Budoucí mobily Nokia zřejmě nabídnou eSIM

Pokud jde o SIM karty, stále výrobci dávají přednost plastovým kartičkám s čipem. Sice za posledních několik let došlo ke zmenšení z velikosti běžné platební karty a až na miniaturní řešení, kterému se říká nanoSIM karta, ale stále čekáme na skutečný pokrok. Jen několik společností nabízí zařízení s podporou eSIM. Abychom byli přesní, na současném globálním trhu najdete jen iPhony a Pixely, ostatní výrobci ještě nenabízí řešení v podobě eSIM u svých mobilů. Nyní se ale možná přidá další hráč, který snad zpopularizuje tuto technologii.

Nokia a eSIM

Jak již bylo řečeno, eSIM najdeme v případě mobilů jen u zařízení od Googlu a Applu. Je menší nepsané pravidlo, že pokud něco zavede i Apple, tak se toho ostatní chytí a dojde k masivnímu rozšíření. Bohužel se to netýká eSIM, aspoň ne v případě mobilních telefonů. Tabletů a příslušenství najdeme více, ale u mobilů se jedná spíše o raritu.

O2 konečně nabídne eSIM pro smartphony

Nyní se ale objevila patentová přihláška společnosti HMD Global, která stojí za výrobou mobilů Nokia. Nová technologie se jmenuje SIMLEY a podle popisu má nabízet mnoho možností. Bude v sobě kombinovat elektronickou peněženku, bankovní služby a také eSIM. Právě zakomponování eSIM technologie je zde nejdůležitější, jelikož by to znamenalo, že se dočkáme podpory u mobilů Nokia.

Zde je nutné říci, že se společnosti hlavně daří ve střední třídě smartphonů, kde by mohlo dojít k významnému rozšíření této technologie. V praxi by to znamenalo, že majitel takového mobilu by naskenoval speciální QR kód od mobilního operátora a mobil by byl přihlášen v síti. Nebylo by potřeba vkládat malý kus plastu (čipu) do zařízení.

Patentová přihláška se objevila těsně před uvedením nových mobilů Nokia na trh, ale to ještě nemusí znamenat, že se nové technologie dočkáme ještě letos. Samozřejmě se do hry mohou vložit větší hráči jako Samsung nebo Huawei, ale ti zatím nic takového u mobilů nenabízejí.

