na svém blogu připomněl, že už 1 miliarda uživatelů je chráněno koncovým end-to-end šifrováním, které chrání nejen konverzace, ale další části a funkce. U té příležitosti rozšiřuje možnosti zabezpečení a umožňuje pro jeden účet přidat více přístupových klíčů. [Přečíst celý článek ➔]
Apple kraluje celosvětovým prodejům. iPhone 17 byl ve druhém čtvrtletí vůbec nejprodávanějším telefonem
Apple je dlouhodobým a stále úřadujícím králem celosvětových prodejů. Jeho telefony se opakovaně umisťují na prvních prodejních příčkách a jinak tomu není ani po uzavření výsledků druhého čtvrtletí. Ve světových prodejích se umístil na prvních třech místech a předstihl tak svého jihokorejského rivala Samsung. [Přečíst celý článek ➔]
Google představuje Expert Intelligence: zakoupené knihy na Google Play připojíte do jeho Gemini Notebooku
Google představuje novou iniciativu Expert Intelligence, jejíž cílem je umožnit práci s důvěryhodným odborným obsahem, mezi který patří například knihy, nebo další obsah od expertů z oboru. AI Googlu bude umět nad tímto obsahem pracovat. První ukázkou, jak tuto iniciativu využít v praxi, je možnost přidat vybrané elektronické knihy zakoupené v Google Play přímo do Gemini Notebooku a následně se AI ptát na jejich obsah. Odpovědi přitom mají vycházet přímo z konkrétní knihy, nikoliv pouze z obecných znalostí modelu. Google chce Expert Intelligence později rozšířit také do aplikace Gemini a AI režimu ve vyhledávání. [Přečíst celý článek ➔]
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