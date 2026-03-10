Dotykový displej na Macu se stává realitou: Apple chystá extrémně výkonný model „Ultra“

Dlouholeté tabu společnosti Apple se podle všeho hroutí. Analytik agentury Bloomberg Mark Gurman uvádí, že technologický gigant z Cupertina plánuje na konec letošního roku uvést na trh přelomový MacBook, který poprvé v historii nabídne dotykovou obrazovku typu OLED a zbrusu nové čipy řady M6. Tento krok představuje zásadní otočku ve filozofii firmy, která se dotykovému ovládání u svých počítačů roky bránila.
Nový král nabídky MacBooků s označením Ultra?
Původně se spekulovalo, že novinky jednoduše nahradí aktuální modely MacBook Pro s čipy M5 Pro a M5 Max. Gurman však naznačuje jiný scénář. Apple by mohl vytvořit zcela novou nejvyšší kategorii s názvem „MacBook Ultra“, která by se usadila na samotném vrcholu řetězce přenosných počítačů.
Je to podobná strategie, jakou už známe u hodinek Apple Watch nebo u nejvýkonnějších procesorů v desktopových počítačích Mac Studio. Pokud se tato vize naplní, Apple letos dokončí transformaci své nabídky do jasně oddělených pater – od dostupného modelu MacBook Neo za 16 990 Kč až po nekompromisní pracovní stanici pro ty nejnáročnější.
Za špičkovou technologii si výrazně připlatíme
Kombinace OLED panelu, dotykové vrstvy a brutálního výkonu čipu M6 si však vybere svou daň v peněžence. Podle analytických odhadů by cenovka těchto nových strojů mohla vzrůst až o 20 % oproti současným nejvyšším modelům.
OLED technologie přinese uživatelům:
- dokonalou černou a nekonečný kontrast, což ocení hlavně grafici a střihači videa;
- vyšší energetickou efektivitu, která by mohla vykompenzovat nároky dotykové vrstvy na baterii;
- živější barvy, které doslova vystupují z displeje.
Očekává se, že nové dotykové MacBooky dorazí na trh ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku. Apple se tak snaží pokrýt všechny cenové hladiny a potřeby zákazníků. Zatímco nedávno představený MacBook Neo cílí na studenty a běžné uživatele svou nízkou cenou, model Ultra (nebo nový Pro) má být výkladní skříní toho, co je v současné době technicky možné.
Otázkou zůstává, jak Apple upraví svůj operační systém macOS, aby byl pro dotyk skutečně použitelný a nešlo jen o kosmetickou změnu. Dosud se totiž firma držela hesla, že pro dotyk je tu iPad a pro přesnou práci s kurzorem Mac. Zdá se, že tyto dva světy se definitivně protnou už za pár měsíců.
Zdroj: gsmarena.com
