Hrobníkovy patálie: První český audio gamebook s hlasem Bohdana Tůmy

Zdroj: Play By Ears
Zajímavých her je v dnešní době relativně málo. Dost často se stává, že jeden typ hry je k dispozici v desítkách variant od různých herních studií. Proto dnešní novinka vyčnívá z řady. Hra se jmenuje Hrobníkovy patálie a stojí za ním herní studio Play By Ears, které už můžete znát, jelikož má na svém kontě například audio hru Důkaz 111.
Hrobníkovy patálie
Rozhodně se nejedná o běžný typ hry. Vše je postavené na audiu, takže ji mohou hrát i nevidomí. Jak autoři uvádějí, je to historicky první český audio gamebook určený pro Android a iOS. Navíc hra má velmi dobrého průvodce, jelikož příběh namluvil Bohdan Tůma, známý český dabér (například stojí za Alzákem, ale také propůjčil svůj hlas hercům jako Semir Gerkhan, Jim Carrey, Denzel Washington a postavě Eric Cartman).
Samotná hra je zasazena do westernové doby, tedy na Divoký západ. Sami tvůrci uvádějí:
Příběh hráče zavede na Divoký západ do drsného městečka Black Bridge City, kde se kvůli neustálým pistolnickým duelům nezastaví lopata žádného funebráka. Hlavním hrdinou je svérázný hrobník Jáchym Ringer (v podání Bohdana Tůmy), který při hledání čtvrťáku v čerstvě vykopaném hrobě jako jediný přežije zničení celého. A jelikož v Black Bridge už nebylo koho zakopávat, vydává se na výpravu po Divokém západě. Cestou ho čeká řada dobrodružství: od setkání s indiány, kavalérií a zfanatizovanými Eskymáky až po souboje s nejrůznějšími obyvateli Divokého západu.
Běžná herní doba je něco kolem dvou hodin, ale vzhledem k tomu, že hráč rozhoduje o průběhu a jsou zde alternativní konce, tak se může herní zážitek protáhnout. Navíc nechybí minihry a získávat bonusové achievementy.
Hrobníkovy patálie jsou adaptací knižního gamebooku do pohlcující interaktivní audio podoby. Hráči svými volbami přímo určují vývoj děje a směřují Jáchyma k jednomu z několika odlišných zakončení. Nechybí ani tradiční gamebookové mechaniky: souboje, zkouška štěstí v kartách (protože na Divokém západě nehází kostkou) nebo nakupování a používání užitečných předmětů.
Samotná hra zabírá na mobilu něco přes 500 MB a nepotřebujete připojení k internetu. Navíc si ji můžete zahrát několikrát a pokaždé s jiným výsledkem. Vyzkoušení hry je zdarma, ale plná verze přijde na 129 Kč, což není moc za takový originální český titul s kvalitním dabérem. Hra je k dispozici pro Android a iOS.
Zdroj: Tisková zpráva
Komentáře