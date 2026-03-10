Dotykový displej na Macu se stává realitou: Apple chystá extrémně výkonný model „Ultra“

• 10. 3. 2026#iOS #Příslušenství
Dotykový displej na Macu se stává realitou: Apple chystá extrémně výkonný model „Ultra“

Dlouholeté tabu společnosti Apple se podle všeho hroutí. Analytik agentury Bloomberg Mark Gurman uvádí, že technologický gigant z Cupertina plánuje na konec letošního roku uvést na trh přelomový MacBook, který poprvé v historii nabídne dotykovou obrazovku typu OLED a zbrusu nové čipy řady M6. Tento krok představuje zásadní otočku ve filozofii firmy, která se dotykovému ovládání u svých počítačů roky bránila.

Nový král nabídky MacBooků s označením Ultra?

Původně se spekulovalo, že novinky jednoduše nahradí aktuální modely MacBook Pro s čipy M5 Pro a M5 Max. Gurman však naznačuje jiný scénář. Apple by mohl vytvořit zcela novou nejvyšší kategorii s názvem „MacBook Ultra“, která by se usadila na samotném vrcholu řetězce přenosných počítačů.

Je to podobná strategie, jakou už známe u hodinek Apple Watch nebo u nejvýkonnějších procesorů v desktopových počítačích Mac Studio. Pokud se tato vize naplní, Apple letos dokončí transformaci své nabídky do jasně oddělených pater – od dostupného modelu MacBook Neo za 16 990 Kč až po nekompromisní pracovní stanici pro ty nejnáročnější.

Za špičkovou technologii si výrazně připlatíme

Kombinace OLED panelu, dotykové vrstvy a brutálního výkonu čipu M6 si však vybere svou daň v peněžence. Podle analytických odhadů by cenovka těchto nových strojů mohla vzrůst až o 20 % oproti současným nejvyšším modelům.

MacBook Pro M4 15 6000x3368x

MacBook Pro M4; zdroj: Dotekománie

OLED technologie přinese uživatelům:

  • dokonalou černou a nekonečný kontrast, což ocení hlavně grafici a střihači videa;
  • vyšší energetickou efektivitu, která by mohla vykompenzovat nároky dotykové vrstvy na baterii;
  • živější barvy, které doslova vystupují z displeje.

Očekává se, že nové dotykové MacBooky dorazí na trh ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku. Apple se tak snaží pokrýt všechny cenové hladiny a potřeby zákazníků. Zatímco nedávno představený MacBook Neo cílí na studenty a běžné uživatele svou nízkou cenou, model Ultra (nebo nový Pro) má být výkladní skříní toho, co je v současné době technicky možné.

Otázkou zůstává, jak Apple upraví svůj operační systém macOS, aby byl pro dotyk skutečně použitelný a nešlo jen o kosmetickou změnu. Dosud se totiž firma držela hesla, že pro dotyk je tu iPad a pro přesnou práci s kurzorem Mac. Zdá se, že tyto dva světy se definitivně protnou už za pár měsíců.

Zdroj: gsmarena.com

Jsi digitální buran? Etiketa se smartphony s Danielem Šmídem 🎩📱

💡ANKETA: Kolik aplikací máte přibližně nainstalovaných ve svém mobilu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat