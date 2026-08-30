Pixel Watch 5, Suunto Core 2 a další: Novinky v obchodech #35

• 30. 8. 2026#Příslušenství
Pixel Watch 5, Suunto Core 2 a další: Novinky v obchodech #35

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Pixel Watch 5

Pixel Watch 5 (recenze) se až tak moc na první pohled neliší od předchozího modelu, ale má více RAM a také dvojnásobné úložiště. I se lehce navýšila kapacita baterie.

HEUREKAALZAGoogle Pixel Watch 5 41mm na Heureka.czGoogle Pixel Watch 5 41mmCena od 9 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)HEUREKAALZAGoogle Pixel Watch 5 45mm na Heureka.czGoogle Pixel Watch 5 45mmCena od 10 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

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ARMODD Silentwatch 9 Pro

Cenově dostupné hodinky ARMODD Silentwatch 9 Pro lákají například na integrovanou GPS, LED svítilnu, robustnější konstrukci a AMOLED displej. Na jedno nabití mají hodinky vydržet až 12 dnů.

HEUREKAARMODD Silentwatch 9 Pro na Heureka.czARMODD Silentwatch 9 ProCena od 3 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

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Madvell Active 3 Pro

O něco levnější jsou Madvell Active 3 Pro, ale i u nich je integrovaná GPS. Lákají například na SOS tlačítko a na jedno nabití mají zvládnout 8 dnů provozu.

HEUREKAMadvell Active 3 Pro na Heureka.czMadvell Active 3 ProCena od 2 999 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

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EVOLVE G9 Ultra

Dnešní nejlevnější chytré hodinky jsou EVOLVE G9 Ultra. Zde již není GPS, ale mají na druhou stranu i certifikaci MIL-STD-810H. Na jedno nabití mají sloužit deset až dvanáct dnů.

HEUREKAEVOLVE G9 Ultra na Heureka.czEVOLVE G9 UltraCena od 2 290 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

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Suunto Core 2

Cenově dostupné a současně naladěné pro sportovce jsou Suunto Core 2. Rozhodně ale nejde o běžné chytré hodinky. Ani nemají standardní displej. O energii se stará CR3032, která by měla posloužit až na 15 měsíců provozu.

HEUREKASuunto Core 2 All na Heureka.czSuunto Core 2 AllCena od 4 390 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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