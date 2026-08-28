WhatsApp posiluje zabezpečení. Přístupové klíče používá přes miliardu lidí a PIN nahrazuje silnější heslo

Zdroj: Dotekománie
WhatsApp na svém blogu připomněl, že už 1 miliarda uživatelů je chráněno koncovým end-to-end šifrováním, které chrání nejen konverzace, ale další části a funkce. U té příležitosti rozšiřuje možnosti zabezpečení a umožňuje pro jeden účet přidat více přístupových klíčů.
WhatsApp přinesl několik bezpečnostních novinek
Přístupový klíč neboli passkey umožňuje přihlášení do služby WhatsApp prostřednictvím biometrického ověření, které obvykle používáme pro odemčení samotného zařízení. Místo zadávání kódů, nebo PINu se do aplikace můžeme přihlásit pomocí otisku prstu, Face ID nebo kódu zámku obrazovky. WhatsApp nyní na Androidu a iOS umožňuje přidat k jednomu účtu hned několik přístupových klíčů. To se může hodit tehdy, pokud používáme několik zařízení. Funkce je přístupná v menu nastavení: Nastavení – Účet – Přístupové klíče.
Změnou prochází také dvoufázové ověření, které chrání před neoprávněným použitím WhatsApp účtu. Pokud se do aplikace úspěšně přihlásíme, vyžaduje ještě zadání námi nastaveného šestimístného kódu. Tento šestimístný kód WhatsApp nyní umožní nahradit plnohodnotným heslem, které může kromě čísel obsahovat písmena a speciální znaky, což zásadně vylepšuje celkové zabezpečení.
Třetí novinkou je pak vylepšení bezpečnosti v oblasti podvodných volání. WhatsApp prozatím na Androidu bude zobrazovat více informací o volajícím v případě, že nebude uložen v kontaktech. Nově tak obdržíme ještě před přijetím hovoru informace, z jaké země volající pochází, nebo zdali patří do nějaké společné skupiny.
Zdroj: blog.whatsapp.com
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