Podcast: Google Pixel 11 Pro pod drobnohledem aneb je HiLight takové terno? PODCAST

• 27. 8. 2026#Podcast #Smartphony
Podcast: Google Pixel 11 Pro pod drobnohledem aneb je HiLight takové terno?

Další pokračování podcastu je věnován nejnovějšímu top modelu od Googlu, tedy Pixel 11 Pro. Novinka přichází například s HiLight, ale je to funkce, kterou potřebujeme? O tom a ještě více v dnešním podcastu.

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnován především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Přemysl Vaculík a Michal Král.

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Kde podcast poslouchat:

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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