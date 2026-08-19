Recenze Pixel 11 Pro – sázka na jistotu a funkci, co vás osvobodí

Zdroj: Dotekomanie.cz2
Rok se s rokem sešel a máme zde novou generaci mobilů od Googlu. Série Pixel 11 sice čítá čtyři zařízení, ale k nám se jako obvykle nedostane Fold, tedy minimálně oficiální cestou. My jsme si jako první otestovali Pixel 11 Pro, který vypadá skoro stejně jako Pixel 10 Pro (recenze). Několik rozdílů se najde.
Recenze Pixel Watch 5 – výkonnější a chladnější
Skoro stejný
Jakmile se mi dostal do rukou Pixel 11 Pro, tak jsem si udělal jeden malý test. Vzal jsem originální obal z Pixel 10 Pro a nasadil jsem ho na novinku. Zapadl, nebo tedy se vešel, ale šlo vidět, že horní mikrofon je mírně posunutý a došlo k přepracování fotomodulu. Na něm to jde vidět hned na první pohled. Nově je celý kryt jedním sklem, což má svůj důvod. Výrobce odebral bezkontaktní teploměr a místo něj integroval prvek obohacený o barevné LED. Samozřejmě to má i svůj název, HiLight, ale o tom později.
Z konstrukčního hlediska si Google drží svůj standard. Už při prvním uchopení víte, že je to top model. Nejvíce oceňuji fotomodul, jelikož není jen na jedné straně a vytváří jednotný můstek, díky kterému není mobil nestabilní na rovné ploše. Tlačítka mají pevný a jasný stisk. U testované verze jsou záda matná a rám je naopak lesklý. Má to sice působit dražším dojmem, jen bych tedy ocenil i matný rám. Naštěstí je letos v nabídce jedna verze Pixel 11 Pro s matným zpracováním, a to černá.
Stereo reproduktory asi prošly přepracováním nebo vyladěním, jelikož se mi zdají i trochu lepší. Možná mají vyšší hlasitost a jsou vyváženější, tedy dle mého úsudku. Možná bych ocenil větší důraz na basy.
Displej lepší, i se čtečkou
Google vylepšil ochranu displeje proti poškrábání, jen to tedy nechci moc zkoušet. Uvidím časem, jestli se objeví nějaké poškození. Z pohledu vlastní zkušenosti je zobrazovací panel jeden z těch lepších na trhu. Umí plynule měnit obnovovací frekvenci, a to i tak, že jsem si nevšiml přechodu. Mobil s tím pracuje velmi dobře, stejně jako s nastavením jasu. Když jsme u něj, displej je opět o kousek jasnější. Dosahuje až na 3600 nitů.
S displejem jsem neměl problémy a dá se říci, že jsem velmi spokojený. Co mě ještě více potěšilo, byla čtečka otisků prstů. Oproti některým výrobcům ji Google umisťuje do správné pozice. Není moc dole, díky čemuž si nemusím přelamovat palec. Díky ultrazvukové technologii je stále velmi rychlá. Jenže došlo na jednu pozitivní úpravu. Nově stačí přiložit prst na zcela vypnutý displej a zareaguje, odemkne zařízení. To u předchozího modelu nefungovalo, museli jste aspoň nějak aktivovat displej.
Díky této modifikaci je odemykání rychlejší. Je zde ještě jedno vylepšení, a to v případě odemykání přes rozpoznání obličeje. Sice stále nelze tuto funkci používat v noci bez dodatečného osvětlení, ale umí pracovat za zhoršených světelných podmínek. Vylepšení je znát, jen by to chtělo asi ještě nějaký infra emitor navíc, aby tato možnost mohla fungovat i v noci.
HiLight
Pokud se řekne notifikační dioda na steroidech, vždy si vzpomenu na Nothing mobily. Ty vždy umí něčím překvapit a ve vyšších konfiguracích mají i zajímavé matrix displeje. HiLight od Googlu vypadá dobře a současně to slouží i jako běžné přisvícení. Když je HiLight aktivní, hýří barvami a animacemi, tedy spíše plynulým přechodem barev. Neodsuzoval jsem to, jen se mi bude stýskat po bezkontaktním teploměru, pro který jsem si našel využití.
