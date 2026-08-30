Smarty.cz spouští vlnu technologických slev na prémiové telefony, notebooky i herní výbavu

Moderní elektronika přináší vyšší efektivitu i špičkový uživatelský zážitek. Obchod Smarty.cz zařazuje do své aktuální nabídky zvýhodněná zařízení napříč klíčovými kategoriemi – od nejnovějších chytrých telefonů a výkonných přenosných počítačů až po herní stanice, audio techniku a praktické příslušenství.
Chytré telefony a tablety
Mobilní zařízení tvoří základ každodenní produktivity i digitální komunikace. V aktuálním výběru se nacházejí jak vlajkové modely Apple a oblíbené zástupce systému Android, tak výkonný tablet pro práci na cestách.
- Apple iPhone 17 Pro 256GB kosmicky oranžový (-9 %)
- Apple iPhone 17 Pro 256GB stříbrný (-9 %)
- Apple iPhone 17 Pro 256GB temně modrý (-9 %)
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 12GB/512GB černý (-28 %)
- Google Pixel 10a 8GB/128GB Fog (-15 %)
- Apple iPad Air 11″ 128GB Wi-Fi vesmírně šedý (2026) (-6 %)
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Notebooky a počítače
Kategorie výpočetní techniky nabízí řešení pro náročné profesionály i mobilní uživatele. K dispozici jsou kompaktní pracovní stroje s moderní architekturou čipů i specializovaná stolní sestava s integrovanou umělou inteligencí.
- Apple MacBook Pro 14″ / M5 / 16GB / 512GB / vesmírně černý (-7 %)
- Apple MacBook Pro 14″ / M5 / 16GB / 512GB / stříbrný (-7 %)
- MSI MEG Vision X AI 2NVV9 černý (-25 %)
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Herní notebooky a monitory
Pro hráče i tvůrce obsahu jsou připraveny přenosné počítače vybavené grafickými kartami řady RTX a displeje s rychlou odezvou, které poskytují stabilní výkon a plynulý obraz v moderních titulech.
- GIGABYTE GAMING A16 (CWHI3CZ894SH) RTX 5070 černý (-11 %)
- ASUS TUF Gaming A16 (FA608UMI-TU170W) RTX 5060 šedý (-26 %)
- MSI Katana 17 HX (B14WFK-283XCZ) RTX 5060 černý (-13 %)
- MSI Cyborg 15 Max (C13WF-024CZNN) RTX 5060 (-10 %)
- MSI Cyborg 15 (B13WFKG-478XCZ) RTX 5060 černý (-7 %)
- MSI Cyborg 15 (B2RWEKG-043CZ) RTX 5050 černý (-14 %)
- MSI Cyborg 15 (A13UC-2265XCZ) RTX 3050 černý (-8 %)
- MSI MAG 342CQR herní monitor 34′ (-23 %)
- MSI MAG 274CF X24 herní monitor 27″ (-9 %)
- Další slevy najdete zde
Audio a bezdrátová sluchátka
Kvalitní zvukový výstup je důležitý pro poslech hudby, komunikaci i soustředění. Nabídka zahrnuje náhlavní i špuntová sluchátka od renomovaných výrobců s pokročilým tlumením hluku a dlouhou výdrží baterie.
- Marshall Major IV černá (-15 %)
- Marshall Major V černá (-10 %)
- Nothing Ear(a) bílá (-20 %)
- Bang & Olufsen Beoplay HX Black Anthracite (-5 %)
- Další slevy najdete zde
Příslušenství a periferie
Funkční doplňky zvyšují komfort při práci i hraní. Portfolio obsahuje herní periferie s rychlou odezvou, ochranná pouzdra s klávesnicí, magnetické držáky a vysokokapacitní napájecí stanice.
- TIGO Aurora Outemu Sunset herní klávesnice (CZ/SK) černá (-20 %)
- TIGO Strike bezdrátová herní myš černá (-20 %)
- FIXED Typee pouzdro s bezdrátovou klávesnicí iPad 10,9″ (2022)/iPad 11″ (2025), CZ, černá (-20 %)
- Anker Zolo powerbanka (25000mAh) 165W, s kabelem USB-C šedá (-20 %)
- SKINARMA STAX MagSafe magnetický držák s přísavkami tmavě oranžový (-50 %)
- Další slevy najdete zde
Další zajímavé výběry
V nabídce nechybí ani specializovaný hardware pro mobilní a rodinné hraní:
Kompletní přehled zlevněných zařízení a další technologické nabídky naleznete přímo na webu Smarty.cz. Nakupujte chytře se Smarty.cz a vybavte se moderní technikou za výhodnějších podmínek.
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