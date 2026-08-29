Apple kraluje celosvětovým prodejům. iPhone 17 byl ve druhém čtvrtletí vůbec nejprodávanějším telefonem

Zdroj: GPT
Apple je dlouhodobým a stále úřadujícím králem celosvětových prodejů. Jeho telefony se opakovaně umisťují na prvních prodejních příčkách a jinak tomu není ani po uzavření výsledků druhého čtvrtletí. Ve světových prodejích se umístil na prvních třech místech a předstihl tak svého jihokorejského rivala Samsung.
Apple a Samsung vévodí celosvětovým prodejům
Nejprodávanějším telefonem za druhé čtvrtletí, se stejně jako v předchozím období, stal iPhone 17, který představuje 6 % všech prodaných telefonů za toto období. Druhou příčku obsadil iPhone 17 Pro Max a na třetím místě se umístil iPhone 17 Pro. V nejlepší desítce se pak umístily ještě modely iPhone 17e a iPhone 16.
Úspěch Applu setrvává i přes aktuálně trvající paměťovou krizi. Applu se i přes to podařilo meziročně zvýšit své prodeje o 5 %. Nejvíce se prodejům iPhonů dařilo v Indii, Japonsku, na Blízkém východě a také na africkém kontinentu. Dvojnásobné prodeje Apple zaznamenal v Jižní Koreji, kde se velmi dařilo iPhonům 17.
Jihokorejský Samsung si rozdělil čtvrtou až šestou příčku, kde se umístil s telefony Galaxy S26 Ultra, Galaxy A07 4G a Galaxy A17 5G. Osmou a devátou příčku obsadily telefony Galaxy A17 4G a Galaxy S26. Pokud se podíváme na celkovou TOP 10, tak je to z pohledu zastoupení mezi Samsungem a Applem půl na půl. Žádná jiná značka se v první desítce neumístila.
Společnost Counterpoint, která tyto analýzy zpracovává, uvádí, že zákazníci čím dál více vyhledávají dražší modely. Applu navíc pomáhá dobře nastavený výkupní program, slevové akce a dostupnější financování. Podle analytiků se iPhonu 17 podařilo dotáhnout na vyšší modely díky výrazným vylepšením, které dostal. Samsung naopak těží z odlišného segmentu trhu. Cenově dostupná řada Galaxy A nabízí širokou dostupnost a dlouhou softwarovou podporu. Všechny modely řady A mají slíbenou minimálně šestiletou aktualizaci.
Deset nejprodávanějších telefonů, které se umístily v první desítce, představují 26 % celosvětového prodeje smartphonů. To zároveň představuje meziroční nárůst o 2 % a zároveň nejvyšší podíl zaznamenaný ve druhém čtvrtletí. Podle společnosti Counterpoint tento trend souvisí s nedostatkem pamětí což vede k tomu, že se výrobce více soustředí na vývoj klíčových modelových řad.
Zdroje: 9to5mac.com, counterpointresearch.com
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