HiLight může být zajímavý doplněk, jenže jeho potenciál zatím Google nevyužil. Rozsvítí se jen ve dvou případech. Tím prvním je přímá komunikace s Gemini. V tom druhém se používá při volání vašeho oblíbeného kontaktu, přičemž lze nastavit i barvy pro jednotlivé kontakty. A to je vše. Na běžné notifikace nereaguje a zatím není ve výhledu jakékoliv rozšíření.
Třeba se dočkáme, jenže s tím mám jeden zásadní problém. Abyste si užili HiLight, musíte mobil položit displejem dolů. S tím mám problém, jelikož to nerad dělám, abych si nepoškrábal displej. Nikdy nevím, co je na povrchu a rozhodně to riskovat nebudu. Google by musel integrovat nějaké propracované rozšíření, aby mě přesvědčil takto pokládat mobil. Za mě je to tedy pěkné, na ukázání super, ale využití si to u mě nenašlo a asi ani nenajde.
Výkon se zaměřením
Zatím jsme nemohli provést přímé benchmarky procesoru Tensor G6 od Googlu, jelikož jsou blokované všechny základní aplikace. Pokud budeme srovnávat čistě specifikace s G5 z minulého roku, rozdílů je hned několik. Google se rozhodl ochudit procesor o jedno výpočetní jádro. Na druhou stranu byla použita nejnovější architektura od ARM – C1-Ultra a C1-Pro. Sice se hodně spekulovalo o využití 2nm výrobní technologie, ale nakonec se zůstalo u 3nm. Podstatná změna se dotkla modemu, jelikož se přešlo od Samsungu k Mediateku. Celkově má procesor více výkonu než G5, současně má být efektivnější.
Google je znám tím, že si nepotrpí na surový výkon, aby soutěžil v benchmarcích. Mohu potvrdit, že mobil běhá velmi rychle, bez zaváhání či přehřívání. Ani jsem si nevšiml, že by se nějak extrémně „zapotil“. Nový modem běhá také velmi svižně a v podstatě jsem si ani nevšiml, že se přešlo k jiné společnosti. Signál je stabilní, dosah standardní. Kde ale došlo ke značnému vylepšení, je TPU jednotka pro AI operace. Nejvíce jsem si všiml rychlejší práce u zpracování fotografií, kde se také využívá. Ostatně noční fotky jsou zpracovány o poznání rychleji.
Na co byste si měli dát pozor, je verze mobilu. Ta základní s 256GB úložištěm má 12 GB operační paměti, až 512GB varianta má 16 GB. To platí i o 1TB verzi. Testovaný model má právě 16GB RAM a mohu říci, že přeskakování mezi aplikacemi a práce s náročnějšími softwarem je pohodlná, ale neočekával bych nějaké dramatické zhoršení u nižší verze.
Pixel 11 Pro nemohu zařadit mezi výkonnostní bestie, na trhu zajisté najdete výkonnější mobily, ale na druhou stranu má výbavu vyladěnou pro práci a hlavně AI, což je v dnešní době asi důležitější než dosažení na frekvenci 4 GHz.
Specifikace Pixel 11 Pro
- displej: 6,3 palců (161 mm), displej Super Actua, 1280 x 2856 LTPO OLED při 495 ppi, poměr stran 20:9, Plynulý obraz (1–120 Hz), jas až 2 400 nitů (HDR) a až 3 600 nitů (maximální jas), krycí sklo Corning Gorilla Glass Victus 2 s ochranou proti poškrábání, kontrast > 2 000 000 : 1, podpora HDR, plná 24bitová hloubka pro 16 milionů barev
- procesor: Google Tensor G6, bezpečnostní koprocesor Titan M3
- RAM: 12/16 GB
- úložiště: 256/512 GB / 1 TB (512 GB a 1 TB s technologií Zoned UFS pro rychlejší fungování)
- Operační systém: Android 17
- Dual SIM: Dvě SIM karty (jedna nano SIM a jedna eSIM)
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní širokoúhlý Octa Power Delivery, f/1,68, zorné pole 82°, velikost snímače 1/1,3″, optická a elektronická stabilizace obrazu)
- 48 Mpx (ultraširokoúhlý Quad Power Delivery s automatickým zaostřením a makrozaostřením, f/1,7, zorné pole 123°, velikost snímače 1/2,51″)
- 48 Mpx (periskopický teleobjektiv Quad PD s optickou stabilizací obrazu, f/2,8, zorné pole 23°, 5x optický zoom, Profi zoom až 120×, velikost snímače 1/1,95″)
