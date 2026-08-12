Přichází Google Pixel 11: nová funkce HiLight, chytřejší Gemini a ještě lepší fotky

Google právě odhalil novou generaci svých smartphonů. Řada Pixel 11 přináší pokročilou Gemini Intelligence, úplně nové svítící upozornění HiLight a opět posouvá hranice mobilního focení. Letošní Pixely pořídíte v rámci předobjednávek mimořádně výhodně – s extrémním výkupním bonusem až 10 000 Kč nebo možností nejdostupnějšího pronájmu už od 449 Kč měsíčně.
Nová funkce HiLight, lepší fotoaparát i rychlejší nabíjení
Nová řada Google Pixel 11 dostala do vínku nový čip Google Tensor G6, který pohání tu nejpokročilejší umělou inteligenci přímo v zařízení. Gemini Intelligence funguje napříč aplikacemi jako proaktivní osobní asistent – sama například najde vaši letenku v mailu a rovnou ji přidá do kalendáře. Skvělou novinkou u modelů Pro je funkce HiLight. Pokud telefon leží displejem dolů, na zádech se jemně rozzáří elegantní světelný signál pokaždé, když vám volají oblíbené kontakty nebo když komunikujete s Gemini.
Fotoaparáty u modelů Pixel 11 Pro a 11 Pro XL nyní zachytí o 30 % více světla a na dálku překvapí až 120násobným Profi zoomem. Novinkou je i okamžité noční vidění nebo Kouzelná momentka, která jedním klepnutím automaticky upraví vaše fotky i videa do sbírky připravené ke sdílení. Potěší i baterie s výdrží přes 30 hodin a integrované magnetické bezdrátové nabíjení Pixelsnap. Díky němu k telefonu jednoduše připevníte příslušenství a bezdrátové nabíjení je nyní navíc až o 29 % rychlejší než u předchozí generace.
V předprodeji ušetříte až 10 tisíc
Nové Google Pixely jsou zkrátka vlajkovky se vším všudy a v rámci předprodeje se jejich nákup vyplatí víc než kdy dřív. U Mobil Pohotovosti k nim získáte automaticky prodlouženou 3letou záruku (v hodnotě několika tisíc) zcela zdarma a navíc můžete využít bezkonkurenční výkupní bonus v hodnotě až 10 000 Kč. Stačí při koupi nového Pixelu prodat svůj starý smartphone, tablet nebo chytré hodinky, a bonus se vám přičte k výkupní ceně.
Ceny telefonů po uplatnění výkupního bonusu:
- Pixel 11 od 19 490 Kč (běžně 24 490 Kč) – bonus 5 000 Kč
- Pixel 11 Pro od 21 990 Kč (běžně 29 490 Kč) – bonus 7 500 Kč
- Pixel 11 Pro XL od 23 990 Kč (běžně 33 990 Kč) – bonus 10 000 Kč
Pixel 11 za polovinu běžné ceny
Nechcete za telefon jednorázově utrácet desítky tisíc, ale rádi byste měli v kapse neustále ten nejnovější model? Mobil Pohotovost v rámci své unikátní služby pronájmu nabízí ty absolutně nejlepší podmínky. Za revolučně nízkou měsíční splátku získáte telefon a o nic dalšího se nestaráte.
Základní Pixel 11 může být váš jen za 449 Kč měsíčně, za dva roky vás tedy vyjde na pouhých 10 776 Kč. Ještě o kus zajímavější je Pixel 11 Pro, který si pronajmete jen za 599 Kč měsíčně, za tuto cenu je ale dostupných pouze 100 kusů. Největší Pixel 11 Pro XL vás pak v rámci pronájmu vyjde jen na 699 Kč měsíčně.
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