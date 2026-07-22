Úspora na mobilním tarifu: Jak získat neomezená data a volání za výrazně nižší ceny

Získat na českém trhu výhodné podmínky pro mobilní volání a data bývá často spojeno se složitým vyjednáváním na zákaznických linkách operátorů. Standardní ceníkové nabídky jsou pro řadu uživatelů finančně nevýhodné, a proto mnozí z nich spoléhají na složitě získané slevy nebo přechodné marketingové akce. Zákazníci však mají k dispozici i přímou alternativu, která nabízí výrazně nižší ceny v rámci stálé a veřejně dostupné nabídky, aniž by bylo nutné podstupovat jakékoliv vyjednávací procesy.
Neomezené služby již od 392 Kč měsíčně
Nejvýraznějším prvkem této nabídky je systém odstupňovaných cen pro plně neomezené tarify. Zatímco cena pro jednoho uživatele je stanovena na 496 Kč měsíčně, při sjednání více SIM karet pod jedním účtem se násobně snižuje měsíční poplatek za každé jednotlivé číslo:
- 1x SIM karta: Neomezené volání, SMS a neomezená data za 496 Kč / měsíc
- 2x SIM karta: Neomezené volání, SMS a neomezená data za 475 Kč / měsíc za kartu
- 3x SIM karta: Neomezené volání, SMS a neomezená data za 447 Kč / měsíc za kartu
- 4x SIM karta: Neomezené volání, SMS a neomezená data za 420 Kč / měsíc za kartu
- 5x SIM karta: Neomezené volání, SMS a neomezená data za 419 Kč / měsíc za kartu
- 6x SIM karta: Neomezené volání, SMS a neomezená data za 392 Kč / měsíc za kartu
Tento model představuje ideální způsob optimalizace nákladů pro rodiny, vícečlenné domácnosti nebo menší pracovní týmy.
Nabídka datových balíčků pro méně náročné uživatele
Pro uživatele, kteří nevyužívají mobilní připojení v plném rozsahu, jsou k dispozici finančně dostupné datové tarify s menším objemem gigabajtů. I v těchto případech balíček automaticky obsahuje neomezené volání a neomezené odesílání SMS zpráv do všech tuzemských sítí:
- Datový tarif 5 GB: 395 Kč / měsíc
- Datový tarif 12 GB: 475 Kč / měsíc
Plná svoboda bez dlouhodobých závazků
Velkou výhodou všech nabízených služeb je absence smluvních úvazků. Uživatelé nejsou svázáni dlouhodobými smlouvami na 12 či 24 měsíců, díky čemuž lze tarif kdykoliv změnit nebo zcela zrušit.
Samotný přechod od stávajícího operátora je realizován bez poplatků – přenesení telefonního čísla probíhá plně zdarma. Mobilní tarify je navíc možné objednat samostatně bez nutnosti vázat je na odběr dalších služeb. Součástí objednávky je také možnost využít bonus v podobě televizní služby NejPřipojení TV na půl roku za 1 Kč měsíčně.
Detailní specifikace tarifů, kalkulaci slev a online objednávkový formulář naleznete na oficiálních stránkách NejPřipojení.cz.
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