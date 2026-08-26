RayNeo představuje trojici chytrých brýlí. Nejlehčí model nemá kameru a nabídne ChatGPT, Gemini i Claude

Zdroj: Androidheadlines
RayNeo před blížícím se veletrhem IFA představuje hned trojici nových chytrých brýlí. Nejzajímavější jsou RayNeo iO Smart Glasses, které se obejdou bez integrované kamery a místo fotografování sázejí na zobrazování informací přímo před očima a spolupráci s několika AI modely. Vedle nich firma uvádí také dvojici AR brýlí RayNeo GT a GT Max zaměřenou na sledování videa a hraní.
Chytré brýle od RayNeo přijdou ve třech variantách
RayNeo iO se začnou prodávat 4. září za 479 dolarů tedy v přepočtu za zhruba 10 000 Kč. Ceny modelů GT a GT Max výrobce oznámí až při jejich uvedení. RayNeo iO míří do podobné kategorie jako Even Realities G2 nebo MEMOMIND One od XGIMI. Nemají integrovanou kameru, což může být zajímavé pro uživatele, kteří chtějí chytré funkce a nezáleží jim na tom, že nebudou schopni pořizovat fotky okolí.
Brýle využívají waveguide displej s 97% optickou propustností a jasem až 1300 nitů přímo před okem, takže by měl zůstat dobře čitelný i venku. Zaujme také nízká hmotnost, pouhých 33 gramů. Pro srovnání, Even Realities G2 váží přibližně 36 gramů a MEMOMIND One 46,6 gramu.
Gemini zdarma, další modely za měsíční poplatek
RayNeo bude používat vlastní AI systém, uživatelé si ale budou moci zvolit také Gemini 3.1 Flash Lite. Za paušální poplatek 9,99 dolaru měsíčně pak firma nabídne možnost přepínat mezi dalšími modely prostřednictvím doprovodné aplikace. Podporované mají být například ChatGPT 5.1, Gemini 2.5 Pro, Claude a DeepSeek.
Brýle nabídnou také živý překlad, automatický teleprompter (čtecí zařízení) nebo hardwarové ovládání zaměřené na snímání hlasu. Výrobce zároveň zdůrazňuje ochranu soukromí, k čemuž přispívá i samotná absence kamery. RayNeo iO se budou prodávat v barvách Polar Night a Dune.
RayNeo GT Max vytvoří virtuální obraz o velikosti až 307 palců
Druhou novinkou je řada RayNeo GT, která se skládá ze dvou modelů. Základní RayNeo GT váží 68 gramů a zaměřuje se především na přenosnou zábavu, AR obsah a hraní. Vyšší GT Max váží 78 gramů a RayNeo jej prezentuje jako řešení zaměřené více na filmový zážitek. Zatímco základní GT používá optický systém BirdBath, GT Max dostal technologii Peacock Original Engine 3.0 Max.
Vyšší model nabídne také zorné pole 59 stupňů a virtuální obraz o velikosti až 307 palců. V praxi tak mají brýle simulovat sledování obrazu na velmi velkém plátně rozprostřeném přímo před uživatelem. Oba modely budou podporovat také oficiální vložky s dioptrickými čočkami. Kolik RayNeo GT a GT Max budou stát, výrobce oznámí 4. září při oficiálním uvedení.
Zdroj: androidheadlines.com
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