- přední: 42 Mpx (fotoaparát na selfie Dual Power Delivery s automatickým zaostřením, f/2,2, ultraširokoúhlé zorné pole 103°)
- zadní: 50 Mpx (hlavní širokoúhlý Octa Power Delivery, f/1,68, zorné pole 82°, velikost snímače 1/1,3″, optická a elektronická stabilizace obrazu)
- IP68 (odolnost proti prachu a vodě)
- ultrasonická čtečka otisků prstů v displeji, odemknutí obličejem
- stereo reproduktory, 3 mikrofony, potlačení hluku, prostorový zvuk
- Konektivita: 5G Sub-6, 4G LTE, Wi-Fi 7 (802.11be) s 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 2×2 MIMO, Bluetooth® v6 s diverzitou antén, NFC, USB-C 3.2, dvoupásmové GPS / GNSS (GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC), čip s ultraširokopásmovou technologií (UWB), síťová technologie Thread
- rozměry a hmotnost: 152,7 x 71,9 x 8,4 mm, 204 gramů
- baterie a nabíjení: 4850 mAh, výdrž přes 30 hodin, rychlé nabíjení až 55 % za přibližně 30 minut (pomocí 30W USB-C PPS), bezdrátové nabíjení Pixelsnap (Qi2.2) až 25 W
Android 17 a ještě sedm dalších verzí
Už dávno neplatí, že by mobily od Googlu měly nejčistší formu systému Android. V poslední době získávají nadstandardní funkce designované hlavně pro Pixely. Ano, více rozšíření mají zařízení konkurenčních výrobců. Google to naštěstí nepřehání a integruje novinky spíše nenápadně.
Systém je dobře optimalizovaný a integrace Gemini vše posiluje. Mezi novinkami je Rambler, což je funkce pro diktování. Nově si již nemusíte dávat pozor na to, co přesně říkáte. Diktujete přirozeně a dokonce se můžete opravit. Pokud chcete nadiktovat třeba nákupní seznam, tak na konci lze říci, že nějakou položku vlastně nechcete koupit nebo v jiném množství. Rambler to vše zpracuje, odebere zbytečná slova, logicky zpracuje informace a pak předhodí výsledek. Snaží se pochopit to, co říkáte. Funkci jde deaktivovat, tedy spíše zapnout normální diktování.
Jen je tedy škoda, že si Google nechává mnohé funkce jen pro vybrané trhy a jen pro určité jazyky. Snad se jednou dočkáme asistenta pro volání nebo aktivační hlášky. Celkově je Android na Pixelu takový minimalistický, ale zcela praktický a funkční bez zbytečností. Navíc i Pixely 11 mají sedmiletou softwarovou podporu, takže se dočkají i Android 24 (pokud se nezmění značení).
Dva dny dáte
Letos Google z nějakého důvodu trošičku snížil kapacitu baterie. Naštěstí to nemá vliv na dobu používání Pixel 11 Pro. I tentokrát jsem se dostal na dva dny normálního používání. Ano, mobil jde odrovnat za den, tedy při hraní her, focení a natáčení, ale pokud ho berete jako pracovní nástroj, den s ním dáte bez jakýchkoliv problémů.
Nabíjení přes USB C dosahuje až na 30 W. Ano, je to pomalé v porovnání s konkurencí, kde jsou dvojnásobné, nebo i třínásobné hodnoty. Google se to snaží kompenzovat softwarovou úpravou pro zrychlení nabíjení, kdy se vypne mnoho součástí softwarové výbavy, aby spotřeba byla minimální, aby se nezahříval zbytečně, pro rychlejší doplnění energie. Dobrou zprávou je zrychlení bezdrátového nabíjení, kde jde využít s Qi 2.2 a vhodnou nabíječkou 25W výkon.
Foťáky, kde se nejvíce vylepšovalo
Právě u focení jde znát posun ve výkonu u Tensor G6, respektive u jeho TPU jednotky. Pro otestování výkonu stačí zapnout noční režim a vyfotit si něco v noci. Zpracování je citelně rychlejší a výsledky jsou o něco lepší. Ostatně u Pixel mobilů jde hodně o software, který osobně považuji za jeden z nejlepších, tedy co se týče výsledku a konzistence. Jenže je tu jedno vylepšení, které mě nechávalo chladným, dokud jsem si ho nevyzkoušel.
