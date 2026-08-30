Pixel Watch 5, Suunto Core 2 a další: Novinky v obchodech #35

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
- Od potápěčského počítače po cenově dostupné hodinky: Novinky v obchodech #33
- Řada Pixel 11 a odolná Motorola s obří baterií: Novinky v obchodech #34
- Chytré hodinky s GPS a AMOLED displeji za nižší cenu: Novinky v obchodech #34
- Vivo X300 FE, Oppo Find X9s a rozšířená řada Pixel 11: Novinky v obchodech #35
Pixel Watch 5
Pixel Watch 5 (recenze) se až tak moc na první pohled neliší od předchozího modelu, ale má více RAM a také dvojnásobné úložiště. I se lehce navýšila kapacita baterie.HEUREKAALZAGoogle Pixel Watch 5 41mmCena od 9 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)HEUREKAALZAGoogle Pixel Watch 5 45mmCena od 10 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
ARMODD Silentwatch 9 Pro
Cenově dostupné hodinky ARMODD Silentwatch 9 Pro lákají například na integrovanou GPS, LED svítilnu, robustnější konstrukci a AMOLED displej. Na jedno nabití mají hodinky vydržet až 12 dnů.HEUREKAARMODD Silentwatch 9 ProCena od 3 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Madvell Active 3 Pro
O něco levnější jsou Madvell Active 3 Pro, ale i u nich je integrovaná GPS. Lákají například na SOS tlačítko a na jedno nabití mají zvládnout 8 dnů provozu.HEUREKAMadvell Active 3 ProCena od 2 999 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
EVOLVE G9 Ultra
Dnešní nejlevnější chytré hodinky jsou EVOLVE G9 Ultra. Zde již není GPS, ale mají na druhou stranu i certifikaci MIL-STD-810H. Na jedno nabití mají sloužit deset až dvanáct dnů.HEUREKAEVOLVE G9 UltraCena od 2 290 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Suunto Core 2
Cenově dostupné a současně naladěné pro sportovce jsou Suunto Core 2. Rozhodně ale nejde o běžné chytré hodinky. Ani nemají standardní displej. O energii se stará CR3032, která by měla posloužit až na 15 měsíců provozu.HEUREKASuunto Core 2 AllCena od 4 390 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
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