Výprodej na Alze: Slevy až 50 % na audio, SSD disky i robotické stavebnice KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 17. 10. 2026 • 3 minuty čtení#Příslušenství #Smart Home
3 minuty čtení#Příslušenství #Smart Home
Výprodej na Alze: Slevy až 50 % na audio, SSD disky i robotické stavebnice

E-shop Alza.cz aktuálně nabízí řadu slev na technologické vybavení, počítačové periferie a chytré příslušenství. V akční nabídce se objevují produkty pro práci se zvukem, zálohování dat, zabezpečení zařízení i vzdělávací robotické stavebnice se slevami dosahujícími až 50 %.

Audio vybavení a záznam zvuku

Kategorie zvukové techniky zahrnuje řešení pro domácí nahrávací studia, streamery, hráče i běžný poslech na cestách. K dispozici jsou externí zvukové karty, sluchátkové zesilovače s kvalitními převodníky i praktické adaptéry pro bezdrátový přenos audia v automobilu.

Externí úložiště a správa dat

Pro bezpečné přenášení a rychlé zálohování velkých objemů dat jsou v nabídce kompaktní přenosné SSD disky s vysokou přenosovou rychlostí a odolnou konstrukcí. Nechybí ani vícešachtové dokovací stanice pro disky formátu M.2 NVMe určené k efektivnímu klonování a rozšiřování kapacity.

Hardwarové zabezpečení a autentizace

Ochrana uživatelských účtů a citlivých firemních či osobních dat vyžaduje spolehlivé fyzické zabezpečení. Speciální bezpečnostní klíče s podporou biometrického ověřování otisků prstů a technologie NFC poskytují rychlý a bezpečný přístup do systémů bez nutnosti zadávání hesel.

Kabely, rozbočovače a napájení

Každodenní konektivitu a rychlé dobíjení mobilních zařízení i přenosných počítačů zajišťují odolné USB-C kabely s podporou standardu Power Delivery až do výkonu 240 W, magnetickým uchycením nebo integrovaným displejem. Nabídku doplňují síťové rozbočovače a přepěťové ochrany.

Robotické stavebnice a výukové sady Arduino

Pro zájemce o programování, elektroniku a mikrokontroléry je připravena řada výukových sad na platformách Arduino, Raspberry Pi Pico a micro:bit. Stavebnice umožňují sestavení vlastních robotických ramen, chytrých vozítek, elektronických vah nebo zapojení desítek různých senzorů.

Další zajímavé výběry

Pro zefektivnění práce v grafických, střihových a kreativních programech je v akci dostupná také speciální ovládací konzole Logitech MX Creative console, Pale Grey (-10 %), která usnadňuje přístup k nejčastěji používaným nástrojům a zkratkám.

Kompletní přehled zlevněné elektroniky, počítačových komponent a příslušenství s rychlým doručením do sítě AlzaBoxů je k dispozici přímo na webu Alza.cz.

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