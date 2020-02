Blokátor reklam v Chromu si nyní posvítí na video formáty

Blokovat reklamy na webových stránkách je v dnešní době poměrně jednoduché, ale většinou se jedná o příliš extrémní řešení. Instalace takového doplňku zpravidla potrestá všechny weby bez ohledu na to, jak s reklamou zacházejí a jak moc ji nabízí. I z tohoto důvodu vznikla iniciativa Coalition for Better Ads, do které se zapojil i Google. Prvních výsledků jsme se dočkali již před dvěma lety a nyní se plánuje další rozšíření, které postihne video reklamy.

Chrome začne blokovat video reklamy s nevhodným formátem

Chrome již nyní umí blokovat reklamy, které nesplňují zásady stanovené iniciativou Coalition for Better Ads. Buď dojde k omezení, případně daný web pocítí blokování v rozsáhlejší podobě. Nyní se ale rozšíří blokování o video reklamy, které jsou součástí běžných videí, které jsou kratší než 8 minut.

K blokování reklamy dojde za předpokladu, že reklama na začátku videa je delší než 31 sekund a nelze ji přeskočit po 5 sekundách. V tomto případě nejde jen o jednu reklamu takto dlouhou, pravidlo se vztahuje na sérii reklam přesahující limit a neumožňující přeskočení.

Dále nebude povoleno, aby reklama se zobrazila uprostřed videa a narušila tak dojem. Tento formát tedy bude považován jako porušení nově stanovených zásad.

Poslední typ nepovolené reklamy se vztahuje na takový formát, který se zobrazí nad videem v 1/3 obsahu, případně zabírá 20 % video obsahu. Zde je zpravidla uživatel nucen klikat na zavření reklamy.

Nyní mají majitelé webových stránek několik měsíců na úpravu svých systémů a způsobů zobrazování reklam u video obsahu. Od 5. srpna se začne s blokování reklam u webů, které nesplňují nová pravidla. Tuto novinku nejvíce pocítí uživatelé webového prohlížeče Chrome pro všechny platformy.

Youtube se změní, aby vyhověl pravidlům

Při čtení nových pravidel jste si asi mohli vybavit způsob zobrazování reklam na Youtube. Google se již stihl vyjádřit k novinkám a v dohledné době dojde ke změně zobrazování reklam u Youtube videí, aby se vyhovělo novým pravidlům.

Zdroj: 9to5google.com



Domů » Články » Blokátor reklam v Chromu si nyní posvítí na video formáty

reklama reklama