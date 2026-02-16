Apple potvrdil jarní keynote: Představí nové produkty včetně Maců a iPadů

Zdroj: macrumors
Apple je znám svou hlavní keynote v druhé polovině roku, ale také pořádá menší, kde představuje další produkty, zejména počítače a tablety. Spekulovalo se, že by se taková událost mohla konat v březnu. Apple ji nyní potvrzuje a zveřejňuje datum.
I nový levný MacBook?
Samotná událost se bude konat 4. března ve městech New York, Šanghaj a Londýn. Našeho času by se vše mělo odehrát v 15:00. Apple jako obvykle není nějak moc konkrétní, co uvede, ale když vezmeme v potaz, že se hodně mluví o velmi levném MacBooku, asi bude dominantou samotné akce.
Nejlevnější MacBook bude představen již v příštím měsíci
Kromě toho se spekuluje o uvedení novinek jako MacBook Air s procesorem M5 a pak ještě MacBook Pro s procesory M5 Pro a M5 Max. Kromě toho se asi dočkáme i nových Maců a také dvou iPadů. Jeden bude mít procesor A18 a druhý nabídne M4, přičemž se má jednat o iPad Air.
Malým velkým překvapením má být i základnější iPhone 17e. Samozřejmě nevíme, jestli dojde na každou novinku a jestli se dočkáme takové nálože nového hardwaru.
Zdroje: 9to5mac.com, macrumors.com
Komentáře