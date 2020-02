To nej z uplynulého týdne #6 – GDSA, EU, Poco X2, eSIM, BlackBerry

BlackBerry mobily už nebude vyrábět TCL, budoucnost je nejasná

Značka Blackberry byla dříve známá jako RIM a mnozí si ještě budou pamatovat na tyto legendární mobily s vlastním operačním systémem. Bohužel s nástupem a rozmachem společností Apple a Google začala společnost strádat. Nakonec vše vyústilo k rozsáhlým změnám, které vedly k licencování značky mobilů Blackberry. Od roku 2016 vyrábí tyto mobily společnost TCL, která má na svém kontě také značku Alcatel, ale v poslední době se snaží prosadit s vlastními novinkami, jako například TCL Plex. [pokračování článku]

Budoucí mobily Nokia zřejmě nabídnou eSIM

Pokud jde o SIM karty, stále výrobci dávají přednost plastovým kartičkám s čipem. Sice za posledních několik let došlo ke zmenšení z velikosti běžné platební karty a až na miniaturní řešení, kterému se říká nanoSIM karta, ale stále čekáme na skutečný pokrok. Jen několik společností nabízí zařízení s podporou eSIM. Abychom byli přesní, na současném globálním trhu najdete jen iPhony a Pixely, ostatní výrobci ještě nenabízí řešení v podobě eSIM u svých mobilů. Nyní se ale možná přidá další hráč, který snad zpopularizuje tuto technologii. [pokračování článku]

Oficiálně: Poco X2 přichází se 120Hz displejem a střední výbavou

Značka Poco nedáno oznámila, že se osamostatnila od Xiaomi, ale ve skutečnosti jsou vazby velmi těsné. Nelze předpokládat, že by jen tak Poco začalo vyrábět vše ve vlastních továrnách atd. Dnes jsme se dočkali představení nového smartphonu, který je druhý v pořadí u této společnosti. Novinka se jmenuje Poco X2. [pokračování článku]

Lightning konektor má zřejmě odzvoněno, EU chystá změny

Nedávno jsme vás informovali, že v EU pravděpodobně vznikne legislativa, která by měla za příčinu vzniku jednoho nabíjecího konektoru. Proti tomu se hned ohradila společnost Apple, která si chce ochránit svůj proprietární konektor Lightning, byť USB C najdeme u některých zařízeních této společnosti, dokonce i u iPadu. Nyní ale je jasno, jelikož se rozbíhají procesy, které povedou ke sjednocení nabíjecího konektoru. [pokračování článku]

První systémová aktualizace skrze Obchod Play zamířila na Poco F1

Aktualizace smartphonů na nejnovější verzi je již delší dobu problémem. Společnosti se sice více snaží přinést novější systém v kratším čase, ale stále se nejedná o dokonalou situaci. Právě z důvodů pomalého šíření běžných verzí jsme se dočkali bezpečnostních aktualizací, které by se měly do mobilů dostat rychleji, ale ani zde někteří výrobci nejsou zrovna nejrychlejší. Dalším krokem má být projekt Google Mainline. [pokračování článku]

Apple tentokrát zachránil 10,2palcový iPad na trhu s tablety

Apple má důvod k menší oslavě. Ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku se totiž dočkal navýšení svého celosvětového podílu na trhu s tablety. Nutno podotknout, že tento nárůst mají na svědomí hlavně 10,2palcový iPad. Ovšem o kolik si Apple ve skutečnosti polepšil? [pokračování článku]

Blokátor reklam v Chromu si nyní posvítí na video formáty

Blokovat reklamy na webových stránkách je v dnešní době poměrně jednoduché, ale většinou se jedná o příliš extrémní řešení. Instalace takového doplňku zpravidla potrestá všechny weby bez ohledu na to, jak s reklamou zacházejí a jak moc ji nabízí. I z tohoto důvodu vznikla iniciativa Coalition for Better Ads, do které se zapojil i Google. Prvních výsledků jsme se dočkali již před dvěma lety a nyní se plánuje další rozšíření, které postihne video reklamy. [pokračování článku]

Aplikace Viber získává úkolníček a poznámky

Pokud jde o komunikační platformy, mnohdy se soustřeďují na funkce, které přinášejí například emoji, reakce, a podobné další drobnosti. Nyní jsme se ale dočkali poměrně zásadní novinky u komunikační služby Viber, kterou používá více než jedna miliarda uživatelů a každou minutu proběhne skrze ni přes 700 milionů interakcí. Novinkou je funkce My Notes. [pokračování článku]

Aplikace Google Překladač získává tmavý vzhled

Ačkoliv se spekulovalo, že Google chce stihnout nabídnout tmavý režim u všech svých aplikací a služeb před vydáním Androidu 10, tak se tak nestalo. Stále zde máme některé aplikace, které teprve čekají na implementaci. Nyní jsme se ale dočkali u aplikací Google Překladač pro Android a iOS. [pokračování článku]