Kouzelné zachycení
Funkce se jmenuje Kouzelné vylepšení, což zní dost lacině, jenže je to skvělá funkce. Než se k tomu ale dostanu, tak musím říci, že pokud vidím nějaké vystoupení, něco zajímavého, už nestojím s mobilem v ruce jako každý druhý a nesnažím se čumět do mobilu snažit se zachytit ten nejlepší snímek. Raději mobil odložím a užívám si okamžiku, byť tedy nebudu mít pěkné fotky.
Právě pro takové, jako jsem já, je nová funkce určena. Jakmile ji v mobilu zapnete, tak stačí mobil držet tak, aby mířil na dění. Nemusím se dívat do displeje a nemusím dodatečně mačkat spoušť. O vše se totiž postará mobil. Ten natáčí video o maximální délce 8 minut, z kterého následně vybere ty nejzajímavější momentky. Celkem jich udělá pět a nachystá je do fotogalerie. Video jako takové má rozlišení 1440 x 1080 pixelů a fotky mají 4080 x 3064 pixelů (Ultra HDR). Hodně zde pracuje AI, a to i u zpracování snímků. Výsledek je velmi dobrý a vhodný pro sdílení na sociální sítě.
Ukázka z automatické funkce focení; Zdroj: Dotekomanie.cz
Nejvíce na tom oceňuji, že si mohu užívat daný moment bez čumění do displeje a cvakání spouště. Myslím si, že se jedná o jednu z nejlepších nových AI funkcí a rozhodně ji budu častěji používat než panoramatické, portrétní nebo ultraširokoúhlé focení. Za toto Google zaslouží velké plus.
Autor
Další novinka je funkce pro tvůrce obsahu, tedy režim Autor u videí. Asi ji využije poměrně malé množství uživatelů. V ní si můžete vytvářet projekty a hlavně se nabízí čtecí zařízení, kdy se text posouvá podle toho, jak ho čtete. Takto to bylo prezentované Googlem, jen jsem tedy tušil, že bude chybět podpora češtiny. To se mi potvrdilo, naštěstí je zde aspoň cena útěchy, kdy se text posouvá automaticky podle nastaveného tempa, takže se dá využít i u nás.
Superzoom
Lákadlo v podobě 120násobného (nebo podobného) zoomu mě vždy nechává chladným, jelikož jde jen o digitální ořez a vylepšení snímku. Pixel 11 Pro se tím chlubí také a hlavně ve spojení s vylepšeným procesorem Tensor G6. Vývojáři na celé funkci odvedli kus práce, jak jde vidět na ukázce níže. Přiložil jsem i poslední snímek, což je originál před AI dopracováním a vylepšením.
Tento zoom ale nejde použít vždy. Hodně záleží na tom, jak moc je komplexní bod zájmu, jak je daleko, jaké jsou podmínky a podobně. Dostanete z foťáků dobré výsledky, sem tam, jen se budete muset naučit nebo vytušit, co má cenu fotit a co ne. Na fotce hradu níže se to relativně povedlo.
Na dalším snímku je vidět nepovedený snímek. Sice je pravda, že jsem to fotil z ruky a na obrovskou vzdálenost, ale například ty paneláky jsou tak kilometr za věží, což nejde poznat ze snímku. Na druhou stranu jsem se dozvěděl, kolik je hodin. Upřímně, zrakem jsem to neviděl a nejde o výmysl AI, skutečně bylo tolik hodin.
Zdroj: Dotekomanie.cz
Etalon ve focení
Foťáky prošly změnou, respektive vylepšením. Čeho si nejvíce cením, je konzistence výsledků u Pixelu. Software si nedělá, co chce, funguje předvídavě a výsledky jsou stále špičkové. Google tentokrát zavedl i módy pro focení, což na první pohled působí jako jen „doplácnutí“ filtru na snímek, jenže tomu tak není. Při volbě jiného režimu se mění celý proces zpracování snímku od základu. Pokud se vám tedy nelíbí základní nastavení, nabízí se trochu jiné podání. Jenže já jsem zastánce defaultního nastavení, které je typické pro Pixely.
