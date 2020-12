Důkaz 111 je nová česká audiohra

Zdroj: Tisková zpráva

Ať už patříte mezi mladší či starší generaci populace, občas určitě máte chuť zahrát si nějakou mobilní hru. Je samozřejmé, že akční hry stylu Call of Duty nebo třeba Asphalt nebaví úplně každého. Pak by právě možná vás mohla zaujmout nová hra, která cílí zejména na váš sluch, takže si ji dokáží užít i nevidomí. Dá se tedy říci, že tato nová hra je revoluční a první svého druhu.

Originální nápad z české dílny

Nová hra, tedy audiohra, nese název Důkaz 111, a jak může být patrné už z názvu, její náplní bude řešení detektivního případu, který se odehrává v USA v období 80. let, jejichž podobu si hráči snadno vizualizují díky moderním audio technologiím naprosto kdekoli. Binaurální audio totiž dokáže s perfektní přesností prezentovat prostor a okolní dění s pomocí jakýchkoli sluchátek. Vývojáři však doporučují použít například sluchátka Sennheiser Momentum True Wireless 2, které skvěle sedí v uchu a díky potlačení okolního ruchu se můžete ještě více zaposlouchat do hry. Za celým projektem stojí české vývojářské studio Play by Ears. Vytvořili zcela nový koncept pojetí (nejen) mobilního hraní. Díky spletitému příběhu, jehož běh ovlivňuje každé rozhodnutí, prožije každý hráč unikátní cestu za odhalením tajemství hotelu na opuštěném ostrově i vydírání Alice Wellsové.

Skutečné kulisy otisknuté do zvukové stopy i skvělý český dabing

Hra Důkaz 111 se neodlišuje pouze pojetí hry jako takové, ale také ve zvukových nahrávkách. Většina vývojářů zkrátka využije zvuky zvukových bank, tato novinka se však může pochlubit autentickými nahrávkami pořízenými v reálném prostředí. Zvuková stopa tak okamžitě hráčům evokuje obrazy lokací a probouzí v nich intenzivní zážitek, který si nesou ještě dlouho po skončení hry.

Skvělou zvukovou stopu doplňuje také český dabing, kterého se ujali přední čeští herci v čele s Terezou Hofovou známou ze seriálu Dáma a Král v roli Alice Wellsové. Hráči se mohou těšit i na držitele ceny Thálie Norberta Lichého a skutečnou hvězdu českého dabingu Bohdana Tůmu, který svůj hlas propůjčuje Jimu Carreymu, Denzelu Washingtonovi či Wesleymu Snipesovi.

„Chtěli jsme, aby hráči ten příběh opravdu prožili, nejen poslouchali, proto jsme se snažili, aby měli všichni možnost slyšet hru tak, jako by se opravdu nacházeli ve starém hotelu, kolem nich byli ostatní hoteloví hosté a za okny se blížila bouře. Kdyby to všechno někdo pouze vyprávěl, byl by to určitě skvělý příběh, ale nebyli byste jeho součástí,“ říká autor hry Důkaz 111 Tomáš Oramus.

Vývojáři z Play by Ears také aktivně spolupracují s organizací SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých), a tak je zaručena skvělá podpora i pro slabozraké či nevidomé hráče. Ty čeká přizpůsobené ovládání s propracovanější navigací a neustále dostupnou nápovědou. Ocení i indikaci správného momentu pro rozhodnutí pomocí vibrací smartphonu.

Hra je již nyní dostupná pro zařízení s Androidem i iOS za cenu 99 Kč či 4,69 eur. Pokud však chcete hru pouze vyzkoušet, můžete zkusit pouze demo verzi, která je zdarma a plnou verzi si můžete případně dokoupit přímo v aplikaci.

Důkaz 111 Play By Ears Zdarma ANDROID

Důkaz 111 Play By Ears s.r.o. iOS