Google Mapy slaví 15 let a získávají novější design

Už je to patnáct let, co Google dal světu službu Google Mapy. Společnost nejenže připomíná význam a kulaté výročí, ale dočkali jsme se také zcela nové ikony. Nejedná se o jedinou změnu, i samotná aplikace prošla úpravami a dle našeho názoru soudíme, že se brzy dočkáme ještě tmavého vzhledu, který je ostatně dostupný jen pro navigaci. [pokračování článku]

Chystá se iOS 13.4, vychází vývojářská verze s novinkami

Americká společnost Apple v průběhu včerejšího večera vydala první vývojářskou beta verzi operačního systému iOS 13.4. Kromě toho byly vydány i první bety macOS 10.15.4, tvOS 13.4 a watchOS 6.2. Co připravované iOS 13.4 nabídne? [pokračování článku]

Android 10 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

V úterý Google vydal stabilní systém Android 10 po sérii beta verzí. Během nich jsme bedlivě sledovali všechny novinky, které jsou obsaženy. Vše je popsáno v naší mini sérii. Nyní ale započal pomyslný závod, který výrobce dostane do svých mobilů aktualizaci na Android 10 mezi prvními. Již nyní víme o plánech u mobilů Nokia a Huawei. [pokračování článku]

Tmavý vzhled pro WhatsApp se testuje už i na iPhonech

Zatím není jasné, kdy se konečně dočkáme tmavého režimu u stabilní aplikace WhatsApp pro Android. Otázkou také bylo, kdy nový vzhled zamíří i na zařízení se systémem iOS. Nyní získáváme lepší představu, jelikož tmavá podoba poprvé zamířila do beta verze aplikace WhatsApp pro iOS. Konkrétně ji nyní mohou testovat ti, co jsou zapojeni do programu TestFlight, teda beta testování. Bohužel je i tento program zcela plný, takže si budete muset počkat na vydání stabilní verze. [pokračování článku]

Huawei předinstaluje 70 nejpopulárnějších aplikací do budoucích mobilů

Huawei se snaží zacelit prázdnotu u svých mobilů kvůli absenci Google služeb a Obchodu Play. Investuje nemalé finanční prostředky do vývoje vlastního ekosystému a dokonce se nedávno objevily informace, že se formuje konkurence pro Obchod Play, za kterou stojí rovnou čtyři společnosti společně s Huawei v čele. Nyní se ale objevují poněkud zneklidňující informace kolem budoucích mobilních telefonů od Huawei. [pokračování článku]

GDSA nebude konkurovat Obchodu Play

Původní informace naznačovaly, že bychom se mohli dočkat konkurence Obchodu Play, ale situace je ve skutečnosti trochu jiná. Global Developer Service Alliance (GDSA) nemá za cíl konkurovat Obchodu Play. Iniciativa vznikla spíše z důvodu roztříštěnosti na některých trzích. Příkladem je Čína, kde Google nemůže působit, což vedlo k situaci, že si každý výrobce vytvořil vlastní centrum pro aplikace a další obsah. [pokračování článku]

Chrome znemožní stahování souborů z nezabezpečených zdrojů

Google v poslední době udělal několik poměrně drobných ale zásadních úprav u svého webového prohlížeče. Čím dál více se zaměřuje na bezpečnost a také pohodlné používání. Například Chrome 80 pokračuje s odstraňováním podpory pro FTP, případně se nabízí možnost blokování žádostí o notifikace. Kromě toho se snaží Google vynucovat používání HTTPS protokolu u webových stránek, přičemž právě verze 80 automaticky nastaví HTTPS u videí a audia, pokud se nabízí skrze HTTP. Nyní zde máme další oznámení v případě nezabezpečených zdrojů. [pokračování článku]

Apple zaplatí pokutu za úmyslné zpomalování iOS

Společnost Apple dostala od francouzské skupiny pro spotřebitelské podvody pokutu ve výši 25 mil. EUR. Tato pokuta byla stanovena na základě úmyslného zpomalování některých iPhonů, a to prostřednictvím aktualizací softwaru. [pokračování článku]

Mobily s Androidem 8 a 9 v ohrožení kvůli zranitelnosti Bluetooth

Bezpečnost smartphonů se nedá brát na lehkou váhu a měli byste se starat o o aktualizace aplikací také systému, byť právě udržování aktuálního Androidu má na starost zejména výrobce. Situace se postupem času zlepšuje a společnosti vydávají pravidelněji i bezpečnostní aktualizace. Nyní byste měli vyhlížet únorovou bezpečnostní záplatu Androidu, jelikož obsahuje opravu chyby vedené pod označením CVE-2020-0022. Konkrétně se týká Bluetooth. [pokračování článku]