Ukázkové snímky z Pixel 11 Pro
Zdroj: Dotekomanie.cz
Zhodnocení Pixel 11 Pro
Každý rok se těším, že Google do toho šlápne a posune nějakou vlastnost na vrchol. I letos jsem si říkal, že by mohl udělat menší revoluci u baterie a nabídnout novou technologii, křemíkovo-uhlíkovou. Google ale není tak odvážný a spíše hraje na jistotu. Současně se soustřeďuje na AI. Tomu odpovídá i Pixel 11 Pro. Ostatně HiLight prvek je více méně jen pro Gemini, aspoň zatím. Není to ale něco, co by mě nadchlo. Spíše budu vzpomínat s láskou na bezkontaktní teploměr z Pixelu 10 Pro.
Pixel 11 Pro je solidní pokračování. Potěšila mě čtečka otisků prstů, hlavně její fungování. U foťáků jde znát pokrok, jen tedy 120násobný zoom je takovou funkcí navíc, bez které bych se obešel. Spíš doporučuji fotit tak do 20násobného přiblížení pro dostačující snímky. Naopak Kouzelné zachycení je funkcí přesně pro mě. Nečekal jsem že si mě tak moc získá a těším se na další příležitosti, kdy ji budu moci používat a zároveň si vychutnávat okamžik bez civění do mobilu.
Řekl bych, že Pixel 11 Pro si zaslouží pozornost. Mnozí budou namítat navýšení ceny oproti minulé generaci, jenže to je realita dnešního trhu. RAM jsou mnohonásobně dražší, což se postupně odráží na všech zařízeních. Google na to asi doplatí, stejně jako další výrobci se svými budoucími novinkami.
Pixel 11 Pro není pro každého. Doporučím ho těm, co nehledí na každou korunu, co chtějí kvalitní fotomobil, Gemini funkce a čistou esenci Googlu ve své dlani. Patříte-li mezi vlastníky Pixelu 10 nebo 9 Pro, případně jiného top modelu z posledního roku, nepřecházejte. Pokud hledáte nový top model a chcete něco odlišného od Samsungu či Xiaomi, zvažte tento kousek.
Nebojte se kombinovat
Tentokrát jsem dostal na testování mobil v barvě Canyon, což není barva, kterou bych si zrovna vybral. Samozřejmě tomu odpovídá i obal. Ten dodal Google k mobilu, ale i tak to není moc můj styl. Proto jsem se rozhodl zkombinovat Canyon mobil s černým obalem. Výsledek celkem mile překvapil, jelikož mám v podstatě černý mobil se zlatými prvky.
Klady
- Vylepšená ultrazvuková čtečka otisků prstů, která funguje i na vypnutém displeji
- Skvělá funkce ‚Kouzelné zachycení‘, která umožňuje užít si okamžik bez nutnosti sledovat displej
- Vysoká konzistence a kvalita fotografií díky pokročilému softwarovému zpracování
- Svižný chod systému a výborná optimalizace pro AI operace
- Dlouhá sedmiletá softwarová podpora
Zápory
- Omezené využití prvku HiLight, který zatím postrádá širší integraci notifikací
- Vyšší cena
- Omezená dostupnost některých AI funkcí v češtině
Komentáře
Michal Kazimír19. 8. 2026, 22:20
proc jste venovali nulovou pozornost videu? neni pro vas dulezity nebo jste chteli mit recenzi jako prvni a nebyl cas? Pixely meli vzdycky nic moc video a o to vic bych se na to zameril, jestli na tom Google zapracoval nebo ne
Přemysl Vaculík20. 8. 2026, 5:29
U videa se toho moc nezměnilo, tedy nějaký dramatický posun. Kvalita videa je velmi dobrá, jen se zde Google hodně soustřeďuje na cloudové funkce, jako je 8K nebo video boost, případně noční video. Dříve jsem dával ukázky do recenzí, ale byl o ně malý zájem. Proto to vynechávám v recenzi, pokud nedošlo k dramatickému posunu.
Jediné zajímavé rozšíření je režim Autor, kterému jsem se věnoval. Jenž je to věc, kterou využijí tvůrci video obsahu. Jenže jsou zde lepší nástroje pro podobné věci, tedy aplikace.
Navíc prezentace čistého videa z mobilu, jakéhokoliv, je trochu problém. Youtube zpracování značně upravuje kvalitu a jiné služby nejsou tak dostupné. Ale vzhledem k tomu, že i tento Pixel budu používat pro natáčení videí v redakci, tak ukázky budou vidět.