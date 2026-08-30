Google představuje Expert Intelligence: zakoupené knihy na Google Play připojíte do jeho Gemini Notebooku

Zdroj: Google
Google představuje novou iniciativu Expert Intelligence, jejíž cílem je umožnit práci s důvěryhodným odborným obsahem, mezi který patří například knihy, nebo další obsah od expertů z oboru. AI Googlu bude umět nad tímto obsahem pracovat. První ukázkou, jak tuto iniciativu využít v praxi, je možnost přidat vybrané elektronické knihy zakoupené v Google Play přímo do Gemini Notebooku a následně se AI ptát na jejich obsah. Odpovědi přitom mají vycházet přímo z konkrétní knihy, nikoliv pouze z obecných znalostí modelu. Google chce Expert Intelligence později rozšířit také do aplikace Gemini a AI režimu ve vyhledávání.
Expert Intelligence přichází do Gemini Notebook
Pokud daná elektronická kniha Expert Intelligence podporuje, uživatel ji může propojit se svým Gemini Notebook. Následně se může AI ptát na konkrétní témata, nechat si obsah vysvětlit, nebo si nechat zpracovat jiným způsobem. Gemini Notebook umí z knihy vytvářet například infografiku, audiopřehled nebo kvíz.
V podstatě by mělo být možné využít všechny možnosti, které dnes Gemini Notebook pro práci s obsahem nabízí. Velmi atraktivní může být možnost kombinovat knihu s dalšími zdroji a vlastními informacemi.
Při spuštění je dostupných přes 100 000 knih
Expert Intelligence přichází s podporou více než 100 000 knih od velkých vydavatelství. Do namátkového výčtu patří například Bloomsbury, De Gruyter Brill, Johns Hopkins University Press, Macmillan Publishers, O’Reilly Media nebo Penguin Random House.
Google zároveň spolupracoval s více než 15 známými autory, mezi které patří například Steven Pinker, Michael Pollan nebo Jennifer Wallace. Pro některé z nich vznikají speciální takzvané „Featured Notebooks“ doplněné o další zdroje a materiály, které mají čtenářům umožnit ponořit se hlouběji do práce s nimi.
Bez zakoupené knihy se k jejímu obsahu nedostanete
Google současně zavádí omezení, která mají respektovat práva autorů a vydavatelů. Aby mohl uživatel s knihou v Gemini Notebook pracovat, musí ji nejprve zakoupit na Google Play. Pokud bude chtít notebook obsahující autorsky chráněnou knihu zakoupenou z Google Play, nebude automaticky dostupná. Pokud bude jiný uživatel s tímto obsahem pracovat, bude si nejprve muset knihu sám zakoupit. Zda konkrétní titul Expert Intelligence podporuje, půjde zjistit přímo v Google Play. Pokud kniha bude Gemini Notebook podporovat, bude takto označena.
Zdroj: blog.google
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