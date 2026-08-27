Podcast: Google Pixel 11 Pro pod drobnohledem aneb je HiLight takové terno?

Další pokračování podcastu je věnován nejnovějšímu top modelu od Googlu, tedy Pixel 11 Pro. Novinka přichází například s HiLight, ale je to funkce, kterou potřebujeme? O tom a ještě více v dnešním podcastu.
Pod Zlatou Lampou
Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnován především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Přemysl Vaculík a Michal Král.
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Předchozí díly
- Podcast: Jakou techniku používáme každý den?
- Podcast: Konečně telefon BEZ RÁMEČKŮ! A z vašich cest se stanou PRO-Plánovači
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