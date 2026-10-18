YouTube plánuje větší novinku pro předplatitele Premium

Zdroj: Dotekomanie.cz
Poslední výraznější novinka kolem YouTube Premium se týkala zdražování, což asi nepotěšilo nejednoho předplatitele. Možná se chystá jedno podstatnější rozšíření bez navyšování ceny.
YouTube Premium Lite přichází do Česka: Sledování bez reklam za 149 Kč [aktualizováno]
Plus pro YouTube Premium?
Samotná služba hlavně nabízí sledování obsahu bez reklam a součástí jsou funkce jako třeba stahování do zařízení pro sledování bez připojení k internetu. Nesmíme zapomenout na YouTube Music, díky čemuž je služba velmi dobře konkurenceschopná. Zákulisní informace naznačují, že dojde k rozšíření o audioknihy.
Wall Street Journal uvádí, že společnost je v aktivním jednání se společnostmi nabízejícími tento typ obsahu. Má být součástí předplatného YouTube Premium, tedy běžného tarifu a nepředpokládáme, že se začlení do YouTube Premium Lite. Není zatím jasné, jaký model bude nastaven. Spekuluje se o plném přístupu k audioknihám na YouTube a také o variantě, že předplatitelé budou mít k dispozici vybrané tituly a ostatní budou za další poplatek.
S tím asi bude spojené i běžné nabízení audioknih i bez předplatného, jen tedy bude nutné jednotlivé audioknihy kupovat nebo půjčovat. Pro Google to vlastně ani není nová kategorie obsahu, jelikož již nyní nabízí tento formát v Obchodě Play. Jen je tedy škoda, že služba není u nás dostupná, tedy zatím.
Současně by YouTube mohl nabídnout tvůrcům obsahu vytvářet vlastní audioknihy a nabízet je uživatelům, i třeba za poplatek. První pilotní program nebo nějaký test má přijít v dalším roce. Očekáváme, že se první dočkají uživatelé v USA.
Zdroje: wsj.com, androidauthority.com
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