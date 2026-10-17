Výprodej na Alze: Slevy až 50 % na audio, SSD disky i robotické stavebnice

E-shop Alza.cz aktuálně nabízí řadu slev na technologické vybavení, počítačové periferie a chytré příslušenství. V akční nabídce se objevují produkty pro práci se zvukem, zálohování dat, zabezpečení zařízení i vzdělávací robotické stavebnice se slevami dosahujícími až 50 %.
Audio vybavení a záznam zvuku
Kategorie zvukové techniky zahrnuje řešení pro domácí nahrávací studia, streamery, hráče i běžný poslech na cestách. K dispozici jsou externí zvukové karty, sluchátkové zesilovače s kvalitními převodníky i praktické adaptéry pro bezdrátový přenos audia v automobilu.
- Anker soundcore WORK bílý (-20 %)
- Universal Audio Volt 176 (-43 %)
- Veles-X DAC nOne Aluminum Black (-20 %)
- MAONO E2 Gen2 (-10 %)
- Vention Gaming Audio Amplifier Black (-20 %)
- UGREEN Bluetooth 5.4 Aux Car Adapter with Enhanced Connection & Noise Cancellation (-20 %)
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Externí úložiště a správa dat
Pro bezpečné přenášení a rychlé zálohování velkých objemů dat jsou v nabídce kompaktní přenosné SSD disky s vysokou přenosovou rychlostí a odolnou konstrukcí. Nechybí ani vícešachtové dokovací stanice pro disky formátu M.2 NVMe určené k efektivnímu klonování a rozšiřování kapacity.
- VERBATIM Pocket SSD 2TB černá/modrá (-30 %)
- SANDISK Portable SSD 1TB FIFA World Cup 2026 Edition (-20 %)
- ORICO S5 Portable SSD 256GB (-30 %)
- ORICO Portable SSD 2TB (-20 %)
- ORICO M.2 NVMe 2 Bay USB 3.1 (-40 %)
- Další slevy najdete zde
Hardwarové zabezpečení a autentizace
Ochrana uživatelských účtů a citlivých firemních či osobních dat vyžaduje spolehlivé fyzické zabezpečení. Speciální bezpečnostní klíče s podporou biometrického ověřování otisků prstů a technologie NFC poskytují rychlý a bezpečný přístup do systémů bez nutnosti zadávání hesel.
- Kensington VeriMark NFC+ USB-C Security Key (-10 %)
- Kensington VeriMark Desktop 2.0 Fingerprint Key (-10 %)
- Kensington VeriMark Guard 2.1 (-5 %)
- Další slevy najdete zde
Kabely, rozbočovače a napájení
Každodenní konektivitu a rychlé dobíjení mobilních zařízení i přenosných počítačů zajišťují odolné USB-C kabely s podporou standardu Power Delivery až do výkonu 240 W, magnetickým uchycením nebo integrovaným displejem. Nabídku doplňují síťové rozbočovače a přepěťové ochrany.
- PanzerGlass Empower kabel USB-C/USB-C, 2 m černý (-50 %)
- Choetech PD100W USB-C to USB-C 1M Magnet Nylon Cable–green (-20 %)
- ChoeTech PD240W USB-C to USB-C Digital Display Magnet 1.8m Cable (-20 %)
- Vention 5-in-1 USB 2.0 to 3x USB 2.0 / RJ45 100Mbps Ethernet Adapter / Micro-B 0.15M Black ABS Type (-20 %)
- Philips SPN8180GA/60 (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Robotické stavebnice a výukové sady Arduino
Pro zájemce o programování, elektroniku a mikrokontroléry je připravena řada výukových sad na platformách Arduino, Raspberry Pi Pico a micro:bit. Stavebnice umožňují sestavení vlastních robotických ramen, chytrých vozítek, elektronických vah nebo zapojení desítek různých senzorů.
- Keyestudio Arduino 4DOF robotická paže PS2 Learning Kit (-10 %)
- Keyestudio Arduino KidsBits multi-purpose Coding Box sada (-20 %)
- Keyestudio Arduino sada senzoru pro Raspberry PI Pico 42v1 (-20 %)
- Keyestudio KS0426 KS0426 Arduino Micro bit mini chytré robot. auto (bez micro:bit V2) (-10 %)
- Keyestudio KS0345 Arduino DIY elektronická váha 5kg sada (-10 %)
- Keyes Arduino 4DOF robotická paže Learning Kit (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Další zajímavé výběry
Pro zefektivnění práce v grafických, střihových a kreativních programech je v akci dostupná také speciální ovládací konzole Logitech MX Creative console, Pale Grey (-10 %), která usnadňuje přístup k nejčastěji používaným nástrojům a zkratkám.
Kompletní přehled zlevněné elektroniky, počítačových komponent a příslušenství s rychlým doručením do sítě AlzaBoxů je k dispozici přímo na webu Alza.cz.
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