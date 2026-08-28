Ceny starších tarifů Vodafonu rostou: Přehled změn a tipy na výhodnější alternativy

• 28. 8. 2026#Mobilní operátoři
Ceny starších tarifů Vodafonu rostou: Přehled změn a tipy na výhodnější alternativy

Zdroj: Vodafone

Vodafone, stejně jako ostatní mobilní operátoři, má nové tarify, které mají doplňkové služby. Tedy nabízí je od října minulého roku, ale v ceníku měl do této chvíle starší tarify, které stále platí. I tak se operátor se rozhodl zdražit.

Vodafone má nové tarify, i prémiové Black & Black Extra

Snaha donutit k přechodu

Zdražování starších tarifů je jen snaha přimět zákazníky, aby přešli na novější tarify. Níže uvedené již nelze získat, ale stále platí. Pokud je tedy stále máte, nebudou vám v tuto chvíli zrušeny. Dojde k navýšení ceny, ale nejedná se o drastické částky. Pokud jste si například vyjednali jeden z nich se slevou 40 %, tak ta vám zůstává, jen se vypočítává z nové ceny.

Tyto ceny budou platit od října, ostatně operátor již informuje zákazníky, kterých se tato změna týká. Pokud si nejste zcela jisti, jestli se vás změna dotkne, můžete si to ověřit na speciální stránce v samoobsluze. Při pohledu na zdražení, tak se navýšení pohybuje od 6,39 % do 9,85 %. V tuto chvíli má Vodafone nový ceník již nyní na webu, kde si můžete ověřit ceny.

Nové ceny

Název tarifuPůvodní cenaNová cenaProcentuální zdražení
Red Basic Lite609 Kč669 Kč9,85 %
Red Basic+747 Kč799 Kč6,96 %
Red Basic874 Kč949 Kč8,58 %
Neomezený Basic699 Kč759 Kč8,58 %
Neomezený Basic+806 Kč879 Kč9,06 %
Neomezený Super939 Kč999 Kč6,39 %
Neomezený Super+1065 Kč1159 Kč8,83 %
Neomezený Premium 5G1370 Kč1469 Kč7,23 %

Pokud chcete změnu

Pokud vám i tak zdražení připadá jako moc a chtěli byste u operátora zůstat, jen tedy s jiným tarifem, tak nabízíme takový menší přehled alternativ ke starým tarifům. Pokud si vyjednáte slevu, případně zkombinujete několik služeb, můžete ještě ušetřit. Celou nabídku všech tarifů najdete na stránkách Vodafonu.

Tarify s omezeným datovým objemem (sady Red Basic vs. sLimitem)

Starý tarif (vlastnosti)Nová cena po zdraženíNejbližší nová alternativaParametry alternativyCena alternativyHodnocení změny
Red Basic Lite (3 GB)669 KčsLimitem S5 GB (plná rychlost)499 KčUšetříte 170 Kč/měsíc oproti nové zdražené ceně a získáte +2 GB dat.
Red Basic+ (10 GB)799 KčsLimitem M12 GB (plná rychlost)699 KčUšetříte 100 Kč/měsíc oproti nové zdražené ceně a získáte +2 GB dat.
Red Basic (6 GB)949 KčsLimitem S Extra7 GB (plná rychlost)599 KčUšetříte 350 Kč/měsíc oproti nové zdražené ceně a získáte +1 GB dat.

Neomezené tarify s rychlostním limitem (sady Neomezený vs. BezLimitu)

Starý tarif (rychlost)Nová cena po zdraženíNejbližší nová alternativaParametry alternativyCena alternativyHodnocení změny
Neomezený Basic (2 Mbps)759 KčBezLimitu MNeomezená data, rychlost 8 Mbps799 KčAlternativa je o 40 Kč dražší než nová cena po zdražení, ale nabízí 4× vyšší rychlost. (Případně lze zvolit sLimitem M s 12 GB za 699 Kč).
Neomezený Basic+ (4 Mbps)879 KčBezLimitu MNeomezená data, rychlost 8 Mbps799 KčUšetříte 80 Kč/měsíc oproti nové zdražené ceně a získáte 2× vyšší rychlost.
Neomezený Super (10 Mbps)999 KčBezLimitu M ExtraNeomezená data, rychlost 10 Mbps899 KčUšetříte 100 Kč/měsíc za naprosto stejné parametry rychlosti.
Neomezený Super+ (20 Mbps)1159 KčBezLimitu L ExtraNeomezená data, rychlost 20 Mbps1049 KčUšetříte 110 Kč/měsíc za naprosto stejné parametry rychlosti. (Za 1099 Kč můžete mít dokonce rychlost 30 Mbps).

Zdroje: mediaguru.cz, vodafone.cz

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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