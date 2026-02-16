Apple potvrdil jarní keynote: Představí nové produkty včetně Maců a iPadů

Apple potvrdil jarní keynote: Představí nové produkty včetně Maců a iPadů2026-02-16T16:15:54+01:00
• 16. 2. 2026#iOS

Zdroj: macrumors

Apple je znám svou hlavní keynote v druhé polovině roku, ale také pořádá menší, kde představuje další produkty, zejména počítače a tablety. Spekulovalo se, že by se taková událost mohla konat v březnu. Apple ji nyní potvrzuje a zveřejňuje datum.

I nový levný MacBook?

Samotná událost se bude konat 4. března ve městech New York, Šanghaj a Londýn. Našeho času by se vše mělo odehrát v 15:00. Apple jako obvykle není nějak moc konkrétní, co uvede, ale když vezmeme v potaz, že se hodně mluví o velmi levném MacBooku, asi bude dominantou samotné akce.

Nejlevnější MacBook bude představen již v příštím měsíci

Kromě toho se spekuluje o uvedení novinek jako MacBook Air s procesorem M5 a pak ještě MacBook Pro s procesory M5 Pro a M5 Max. Kromě toho se asi dočkáme i nových Maců a také dvou iPadů. Jeden bude mít procesor A18 a druhý nabídne M4, přičemž se má jednat o iPad Air.

levny macbook 1200x800x

Zdroj: GSMArena

Malým velkým překvapením má být i základnější iPhone 17e. Samozřejmě nevíme, jestli dojde na každou novinku a jestli se dočkáme takové nálože nového hardwaru.

Zdroje: 9to5mac.com, macrumors.com

Apple v roce 2026: Skládací iPhone, M5 čipy a konec nudy?

💡ANKETA: Kterou hudební streamovací službu používáte nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
Dotekomanie Premium

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat